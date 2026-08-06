Volgens Formule 1-verslaggever Ralf Bach ziet McLaren het niet meer zitten om een miljoenbedrag te betalen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar inmiddels lijkt dat niet meer het geval te zijn.

De toekomst van Max Verstappen was in de afgelopen maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en de geruchtenstroom bleef maar doorgaan. Verstappen wilde zijn toekomst zelf niet bevestigen, en werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Daarnaast zou ook Mercedes nog interesse hebben, terwijl men bij Red Bull vertrouwen blijft houden in hun kopman.

'Verstappen is het vertrouwen verloren'

De situatie is lastig, en Ralf Bach legt in een video op het YouTube-kanaal van F1 Insider uit hoe de vork in de steel steekt. Hij is hard voor Red Bull: "Ze hebben ervoor gezorgd dat Max zijn vertrouwen is verloren, terwijl hij eigenlijk een heel loyale jongen is. Maar je kan alleen loyaal zijn aan mensen waar je loyaal aan wil zijn. Er is alleen niemand meer over van dat tijdperk."

Bach wijst op de enorme leegloop van de afgelopen jaren: "Helmut Marko is weg. Zijn race-engineer, die bijna een soort echtgenoot voor hem is, gaat naar McLaren. Er is dus niemand meer die hij echt vertrouwt. En dat is exact wat Red Bull voor elkaar heeft gekregen."

Wat betekent dit voor de toekomst?

De verslaggever van F1 Insider is hard voor Red Bull, en stelt dat ze een fout maken: "Ik zou zeggen dat het is alsof ze het meest waardevolle paard in de stal hebben, maar dat ze hem niet het juiste voer geven. Vanuit een managementperspectief zie ik dat als een enorme fout. Daarom denk ik ook dat ze het hebben verprutst. Wat dat betreft denk ik dat de enige optie is om te vertrekken."

Toch denkt Bach niet dat Verstappen de deur bij Red Bull achter zich dichttrekt: "Je hoort en leest veel over hem. Ik denk dat hij nog een jaar bij Red Bull wil blijven, want ik heb gehoord dat McLaren uiteindelijk toch niet zoveel geld aan hem wil uitgeven. Dus hij blijft dan liever nog een jaar voor Red Bull rijden, en ziet dan wel welke alternatieven er zijn."