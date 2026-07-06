Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft geen problemen met het opvallende einde van de Britse Grand Prix. De race finishte achter de Safety Car, omdat de wedstrijdleider de protocollen omtrent de gelapte auto's moest volgen. Wolff haalt zijn schouders op en stelt dat hij dit liever in de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 had gezien.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone eindigde in een anticlimax. Na de crash van Max Verstappen werd de Safety Car de baan opgestuurd, en doken verschillende coureurs naar binnen voor een bandenwissel. Ook Lewis Hamilton maakte een pitstop, waardoor Mercedes-coureur George Russell de tweede plaats van hem kon overnemen. Met nog anderhalve ronde te gaan mochten de gelapte auto's de Safety Car passeren, en leek de race te gaan herstarten. Dit signaal werd echter snel ingetrokken, omdat de wedstrijdleider de protocollen moest volgen.

'Had dit liever gezien in Abu Dhabi 2021'

Bij Mercedes hadden ze hier geen probleem mee, omdat Russell bij een mogelijke herstart anders mogelijk ver was teruggezakt. Mercedes-teambaas Wolff haalde zijn schouders erover op, en wees bij de internationale media naar de race in 2021 waar Verstappen wereldkampioen werd: "Eerlijk gezegd had ik dit liever gezien in Abu Dhabi 2021. Dat was toen veel belangrijker, maar het is heel erg goed dat de regels nu wel direct zijn nageleefd."

Sport boven de show

Voor de fans was dit een zeer teleurstellend einde van de race, en Wolff kan hun emoties wel begrijpen. De Oostenrijker blijft echter zeer realistisch: "Soms levert dat niet de meest spannende finale van een race op. Vanuit het oogpunt van spektakel had iedereen het waarschijnlijk geweldig gevonden om Lewis op de zachte band te zien vechten tegen ons, en misschien ook tegen Charles Leclerc."

Dat de wedstrijdleiding niet koos voor de show, maar voor de regels, stemde Wolff dan ook tevreden: "Maar dit is sport: de show volgt de sport, en niet andersom. Dus het is heel erg goed dat de FIA deze beslissing heeft genomen."