Juan Pablo Montoya is erg onder de indruk van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker stuurt Mercedes op uitstekende wijze aan, zodat Andrea Kimi Antonelli en George Russell gelijke kansen krijgen dit seizoen. Montoya vindt de tactiek van Wolff erg inspirerend.

Wolff is een van de meest gerespecteerde figuren uit de paddock. De teambaas van Mercedes is erg dominant geweest sinds hij de leiding heeft over het team. Sinds 2014 is Wolff de teambaas van Mercedes en sindsdien heeft hij acht constructeurskampioenschappen gewonnen met het team en dit seizoen staat hij opnieuw bovenaan het constructeurskampioenschap.

Montoya is onder de indruk van Wolff

Tegenover AS Colombia stelt Montoya waarom hij zo enorm onder de indruk is van Wolff: "Een echt coole eigenschap van Toto is dat hij heel beknopt en direct is, en hij spreekt met een toon die luid genoeg is om mensen 'Oh' te laten zeggen. Maar hij is niet onbeleefd, helemaal niet."

De manier waarop Wolff zijn coureurs aanstuurt is heel fijn, zo vindt Montoya. Dat was heel anders toen hij zelf nog jong was: "Ik bedoel, hij berispt je zonder zijn stem te verheffen, snap je? En wij Latino's zijn gewend dat onze moeders tegen ons schreeuwen en ons met een pantoffel slaan."

Montoya als teambaas

Montoya lijkt een baan als teambaas wel leuk, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. "In een ander leven zou het vast gaaf zijn. Maar je hebt echt toewijding nodig voor zo'n baan; het is te veel gevraagd. Je moet er 365 dagen per jaar mee bezig zijn om het goed te doen. Dus daarom zeg ik nu nee", zo legt hij uit.

Montoya zou zich anders gedragen dan Wolff. "Als ik het doe, doe ik het heel goed, maar het zou ingewikkeld zijn. Als ik met ingenieurs praat die zijn doorgestoten naar hogere functies, en ik vraag: 'Wat doe je als een ingenieur oneerlijk behandeld wordt?', dan zeggen ze: 'We moeten zwijgen'. Maar als ik iemand de boel zie verprutsen, ga ik niet wachten op een vergadering."