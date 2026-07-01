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WK-leider Antonelli hard voor zichzelf na GP Oostenrijk: "Ik kwam te laat op gang"

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WK-leider Antonelli hard voor zichzelf na GP Oostenrijk: "Ik kwam te laat op gang"

Kimi Antonelli heeft ondanks zijn derde plaats in de Grand Prix van Oostenrijk een kritische analyse gemaakt van zijn eigen optreden. De Mercedes-coureur, die nog altijd aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, erkende dat hij zichzelf in Spielberg een moeilijke race bezorgde door een zwakke openingsfase.

Antonelli begon vanaf de vierde startplaats, maar verloor in de eerste ronden direct terrein. Hoewel hij zich later in de race wist te herstellen en alsnog het podium bereikte, was de Italiaan na afloop vooral teleurgesteld over zijn eigen fouten.

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Antonelli: 'Ik maakte te veel fouten'

Volgens Antonelli begon zijn race allesbehalve ideaal. De jonge Mercedes-coureur had moeite met het remmen en kon daardoor niet aanvallen zoals hij had gehoopt. Pas halverwege de wedstrijd vond hij zijn ritme terug.

"Ik maakte in het begin van de race veel te veel fouten. Ik had moeite met de remmen en daardoor kon ik niet zo laat remmen als ik wilde om aan te vallen. In de tweede stint heb ik mezelf herpakt en de laatste stint was echt sterk, maar toen kwam ik eigenlijk pas op gang. Dat was simpelweg te laat."

De WK-leider wist vooraf al dat een start vanaf de vierde plaats geen eenvoudige opgave zou worden, maar vond dat hij het zichzelf nog lastiger maakte. "Ik wist dat het moeilijk zou worden vanaf P4, maar mijn eerste ronden waren echt slecht. Ik was overal en nergens en kreeg totaal geen ritme."

Lessen richting Silverstone

Ondanks zijn kritische woorden ziet Antonelli ook positieve punten. De Mercedes-coureur beschouwt het raceweekend in Oostenrijk als een belangrijk leermoment, zeker nadat hij het seizoen zo sterk was begonnen.

"Dit was een goed leerweekend voor mij. Na mijn sterke seizoensstart ben ik mijn ritme een beetje kwijtgeraakt. Misschien was ik iets te ontspannen of had ik te veel vertrouwen. Dat zijn lessen die ik meeneem. We gaan ons herpakken en in Silverstone komen we sterker terug."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • Kampsie

    Posts: 1.692

    Wtf Videoland neemt viaplay over????

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 18:36
    • mr.Monza

      Posts: 10.133

      Betere servers, een verbetering voor diegene die via deze weg F1 kijken.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 18:41
    • koppie toe

      Posts: 5.425

      Ik denk dat er niets veranderd aan de kwaliteit, op nu punt Nederland is te lezen dat het dan op beide kanalen te zien zal zijn.
      Wel gaat het personeel 50 man over in Dpg media.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 20:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 31
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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