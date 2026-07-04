Andrea Kimi Antonelli is heel erg tevreden met zijn sprintzege op het circuit van Silverstone. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur ging de strijd aan met Lewis Hamilton, en wist de zevenvoudig wereldkampioen halverwege de race te verschalken. Zijn focus verschuift nu naar de kwalificatie van later vandaag.

Antonelli startte de sprintrace op het iconische Britse circuit op de tweede plaats naast Hamilton. Bij de start moest hij Hamilton even laten gaan, maar al snel wist hij het gat dicht te rijden en volgde er een rondenlang jojo-duel. De batterijen leken weer een grote rol te spelen in de sprintrace, en Antonelli haalde Hamilton dan ook op een exemplarische manier in. De Ferrari leek haast stil te staan toen Antonelli hem passeerde, waarna het duel voorbij was.

Hoe beleefde Antonelli de sprint?

Het maakte Antonelli vrij weinig uit, en hij was heel erg tevreden met zijn prestatie. Glimmend van trots verscheen hij bij interviewer van dienst David Coulthard om terug te kijken op de sessie: "De eerste tien rondjes waren heel erg leuk met dat duel met Lewis. We waren allebei heel erg hard aan het pushen. Toen ik binnen de Overtake Mode kwam, wist ik dat ik mijn kans kon pakken."

Antonelli legt uit hoe hij Hamilton wist in te halen: "Bij het uitkomen van bocht vier zat ik er heel dichtbij, dus ik probeerde naast hem te komen in Brooklands, maar hij gebruikte de boost, dus besloot ik wat langer te wachten. Bij het ingaan van Stowe gebruikte ik alles wat ik had, en toen kon ik hem inhalen. Vanaf dat punt probeerde ik in mijn ritme te komen en probeerde ik de Overtake Mode van hem te breken en de zege over de streep te trekken."

Dekking niet laten zakken

Antonelli voelt zich goed, en dat is een goed teken voor de rest van het weekend: "Het momentum is er. We leveren geweldig werk bij het team, maar we kunnen onze dekking niet laten zakken. Lewis en Ferrari leveren geweldig werk. Red Bull en McLaren komen er ook aan, en George is heel erg snel. We moeten de lat hoger blijven leggen en we moeten blijven presteren."