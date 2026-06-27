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FIA besluit geen onderzoek te openen naar Russell

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FIA besluit geen onderzoek te openen naar Russell

George Russell mag zijn pole position op de Red Bull Ring behouden. De Britse Mercedes-coureur reed de snelste ronde in de slotseconden van de sessie, maar leek niet van zijn gas te gaan toen hij de gecrashte Max Verstappen passeerde. De stewards openden echter geen onderzoek.

De kwalificatie in Oostenrijk eindigde op een dramatische en controversiële manier. Verstappen leek op weg te zijn naar een spectaculaire pole position, maar hij vloog van de baan in de laatste bocht. Aangezien hij was gecrasht, werd er op dit punt met dubbele gele vlaggen gezwaaid. Russell passeerde de plek vlak na de crash, en noteerde de snelste tijd.

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Wat riep Russell?

De pole van Russell leek dan ook niet te blijven staan, en er ontstond enige verwarring. Toen de podiuminterviews bezig waren werd echter duidelijk dat er geen onderzoek wordt geopend naar Russell, en dat betekent dat hij zijn pole mag behouden. De Brit riep na zijn rondje snel dat hij van zijn gas was gegaan, en de stewards gaan daar dus in mee.

Wat is er aan de hand?

Er bestaat echter nog steeds de nodige verwarring, want uit de informatie van de FIA blijkt wel dat er een rondetijd van Russell is verwijderd. Het zou hierbij echter om de inlap na de poleronde gaan, en dat betekent dat zijn tijd blijft staan. Op de telemetrie van Russell was daarnaast ook te zien dat hij tijdens zijn poleronde 96 meter eerder van zijn gas was gegaan dat tijdens zijn rondje daarvoor. De poletijd lijkt dus te blijven staan.

Voor de Brit is dit een flinke meevaller, want eerder in de kwalificatie leek het er niet op dat hij zich nog kon mengen in het gevecht om de snelste tijden. Toch sloeg hij toe, en hij start morgen vóór zijn teamgenoot en titelrivaal Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan kon door de crash van Verstappen geen snellere tijd noteren.

schwantz34

Posts: 42.265

Britse belachelijkheid ten top, de stewarts keken weer eens massaal de andere kant op tijdens een gezwaaide gele vlag. In de Moto GP ben je tijdens een gele vlag gewoon altijd je rondetijd kwijt!

  • 13
  • 27 jun 2026 - 17:31
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (40)

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  • racepace1

    Posts: 827

    OK dus vanaf nu gaan we bij geel geen gas terugnemen maar eerst door pushen en dan net voor de finishlinie gas terug?

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 17:21
    • racepace1

      Posts: 827

      De fia..... veiligheid veiligheid veiligheid MAAR soms kan je gewoon even iets nieuws proberen wat de erecode zo door de pot heen gespoeld wordt!

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:23
    • Tifoso

      Posts: 3.008

      Dit heeft Toto gewoon goed uit onderhandeld door niet in beroep te gaan voor Monaco.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:43
  • StevenQ

    Posts: 10.580

    Belachelijk

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 17:22
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Britse belachelijkheid ten top, de stewarts keken weer eens massaal de andere kant op tijdens een gezwaaide gele vlag. In de Moto GP ben je tijdens een gele vlag gewoon altijd je rondetijd kwijt!

      • + 13
      • 27 jun 2026 - 17:31
    • LucaF1

      Posts: 542

      max zou hetzelfde doen en dan is het waarschijnlijk top... ;-))))

      • + 12
      • 27 jun 2026 - 17:32
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Max kent de regels nog beter dan al die suffe stewarts bij welkaar man, het probleem is alleen dat hij het verkeerde paspoortje heeft ;)

      • + 13
      • 27 jun 2026 - 17:35
    • Di Stefano

      Posts: 376

      Ach, gaat het hier weer om een paspoort. Hoeveel van die 40+k berichten heb je hierover al geschreven? Als Max dit gedaan had, dan was er ook geen onderzoek en het was het geniaal. Wel leuk dat het Max is die dit veroorzaakt: Max helpt Russell aan pole 🙂

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:43
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Ik weet 1000% zeker dat als Max dit had gedaan er zeker onderzoek was geweest. Dan waren ze gaan zoeken en zoeken. En gaven een lullige 1 plaatst gridstraf ala qatar 2024.

