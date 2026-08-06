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Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"

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Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"

Volgens Formule 1-verslaggever Ralf Bach ziet McLaren het niet meer zitten om een miljoenbedrag te betalen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar inmiddels lijkt dat niet meer het geval te zijn. 

De toekomst van Max Verstappen was in de afgelopen maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en de geruchtenstroom bleef maar doorgaan. Verstappen wilde zijn toekomst zelf niet bevestigen, en werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Daarnaast zou ook Mercedes nog interesse hebben, terwijl men bij Red Bull vertrouwen blijft houden in hun kopman.

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'Verstappen is het vertrouwen verloren'

De situatie is lastig, en Ralf Bach legt in een video op het YouTube-kanaal van F1 Insider uit hoe de vork in de steel steekt. Hij is hard voor Red Bull: "Ze hebben ervoor gezorgd dat Max zijn vertrouwen is verloren, terwijl hij eigenlijk een heel loyale jongen is. Maar je kan alleen loyaal zijn aan mensen waar je loyaal aan wil zijn. Er is alleen niemand meer over van dat tijdperk."

Bach wijst op de enorme leegloop van de afgelopen jaren: "Helmut Marko is weg. Zijn race-engineer, die bijna een soort echtgenoot voor hem is, gaat naar McLaren. Er is dus niemand meer die hij echt vertrouwt. En dat is exact wat Red Bull voor elkaar heeft gekregen."

Wat betekent dit voor de toekomst?

De verslaggever van F1 Insider is hard voor Red Bull, en stelt dat ze een fout maken: "Ik zou zeggen dat het is alsof ze het meest waardevolle paard in de stal hebben, maar dat ze hem niet het juiste voer geven. Vanuit een managementperspectief zie ik dat als een enorme fout. Daarom denk ik ook dat ze het hebben verprutst. Wat dat betreft denk ik dat de enige optie is om te vertrekken."

Toch denkt Bach niet dat Verstappen de deur bij Red Bull achter zich dichttrekt: "Je hoort en leest veel over hem. Ik denk dat hij nog een jaar bij Red Bull wil blijven, want ik heb gehoord dat McLaren uiteindelijk toch niet zoveel geld aan hem wil uitgeven. Dus hij blijft dan liever nog een jaar voor Red Bull rijden, en ziet dan wel welke alternatieven er zijn."

fdorp

Posts: 151

Hij heeft ergens gehoord.......
Maar het gedrag van Max de laatste tijd zal andere teams wat huiverig kunnen maken. Een team wil niet elk weekend tot op z'n sokken afgebrand worden wanneer het niet lekker gaat.

  • 21
  • 6 aug 2026 - 12:10
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (31)

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  • Snelrondje

    Posts: 9.142

    Loyaliteit is een mooie eigenschap. Maar overal zijn grenzen aan. Een relatie die is doodgebloed in stand proberen te houden kost teveel energie. Het lijkt erop dat het voor Max tijd is om een nieuwe stap te maken. Ben zeer benieuwd wat dat hem zal opleveren.

    • + 6
    • 6 aug 2026 - 11:26
    • Regenrace

      Posts: 2.839

      Als het vrijwilligerswerk was, ja.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 15:43
  • misstappen

    Posts: 3.639

    Die post op IG (of X, weet ik veel) van Jos zegt boekdelen, men weet er helemaal niks van..

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 11:41
    • Jermaine

      Posts: 7.201

      ?

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 11:51
    • misstappen

      Posts: 3.639

      Ja ik weet, ik ben een beetje vaag. Jos was nogal expliciet dat men niks weet wat er echt speelt.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 11:53
    • Pietje Bell

      Posts: 36.093

      @Jermaine,

      ibb.co/LDbC8VdD

      • + 6
      • 6 aug 2026 - 12:02
    • Robin

      Posts: 3.422

      En daar zal Jos ongetwijfeld gelijk in hebben maar hij blijft dit telkens roepen.
      Ik snap niet waarom hij hier zo nodig op moet reageren….
      Laat dat gewoon aan Max over je bent toch niet z’n woordvoerder.

