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Russell krijgt Britse kritiek: "Antonelli was dé man op Red Bull Ring"

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Russell krijgt Britse kritiek: "Antonelli was dé man op Red Bull Ring"

George Russell won afgelopen weekend weliswaar de Grand Prix van Oostenrijk en verkleinde daarmee zijn achterstand in het WK tot veertig punten, maar volgens Formule 1-analist Mark Hughes vertelt de uitslag niet het hele verhaal. In zijn analyse stelt de Brit dat niet Russell, maar WK-leider Kimi Antonelli de snelste coureur van het weekend was.

Russell pakte zijn tweede overwinning nipt voor de neus van Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli op de Red Bull Ring. Hiermee tankte hij naar eigen zeggen weer wat vertrouwen, al is daar volgens Hughes helemaal geen aanleiding voor. 

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Antonelli liet de overwinning zelf glippen

Volgens Hughes beschikte Antonelli over de meeste snelheid, maar verloor hij de race door een aantal kostbare fouten. In de kwalificatie liet de Mercedes-coureur volgens de analist onder druk tijd liggen, waarna hij in Q3 bovendien verkeerd reageerde op de gele vlaggen. "In Q3 verkrampten mijn spieren een beetje. Ik reed niet meer zo vrij als eerder in het weekend", blikte Antonelli terug.

Ook tijdens de race werkte de jonge Italiaan zichzelf in de problemen. Door twee remfouten in de openingsronde verloor hij niet alleen terrein op Russell, maar ook de positie aan Max Verstappen. Daardoor moest hij eerst langs de Ferrari's en daarna opnieuw voorbij de Nederlander, terwijl Russell aan de leiding kon ontsnappen. Hughes is stellig: zonder die fouten had Antonelli het gevecht om de overwinning waarschijnlijk gedomineerd.

Russell won, maar worstelde met zijn Mercedes

Opvallend genoeg kende racewinnaar Russell volgens Hughes juist een moeizaam weekend. De Brit vond pas laat de juiste afstelling en moest zijn rijstijl aanpassen om de banden onder controle te houden. "Ik reed op een heel andere, eigenlijk onnatuurlijke manier om de banden te sparen. Dat werkte, maar ik begrijp nog steeds niet precies waarom. Ik heb de banden niet zo onder controle als in voorgaande seizoenen", gaf Russell toe.

Hughes zag daarnaast hoe Ferrari op de Red Bull Ring opnieuw werd blootgelegd door de zwakke energiehuishouding van de krachtbron. Lewis Hamilton en Charles Leclerc verloren op de lange rechte stukken veel snelheid ten opzichte van Mercedes en Red Bull, waardoor een nieuwe titelstrijd voorlopig ver weg lijkt. De analist verwacht dat Ferrari pas na een volgende motorupgrade later dit seizoen weer echt kan meedoen op circuits waar energiebeheer een grote rol speelt.

Larry Perkins

Posts: 66.015

Als je over de meeste snelheid beschikt maar dat niet kunt uitbuiten door kostbare fouten te maken ben je natuurlijk NIET "dé man op Red Bull Ring." Het gaat om het hele pakket: racecraft, snelheid, tactiek en zo min mogelijk foutjes maken. Russell heeft Antonelli dus gewoon verslagen op de Red ... [Lees verder]

  • 1
  • 30 jun 2026 - 10:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.009

    Als je over de meeste snelheid beschikt maar dat niet kunt uitbuiten door kostbare fouten te maken ben je natuurlijk NIET "dé man op Red Bull Ring." Het gaat om het hele pakket: racecraft, snelheid, tactiek en zo min mogelijk foutjes maken. Russell heeft Antonelli dus gewoon verslagen op de Red Bul Ring...

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 10:25
    • De Vogel is Geland

      Posts: 978

      Eens maar de toekomst en potentie ligt duidelijk bij Andrea

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.534

    Naar verluidt gaat Mercedes dit jaar geen gebruik maken van de ADUO regeling.
    Zou het gerucht dat ze minder dan 2% hadden tov van de RBPT/Ford PU
    dan toch waar zijn?

    urlr.me/uysUX4

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 11:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.534

      Deze Australische man heeft nog nooit nieuws gebracht dat niet waar was. Hij was afgelopen weekend ook in Spielberg in de Red Bull hospitality.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 11:36
  • Kubica

    Posts: 5.757

    Ik denk dat het moment van zijn pitstop vlak voor de VSC het meest pijn heeft gedaan ...

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 11:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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