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:45
    • delange

      Posts: 2.643

      Jullie snappen de regels alweer niet. Zo moeilijk is het thans niet hoor.
      Maar goed 2 grote Maxfans en dan verwacht je natuurlijk zulke reacties.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:51
    • gridiron

      Posts: 3.555

      Ik weet niet of iemand de herhalingen heeft bekeken op het moment dat Russel daar passeert, de lichten "vlag" knipperen met geel en groen tegelijkertijd.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:27
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.464

    Hmmmmm, als hij gelift zoals hij zegt kan dit aangetoond worden. Dit is dan wel een leer momentje voor Kimi. Die misschien wel iets te braaf was.

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 17:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.452

      Inderdaad, en zo lijkt het te zijn.

      Als we al iets of iemand de schuld moeten geven (want dat doen we graag) dan is het FIA en de regel opstelling, niet Russell. Russell heeft gehandeld zoals voorschreven, er was single yellow, hij liftte en dat is simpelweg voldoende. Slim gedaan.

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.545

      Nee joh, we geven gewoon vriend de schuld en zijn Brits paspoort.
      Is de horde ook weer tevreden...

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:44
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Ach ouw zielig ventje. Stop eens met de verstappen fans de horde te noemen. Ik hos niet van links naar rechts;)

      • + 10
      • 27 jun 2026 - 17:46
    • WickieDeViking

      Posts: 1.211

      Ik zie vooral altijd een horde clownen reageren, bedoel je die Ouw?

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:36
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.452

      Ah de “clown” kaart wordt weer getrokken.

      Wat vond je van het “incident” Wickie?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 19:02
  • Hagueian

    Posts: 8.778

    Belachelijk! Hoe mag je zo hard door die bocht gaan als er een auto stilstaat in dezelfde bocht? Levensgevaarlijk. De FIA maakt weer eens een gigantische blunder die niet te begrijpen is. Dit moet gewoon dubbel geel of rood zijn.

    • + 10
    • 27 jun 2026 - 17:26
    • JV fan

      Posts: 2.994

      Werd met enkel geel gezwaaid, toen hij aankwam , en als je al een tiende van je gas gaat dan geldt het nog

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:15
  • Joeppp

    Posts: 8.678

    Hier snap ik niks van omdat dit soort dingen vroeger juist zwaar bestraft werden omdat het met veiligheid te maken heeft. Maar misschien heeft het van zijn gas gaan wel het voordeel gegeven dat hij zijn batterij weer meer op kon laden en daardoor daarna weer harder kon? Geen idee of het zo is maar van je gas gaan is clipping en had hij daardoor juist weer wat extra vermogen over. Elk nadeel heb zijn voordeel.

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 17:28
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Precies waar we het hier ook al over hadden, een lift geeft later weer een boost....

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:19
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.228

    Blijft vreemd dat je tijdens een gele vlag je tijd mag verbeteren. Ook al lift hij een halve seconde, dit druist in tegen de veiligheid die de FIA hoog in het vaandel heeft staan.

    • + 10
    • 27 jun 2026 - 17:31
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      In de Moto GP ben je als coureur ten aller tijde gewoon je tijd kwijt als je een gele vlag tegenkomt tijdens je rondje, hoe simpel kan het zijn!?

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:32
    • Gummy

      Posts: 360

      Ja mag je totaal tijd verbeteren bij enkel geel. Als je maar kan aantonen dat je in die sector van je gas bent gegaan. En dat heeft hij gedaan. Al laat je hier tegenwoordig je batterij ook weer mee op. Die energie heeft hij opkomend rechterstuk weer gebruikt. Al was hij maar 0,027 duizendste langzamer in die sector als zijn eerste ronde in Q3. Net binnen de regels dus. Want een paar seconden later werd het dubbel geel. Antonelli moest daarom zijn ronde afbreken.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:26
  • Hendriks

    Posts: 3

    Russell heeft het juiste paspoort!!!