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 15:36
    • Pietje Bell

      Posts: 36.093

      @Robin, Jos spreekt namens het management die de onderhandelingen voert. Max voert die onderhandelingen niet totdat er een beslissing is genomen, want Max heeft het laatste woord en dan brengt het management Max zijn beslissing over naar Max zijn werkgever.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 16:00
  • fdorp

    Posts: 150

    Hij heeft ergens gehoord.......
    Maar het gedrag van Max de laatste tijd zal andere teams wat huiverig kunnen maken. Een team wil niet elk weekend tot op z'n sokken afgebrand worden wanneer het niet lekker gaat.

    • + 21
    • 6 aug 2026 - 12:10
    • Golf-GTI

      Posts: 1.851

      Trol

      • + 21
      • 6 aug 2026 - 12:47
    • da_bartman

      Posts: 6.807

      Je bedoelt dat "f*cking unacceptable" van Russell? Ja dan snap ik wel dat Wolff toch liever Max heeft.

      • + 10
      • 6 aug 2026 - 13:55
    • Regenrace

      Posts: 2.839

      Hij heeft ergens gehoord.......
      Dat is geen nieuws hoor. Ruim een jaar geleden had Brown voor de vorm eens geïnformeerd om het antwoord licht verbijsterd en hoofdschuddend aan te horen - daar is gewoon een filmpje van. Ik zou niet weten waarom Brown nu van mening veranderd zou zijn.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 14:25
    • snailer

      Posts: 34.165

      Iedereen in de padock weet wat het Verstappen effect is, fdorp. En dat is echt een heel andere dan dat jij beschrijft.

      De eerste komt van ee journalist die heel toevallig vorig seizoen heeft mee mogen kijken bij RBR. Hij at bij ze hij was bij meetings. Alle deuren gingen voor hem open.
      Waarschijnlijk mocht hij niet de nieuwe motoren zien, maar hij mocht de mannen wel spreken. Hij was overal. De enige plek waar hij niet mocht komen was bij vergaderingen waar de RB Oostenrijk top bij waren. Lijkt me logisch.

      Hij heeft niet lang geleden een interview gegeven bij een anti verstappen streamer. Die is wel zo netjes geweest het uit te zenden hoewel uiteraard Verstappen er zeer positief uit kwam.
      Ik zal een snel neergpende transcriptie copieren met een link naar het hele interview zodat je zelf kan luisteren. De eerste vraag gaat over Verstappen met het hier onder neer geschreven antwoord van de man.
      Als side note. De man brak zinnen af en herhaalde soms 3 maal een woord. Ik heb het zo neergeschreven. Ben nog niet toegekomen aan de taalfoutjes van me er uit te halen. Mogelijk zit er 1 of 2 in.

      Matt Majendie (onafhankelijk journaille) over Verstappen.

      https://youtu.be/VX4-X5k1ZNU
      Red Bull F1 Insider Who Followed Max, Horner, Jos & Helmut Everywhere! Here are the Secrets!


      Benedict Fowler: "If start with Max. Is he one of the most toughest individuals you have ever come across. And do you think that is cause of his childhood?"

      Matt Majendie: "It is interesting you say that. But if you see him within the energy station which is the hospitality bit for the race weekend, he is.... I mean this is as complementary as I can, just a really normal guy, incredibly humble, down to earth, very gracious. And doesn't matter if he's sealing with the owners of the team to ummm you know, the lesser members of the team. I'm not you know, putting names to it, but like people, you know, from the very top to the bottom, he treats everyone equally. And that was what I was impressed by that you've got this absolute who is an aggressive hard-nosed racer, but then when it comes down to it, just this... just lovely guy that the mechanics talk a lot. And I always think mechanics are the greatest judge of … of an individual in a Formula 1 team, you get to understand how that the dynamic between them and they absolutely worship him. You know. they they do anything for him. He's one of the boys. They're very tight-knit and also this incredibly humorous guy. So the Max Verstappen we see on TV whether it's drive to survive or on race weekends we see this racer, and maybe it changed a bit last season, we're seeing it now. This warmer personality. This very funny guy. And I think in the British medium maybe we've shaped him as this nemesis to Lewis Hamilton and then to Lando Norris and George Russell, for example. But actually ar beginning to realize ...um... his absolute brilliance and also there's more to him than just just just a racer. But I mean he ...wow... what a racer as well."


