Andrea Kimi Antonelli kent tot dusver een uitstekend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De jonge Italiaan trok de sprintrace al naar zich toe en zal ook de race op Silverstone starten vanaf pole position. De WK-leider in de Formule 1 lijkt voorlopig niet meer bij te houden.

Het is ongekend wat Antonelli momenteel laat zien in de koningsklasse van de autosport. Na zijn eerste race te hebben gewonnen in China, lijkt de Italiaan niet meer bij te houden en ook op Silverstone oogt hij wederom pijlsnel. De 19-jarige verkeert in absolute bloedvorm.

Antonelli was niet blij tijdens Q3

Na pole position in Silverstone te hebben veroverd, beweerde Antonelli niet blij te zijn met het feit dat Mercedes hem in het slotstuk van Q3 als eerste de baan opstuurde. "Ja, eerlijk gezegd was ik daar op dat moment niet zo blij mee", zo klonk het in gesprek met Viaplay. "Maar ja, ik probeerde me toch te concentreren op wat ik moest doen. En ja, het was een mooie afsluiting van de dag".

"Ik denk dat het tempo goed is. Toch moeten we het goed uitvoeren. Dus een goede start maken. En in die eerste paar ronden proberen weg te komen, je weet wel, wegkomen van de inhaalmanoeuvres."

Gaat Antonelli ook op Silverstone winnen?

Achter Antonelli starten de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De Italiaan verwacht dan ook dat zij het vuur aan zijn schenen zullen leggen. "Het zal niet eenvoudig worden. Ik denk dat we ons een weg moeten banen en dat we de dingen goed moeten uitvoeren", zo sloot hij uiteindelijk af.

Antonelli kan wederom een voorschot nemen op zijn eerste wereldtitel. Momenteel geniet hij een voorsprong van 43 punten voorsprong op George Russell, die ondanks zijn zege in Oostenrijk afgelopen week, dit seizoen nauwelijks vuist weet te maken tegen de man uit Bologna.