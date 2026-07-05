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Antonelli rekent op gevecht met Ferrari: "Moeten onze weg banen"

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Antonelli rekent op gevecht met Ferrari: "Moeten onze weg banen"

Andrea Kimi Antonelli kent tot dusver een uitstekend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De jonge Italiaan trok de sprintrace al naar zich toe en zal ook de race op Silverstone starten vanaf pole position. De WK-leider in de Formule 1 lijkt voorlopig niet meer bij te houden. 

Het is ongekend wat Antonelli momenteel laat zien in de koningsklasse van de autosport. Na zijn eerste race te hebben gewonnen in China, lijkt de Italiaan niet meer bij te houden en ook op Silverstone oogt hij wederom pijlsnel. De 19-jarige verkeert in absolute bloedvorm.

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Antonelli was niet blij tijdens Q3 

Na pole position in Silverstone te hebben veroverd, beweerde Antonelli niet blij te zijn met het feit dat Mercedes hem in het slotstuk van Q3 als eerste de baan opstuurde. "Ja, eerlijk gezegd was ik daar op dat moment niet zo blij mee", zo klonk het in gesprek met Viaplay. "Maar ja, ik probeerde me toch te concentreren op wat ik moest doen. En ja, het was een mooie afsluiting van de dag". 

"Ik denk dat het tempo goed is. Toch moeten we het goed uitvoeren. Dus een goede start maken. En in die eerste paar ronden proberen weg te komen, je weet wel, wegkomen van de inhaalmanoeuvres." 

Gaat Antonelli ook op Silverstone winnen?

Achter Antonelli starten de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De Italiaan verwacht dan ook dat zij het vuur aan zijn schenen zullen leggen. "Het zal niet eenvoudig worden. Ik denk dat we ons een weg moeten banen en dat we de dingen goed moeten uitvoeren", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Antonelli kan wederom een voorschot nemen op zijn eerste wereldtitel. Momenteel geniet hij een voorsprong van 43 punten voorsprong op George Russell, die ondanks zijn zege in Oostenrijk afgelopen week, dit seizoen nauwelijks vuist weet te maken tegen de man uit Bologna. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.617

    "Het is ongekend wat de 19 jarige Antonelli momenteel laat zien in de koningsklasse van de autosport"

    Geen woord van gelogen.
    Zijn ploegmaat, toevallig mijn vriend, laat het afweten.
    Dus grote kans dat ik switch naar 'n nieuwe vriend.

    Go Kimi!!!!

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 10:44
    • racepace1

      Posts: 885

      Vraag mij af hoe die vriendschap bij jou werkt? is het wederzijds?
      en in het geval van Kimi... pedofilie? ouwe snoeper vind je dat wat zoeen jong jochie?
      Kijk maar uit voor zijn vader, schijnt niet zo een lieverdje te zijn....

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.617

      De vader van die andere, zogenaamde, toprijder is ook niet zo'n lieverdje schijnt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:12
    • racepace1

      Posts: 885

      Was Ouw was.... die is dood

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.617

      Heeft Jos het loodje gelegd?

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:57
  • Pietje Bell

    Posts: 35.599

    Zet 'm op Kimi! Je verdient het om te winnen als je zo rijdt!

    media.tenor.com/sph7YYNzQigAAAAM/yes-baby.gif

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 11:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 321
  • Podiums 10
  • Grand Prix 32
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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