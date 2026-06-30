George Russell won afgelopen weekend weliswaar de Grand Prix van Oostenrijk en verkleinde daarmee zijn achterstand in het WK tot veertig punten, maar volgens Formule 1-analist Mark Hughes vertelt de uitslag niet het hele verhaal. In zijn analyse stelt de Brit dat niet Russell, maar WK-leider Kimi Antonelli de snelste coureur van het weekend was.

Russell pakte zijn tweede overwinning nipt voor de neus van Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli op de Red Bull Ring. Hiermee tankte hij naar eigen zeggen weer wat vertrouwen, al is daar volgens Hughes helemaal geen aanleiding voor.

Antonelli liet de overwinning zelf glippen

Volgens Hughes beschikte Antonelli over de meeste snelheid, maar verloor hij de race door een aantal kostbare fouten. In de kwalificatie liet de Mercedes-coureur volgens de analist onder druk tijd liggen, waarna hij in Q3 bovendien verkeerd reageerde op de gele vlaggen. "In Q3 verkrampten mijn spieren een beetje. Ik reed niet meer zo vrij als eerder in het weekend", blikte Antonelli terug.

Ook tijdens de race werkte de jonge Italiaan zichzelf in de problemen. Door twee remfouten in de openingsronde verloor hij niet alleen terrein op Russell, maar ook de positie aan Max Verstappen. Daardoor moest hij eerst langs de Ferrari's en daarna opnieuw voorbij de Nederlander, terwijl Russell aan de leiding kon ontsnappen. Hughes is stellig: zonder die fouten had Antonelli het gevecht om de overwinning waarschijnlijk gedomineerd.

Russell won, maar worstelde met zijn Mercedes

Opvallend genoeg kende racewinnaar Russell volgens Hughes juist een moeizaam weekend. De Brit vond pas laat de juiste afstelling en moest zijn rijstijl aanpassen om de banden onder controle te houden. "Ik reed op een heel andere, eigenlijk onnatuurlijke manier om de banden te sparen. Dat werkte, maar ik begrijp nog steeds niet precies waarom. Ik heb de banden niet zo onder controle als in voorgaande seizoenen", gaf Russell toe.

Hughes zag daarnaast hoe Ferrari op de Red Bull Ring opnieuw werd blootgelegd door de zwakke energiehuishouding van de krachtbron. Lewis Hamilton en Charles Leclerc verloren op de lange rechte stukken veel snelheid ten opzichte van Mercedes en Red Bull, waardoor een nieuwe titelstrijd voorlopig ver weg lijkt. De analist verwacht dat Ferrari pas na een volgende motorupgrade later dit seizoen weer echt kan meedoen op circuits waar energiebeheer een grote rol speelt.