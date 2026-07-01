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Montoya looft leiderschap Wolff: "Hij corrigeert zonder zijn stem te verheffen"

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Montoya looft leiderschap Wolff: "Hij corrigeert zonder zijn stem te verheffen"

Juan Pablo Montoya is erg onder de indruk van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker stuurt Mercedes op uitstekende wijze aan, zodat Andrea Kimi Antonelli en George Russell gelijke kansen krijgen dit seizoen. Montoya vindt de tactiek van Wolff erg inspirerend.

Wolff is een van de meest gerespecteerde figuren uit de paddock. De teambaas van Mercedes is erg dominant geweest sinds hij de leiding heeft over het team. Sinds 2014 is Wolff de teambaas van Mercedes en sindsdien heeft hij acht constructeurskampioenschappen gewonnen met het team en dit seizoen staat hij opnieuw bovenaan het constructeurskampioenschap.

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Montoya is onder de indruk van Wolff

Tegenover AS Colombia stelt Montoya waarom hij zo enorm onder de indruk is van Wolff:  "Een echt coole eigenschap van Toto is dat hij heel beknopt en direct is, en hij spreekt met een toon die luid genoeg is om mensen 'Oh' te laten zeggen. Maar hij is niet onbeleefd, helemaal niet." 

De manier waarop Wolff zijn coureurs aanstuurt is heel fijn, zo vindt Montoya. Dat was heel anders toen hij zelf nog jong was: "Ik bedoel, hij berispt je zonder zijn stem te verheffen, snap je? En wij Latino's zijn gewend dat onze moeders tegen ons schreeuwen en ons met een pantoffel slaan."

Montoya als teambaas

Montoya lijkt een baan als teambaas wel leuk, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. "In een ander leven zou het vast gaaf zijn. Maar je hebt echt toewijding nodig voor zo'n baan; het is te veel gevraagd. Je moet er 365 dagen per jaar mee bezig zijn om het goed te doen. Dus daarom zeg ik nu nee", zo legt hij uit. 

Montoya zou zich anders gedragen dan Wolff. "Als ik het doe, doe ik het heel goed, maar het zou ingewikkeld zijn. Als ik met ingenieurs praat die zijn doorgestoten naar hogere functies, en ik vraag: 'Wat doe je als een ingenieur oneerlijk behandeld wordt?', dan zeggen ze: 'We moeten zwijgen'. Maar als ik iemand de boel zie verprutsen, ga ik niet wachten op een vergadering."

Need5Speed

Posts: 4.041

Zo lang je er niet uitziet als een koptelefoon of een tafeltje heb je niets te vrezen.

  • 6
  • 1 jul 2026 - 15:17
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Toto Wolff Mercedes

Reacties (2)

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  • JM_K

    Posts: 1.257

    Het mooie van Wolff is ook dat hij / MB en public hun coureur steunen, de vuile was binnen houden. Respect!

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 15:06
  • Need5Speed

    Posts: 4.041

    Zo lang je er niet uitziet als een koptelefoon of een tafeltje heb je niets te vrezen.

    • + 6
    • 1 jul 2026 - 15:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Colombia
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, Colombia
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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