      Hij heeft een boek geschreven over dat jaar bij RBR. Maar ben even de titel kwijt.


      De tweede is Perez.

      Die vertelde niet alleen de negatieve dingen die hier rond RBR worden neergepent. Want ja. dat zijn klikjes.
      Hij heeft ook zeer positieve woorden gesproken over Verstappen. Onder andere zijn second to none werk ethiek. Verstappen werkt knetter verziekend hard..
      Het tweede dat er uit sprong:
      Verstappen stuurt op een ongekende manier het team. Hij krijgt iedereen de zelfde kant op.
      Hij vertelde er over dat hij hier enorm veel van heeft geleerd en dat het van Perez een veel betere rijder heeft gemaakt. De woorden van Perez.

      Dus dat allemaal krijg je er bij als Verstappen voor een team komt rijden.
      Samengevat. Het maakt het team meer gefocused. De sfeer neemt toe. De medewerkers gaan door het vuur voor Verstappen. Het maakt de andere rijder beter. Er wordt knetterhard gewerkt.


      En dan kan ik er nog wel 1 aan toevoegen die meer dan ooit belangrijk is in de cost cap tijd. En dat is dat Verstappen gewoon sneller is dan elke andere rijder van het huidige veld. Als de cap op is gegeten bij de catering, dan wordt de auto niet sneller meer. Maar het race team kan wel door erg hard werken tijd vinden. De drijvende kracht daar bij si Verstappen. Vervolgens is Verstappen gewoon veel sneller. Die tijd komt boven op de tijd van de auto.

      Ik heb echt geen idee of McLaren of welk team dan ook de prijs wil betalen voor Verstappen. Maar van 1 team weet ik het wel. Dat is RBR. En die weten als geen ander wat het Verstappen effect is.
      Als ze het niet willen betalen, dan is het gewoon een dom besluit.

      • + 5
      • 6 aug 2026 - 15:32
    • SennaS

      Posts: 12.540

      Bartman,
      Mercedes heeft aan kimi en russel 2 topcoureurs wasrvsn 1 wdc wordt en samen wcc gaan binnenhalen zolang de auto goed blijft.
      En bovendien hanteren mercedes, mcl en fer geen nr1 coureur en waterboy beleid en ik kan mij voorstellen dat dit een horde wordt.

      • + 5
      • 6 aug 2026 - 16:49
    • snailer

      Posts: 34.165

      Nu Norris weer een winnende auto lijkt te hebben wordt Russell gewoon 2de rijder. Of ben je Bottas vergeten, SennaS?

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.935

      Zak Brown is inmiddels ingelicht dat John de Mol ook wel wil meebetalen...

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 18:37
  • gridiron

    Posts: 3.662

    Ik wist niet dat McLaren dat geld eerst wel wilde betalen

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 13:24
  • Need5Speed

    Posts: 4.240

    Ralf Bach is de man die dacht dat Red Bull dacht dat Max crashte dooroverdriven in plaats van door de achtervleugel, en daarna dacht dat Red Bull dat verkeerd heeft gedacht.
    En nu denkt hij dat McLaren dacht dat ze Max wel een smak geld zouden willen geven maar dat nu niet meer denken. Een flink denkraam.

    • + 3
    • 6 aug 2026 - 14:04
  • Regenrace

    Posts: 2.839

    Ik zie het zo: in principe voor iedere coureur tien anderen, zelfs al is ie 0,1 of 0,2 sec sneller dan zijn naaste concurrenten. Het is de auto die het verschil maakt. Dat is al zo vaak bewezen, zie bv de avonturen van Sainz.
    Dat coureurs zich filmsterren wanen en van alles menen te kunnen vragen komt vooral door de wereld van sociale media. Maar als je even nadenkt, is dat dus niet op realiteit gestoeld. Slechts weinig teambazen prikken daar doorheen. Per saldo hebben ze nl een solide coureur nodig maar bieden daar tegenover een platform dat de coureur in staat stelt zijn bekendheid te gelde te maken. Strikt genomen is dat eigenlijk veel meer waard. Dat hadden teambazen als Jordan en Stoddart beter in de gaten.
    F1 is gewoon een raar wereldje met een hoog 'maak me gek'gehalte, waarin coureurs zich graag laten betalen voor resultaten uit het verleden, en teams weinig noodzaak voelen daar een andere visie tegenover te zetten, laat staan een stokje voor te steken. Immers de kijker kijkt toch wel en de sponsor betaalt toch wel.

