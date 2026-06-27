George Russell mag zijn pole position op de Red Bull Ring behouden. De Britse Mercedes-coureur reed de snelste ronde in de slotseconden van de sessie, maar leek niet van zijn gas te gaan toen hij de gecrashte Max Verstappen passeerde. De stewards openden echter geen onderzoek.

De kwalificatie in Oostenrijk eindigde op een dramatische en controversiële manier. Verstappen leek op weg te zijn naar een spectaculaire pole position, maar hij vloog van de baan in de laatste bocht. Aangezien hij was gecrasht, werd er op dit punt met dubbele gele vlaggen gezwaaid. Russell passeerde de plek vlak na de crash, en noteerde de snelste tijd.

Wat riep Russell?

De pole van Russell leek dan ook niet te blijven staan, en er ontstond enige verwarring. Toen de podiuminterviews bezig waren werd echter duidelijk dat er geen onderzoek wordt geopend naar Russell, en dat betekent dat hij zijn pole mag behouden. De Brit riep na zijn rondje snel dat hij van zijn gas was gegaan, en de stewards gaan daar dus in mee.

Wat is er aan de hand?

Er bestaat echter nog steeds de nodige verwarring, want uit de informatie van de FIA blijkt wel dat er een rondetijd van Russell is verwijderd. Het zou hierbij echter om de inlap na de poleronde gaan, en dat betekent dat zijn tijd blijft staan. Op de telemetrie van Russell was daarnaast ook te zien dat hij tijdens zijn poleronde 96 meter eerder van zijn gas was gegaan dat tijdens zijn rondje daarvoor. De poletijd lijkt dus te blijven staan.

Voor de Brit is dit een flinke meevaller, want eerder in de kwalificatie leek het er niet op dat hij zich nog kon mengen in het gevecht om de snelste tijden. Toch sloeg hij toe, en hij start morgen vóór zijn teamgenoot en titelrivaal Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan kon door de crash van Verstappen geen snellere tijd noteren.