    • + 7
    • 27 jun 2026 - 17:33
    • RH

      Posts: 793

      Een andere groep met dubbele nationaliteit vind dat de schuld ook altijd bij een ander ligt.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.545

    Haha, alle Max en alle andere fans die dit vriend niet gunnen......terug in je hok.
    Telemetrie geeft aan dat hij van het gas ging, maar niet iedereen is het daar mee eens, en die telemetrie is ook bij Redbull binnengekomen.
    En we weten allemaal dat Redbull als eerste aan de bel trekt als er iets is waarmee ze benadeeld worden.

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 17:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.545

      Ik zou niet graag in de schoenen staan van die vrouwen van de horde....die slaan hun wijf helemaal de tering.
      Dan zuipen ze nog 'n paar pinten en slaan nogmaals.

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:37
    • Nomar

      Posts: 872

      Heeft iemand je al eens verteld dat je niet goed wijs bent, nou bij deze.

      • + 12
      • 27 jun 2026 - 17:44
    • mr.Monza

      Posts: 10.114

      Moest me even mentaal opladen en een aanloopje nemen, maar vooruit.
      Gefeliciteerd Ouw ! Ik had de Ferrari 1-2 al geteld totdat vriend het feestje kwam bederven.
      Game on morgen !

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.452

      Ik vrees met grote vrezen dat we eerder naar achteren moeten kijken. Kimi blaast voorbij, en ook Max zal snel zijn.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.545

      Vriend staat er bekend om dat hij de boel verpest Monza.

      Maar ik gun het Ferrari in ieder geval ook....mss nog wel meer dan Mercedes.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:50
  • delange

    Posts: 2.643

    Wat een zure reacties hier.....Russell heeft dit professioneel en binnen de regels aangepakt.
    Ik zeg dus top gedaan!!
    De regel op zich is wat absurd maar daar heeft Russell geen boodschap aan net zoals alle andere coureurs.

    • + 5
    • 27 jun 2026 - 17:48
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Prima omschreven.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:21
  • Need5Speed

    Posts: 4.025

    Als hij echt 96 meter eerder van zijn gas is gegaan is er niks aan de hand. Gewoon een verdiende pole.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 17:50
  • Flexwing

    Posts: 429

    Die Ouw sjagerijn heeft een zonne steek zeker.

    • + 4
    • 27 jun 2026 - 17:54
  • Billgates307

    Posts: 9.471

    Blijkbaar had de Mercedes nog een halve seconde in het verschiet. Dat je voor een bocht waar geel hangt i.p.v. hard remt op het laatste moment, lift and coast ipv echt van je gas af, zodat je legaal je rondje mag afmaken is dan weer iets wat FIA intern mag onderzoeken. Een glibberige Pole weer…..

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 18:22
  • Pipje

    Posts: 694

    Russel moet dit soort vervelende dingen doen anders wordt hij nooit kampioen, hij weet dat Antonelli beter is. Die gast ook gewoon netjes van zijn gas. Vorige keer ook al proberen met het niet inlossen van een tijdstraf. De gladjakker weet dat ie dit soort trucjes nodig heeft wil hij nog enige kans maken op ooit een wereldtitel.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 18:36
  • DutchTifosi

    Posts: 2.879

    BULLSHIT!!!!!

    Tegelijkertijd heeft Charles niet bepaald zijn beste geluk vanaf pole dus misschien is het juist goed....

    Toch is het belachelijk met hoe de zaken zijn gelopen.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 18:48
  • AUDI_F1

    Posts: 3.922

    Als het onregelmentair was geweest dan had Ferrari al zeker een protest aan getekend hebben

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 18:58

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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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