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 14:18
  • bvonk2

    Posts: 271

    Jammer had graag Max naast Lando gezien. Maar voor McLaren eigenlijk wel het beste, heeft nu ook twee goede coureurs.

    • + 4
    • 6 aug 2026 - 14:53
  • Larry Perkins

    Posts: 66.935

    Het is bach en boos gesteld met die insiders.

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 15:32
    • Freek-Willem

      Posts: 6.822

      Het is echt Bacher wat die man uitkraamt

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 16:15
  • HarryLam

    Posts: 5.638

    Zowel Zak als Toto hebben 2 toprijders en tegelijk een aanzienlijk betere auto dan die kromme RB, Max is de initiatiefnemer voor de wissel want hij wil die betere auto, dat drukt de prijs die men wil betalen enorm.

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 15:58
    • HarryLam

      Posts: 5.638

      Dus voor Max is de keus of voor een topsalaris in een grafbak van knoeier wachee rijden of met flinke salariskorting in een topauto stappen.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 16:04
  • SennaS

    Posts: 12.540

    Rbr heeft natuurlijk goud in handen Max.
    Beter zullen ze niet kunnen aantrekken en er dus aan moet doen om Max tevreden te houden tot bepaalde hoogte. Max is een relax gast, echter kan gij slecht tegen minder materiaal en wil altijd voor het wk kunnen vechten. Dit is iet wat onmogelijk is en eerlijk is eerlijk, rbr heeft hem alles en alle roem gegeven. En ga er maar vanuit dat rbr stinkend hun best doet maar ze kunnen geen wonderen verrichten en eeuwig de beste auto hebben.
    Het duidelijk dat jij tegenslag met Max herrie in de tent is, want die accepteert alleen het beste van het beste. Zie ook begin vorig jaar, herrie en koppen gingen rollen (Horner) en niks te maken met reglementen.
    Dit zien de andere topteams ook en bovendien hebben de topteams al topcoureurs in dienst die in een goede auto het wcd en wcc binnen kunnen halen. Daarnaast kost Max de hoofdprijs, niet onbelangrijk. Al deze factoren spelen mee, dan is het vrij logisch dat de topteams op dit moment andere prio’s hebben dan met geld smijten.

    • + 4
    • 6 aug 2026 - 16:44
    • snailer

      Posts: 34.165

      Lees even mijn verhaal hierboven ergens. Die info komt van mensen die niets hebben met RBR, 1 is zelfs vrij vijandig met een aantal opmerkingen.

      Met Verstappen haal je volgens die twee personen alles behalve hommeles in huis. Men zal een stemming creeren met het aantrekken van Verstappen die er voor zorgt dat iedereen voor hem door het vuur gaat. Iedereen.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 22:30
  • AUDI_F1

    Posts: 3.999

    Zolang Red Bull Racing royaal blijft, blijft Verstappen loyaal.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 21:33
  • elflitso

    Posts: 1.977

    Max brengt wel zoveel aan sponsorgeld met zich mee dat elk team hem wel wil, mits een goede auto. Daarmee betaald hij zijn eigen inkomen. Maar Toto gaat wel akkoord, die heeft immers 2 seizoenen geleden al fiat gekregen van het Mercedes management voor de goedkeuring van het salaris voor Max. Plus let wel Max is met zijn GT3 avontuur en team een dubbel uithang bord voor Mercedes. Kimi is zeker een top talent maar heeft nog wel een paar jaar nodig om verder te kunnen groeien. Nou aan wie heb je dan de beste leermeester naast je?!

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 23:42
  • Ernie5335

    Posts: 5.961

    Geld speelt geen rol, zoas mijn goede vader zei... Geen probleem dus 😉

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 04:02

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Team
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Ferrari
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3
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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6
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Datum
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-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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