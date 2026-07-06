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Wolff wijst naar eerste Abu Dhabi 2021 na vreemde situatie met Safety Car

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Wolff wijst naar eerste Abu Dhabi 2021 na vreemde situatie met Safety Car

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft geen problemen met het opvallende einde van de Britse Grand Prix. De race finishte achter de Safety Car, omdat de wedstrijdleider de protocollen omtrent de gelapte auto's moest volgen. Wolff haalt zijn schouders op en stelt dat hij dit liever in de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 had gezien.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone eindigde in een anticlimax. Na de crash van Max Verstappen werd de Safety Car de baan opgestuurd, en doken verschillende coureurs naar binnen voor een bandenwissel. Ook Lewis Hamilton maakte een pitstop, waardoor Mercedes-coureur George Russell de tweede plaats van hem kon overnemen. Met nog anderhalve ronde te gaan mochten de gelapte auto's de Safety Car passeren, en leek de race te gaan herstarten. Dit signaal werd echter snel ingetrokken, omdat de wedstrijdleider de protocollen moest volgen.

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'Had dit liever gezien in Abu Dhabi 2021'

Bij Mercedes hadden ze hier geen probleem mee, omdat Russell bij een mogelijke herstart anders mogelijk ver was teruggezakt. Mercedes-teambaas Wolff haalde zijn schouders erover op, en wees bij de internationale media naar de race in 2021 waar Verstappen wereldkampioen werd: "Eerlijk gezegd had ik dit liever gezien in Abu Dhabi 2021. Dat was toen veel belangrijker, maar het is heel erg goed dat de regels nu wel direct zijn nageleefd."

Sport boven de show

Voor de fans was dit een zeer teleurstellend einde van de race, en Wolff kan hun emoties wel begrijpen. De Oostenrijker blijft echter zeer realistisch: "Soms levert dat niet de meest spannende finale van een race op. Vanuit het oogpunt van spektakel had iedereen het waarschijnlijk geweldig gevonden om Lewis op de zachte band te zien vechten tegen ons, en misschien ook tegen Charles Leclerc."

Dat de wedstrijdleiding niet koos voor de show, maar voor de regels, stemde Wolff dan ook tevreden: "Maar dit is sport: de show volgt de sport, en niet andersom. Dus het is heel erg goed dat de FIA deze beslissing heeft genomen."

Snork

Posts: 22.728

De pijn zit toch nog diep bij Wolff.

  • 1
  • 6 jul 2026 - 10:12
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (4)

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  • Snork

    Posts: 22.728

    De pijn zit toch nog diep bij Wolff.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 10:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.635

    Wat is er gebeurd dan in 2021?

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 10:13
  • Jan de Overbuurman

    Posts: 11

    *zucht*
    Is Toto daar na al deze tijd nog steeds niet overheen?
    Zelfs Lewis heeft geaccepteerd dat de beslissing niet meer kan worden teruggedraaid.
    Hoe ging dat ene liedje uit die Disney film ook alweer?
    Oh ja..., "♫Let it goooo, ♪ let it goooo...,♩"

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:23
  • Polleken

    Posts: 1.030

    Wolf heeft nu ook NO , NO geroepen omdat Russel op z'n oude bandjes reed en Hamilton er achter op frisse bandjes

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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