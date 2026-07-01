Kimi Antonelli heeft ondanks zijn derde plaats in de Grand Prix van Oostenrijk een kritische analyse gemaakt van zijn eigen optreden. De Mercedes-coureur, die nog altijd aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, erkende dat hij zichzelf in Spielberg een moeilijke race bezorgde door een zwakke openingsfase.

Antonelli begon vanaf de vierde startplaats, maar verloor in de eerste ronden direct terrein. Hoewel hij zich later in de race wist te herstellen en alsnog het podium bereikte, was de Italiaan na afloop vooral teleurgesteld over zijn eigen fouten.

Antonelli: 'Ik maakte te veel fouten'

Volgens Antonelli begon zijn race allesbehalve ideaal. De jonge Mercedes-coureur had moeite met het remmen en kon daardoor niet aanvallen zoals hij had gehoopt. Pas halverwege de wedstrijd vond hij zijn ritme terug.

"Ik maakte in het begin van de race veel te veel fouten. Ik had moeite met de remmen en daardoor kon ik niet zo laat remmen als ik wilde om aan te vallen. In de tweede stint heb ik mezelf herpakt en de laatste stint was echt sterk, maar toen kwam ik eigenlijk pas op gang. Dat was simpelweg te laat."

De WK-leider wist vooraf al dat een start vanaf de vierde plaats geen eenvoudige opgave zou worden, maar vond dat hij het zichzelf nog lastiger maakte. "Ik wist dat het moeilijk zou worden vanaf P4, maar mijn eerste ronden waren echt slecht. Ik was overal en nergens en kreeg totaal geen ritme."

Lessen richting Silverstone

Ondanks zijn kritische woorden ziet Antonelli ook positieve punten. De Mercedes-coureur beschouwt het raceweekend in Oostenrijk als een belangrijk leermoment, zeker nadat hij het seizoen zo sterk was begonnen.

"Dit was een goed leerweekend voor mij. Na mijn sterke seizoensstart ben ik mijn ritme een beetje kwijtgeraakt. Misschien was ik iets te ontspannen of had ik te veel vertrouwen. Dat zijn lessen die ik meeneem. We gaan ons herpakken en in Silverstone komen we sterker terug."