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Verstappen liet Russell zweten: "Dat was oncomfortabel!"

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Verstappen liet Russell zweten: "Dat was oncomfortabel!"

George Russell heeft eerlijk toegegeven dat hij het lastig kreeg toen Max Verstappen hem onder druk zette in Oostenrijk. Verstappen joeg Russell op, die naar binnen dook voordat het tot een duel kwam. Russell wist de race uiteindelijk te winnen, maar lachte na afloop dat hij in een oncomfortabele positie werd gedwongen.

Verstappen reed in Oostenrijk zijn beste race van het jaar tot nu toe. Hij startte als vijfde, maar wist zich al snel naar voren te werken. Verstappen had een goede pace, en kwam steeds dichter en dichterbij raceleider Russell. Het gat werd steeds kleiner, waarna Russell als eerste een pitstop maakte en Red Bull besloot Verstappen langer buiten te houden. Achteraf bleek dit niet de juiste keuze te zijn, en Verstappen moest na zijn pitstop opnieuw beginnen.

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Hoe was de strijd met Verstappen?

De tweede plaats was alsnog Verstappens beste prestatie van het seizoen. Russell won op zijn beurt voor de tweede keer dit seizoen, en keek tijdens de persconferentie terug op het duel met Verstappen: "Als je Max even buiten beschouwing laat, dan zou je zeggen dat het echt een heel sterke prestatie van Mercedes was: twintig seconden voor op McLaren, en nog verder op Ferrari."

Russell wijst dan naar Verstappen: "Met de updates van Red Bull deed Max al mee in de strijd om de pole position en had hij ook echt een sterke racepace. Hij zette mij in het midden van de stint onder druk en dwong me om met nog 28 rondjes te gaan te stoppen, wat best oncomfortabel was. Ik had echter een heel sterke eerste twintig ronden van die stint, waardoor ik het in de laatste acht ronden kon uitrijden."

Eindelijk weer een zege

Het was Russells eerste zege sinds de seizoensopener, en die was meer dan welkom: "Het voelt eerlijk gezegd echt als een lange tijd geleden. Het waren een paar zware maanden met echt lastige races, waarin het soms voelde alsof alles tegenzat. Daarnaast heb ik ook een ongelooflijk sterke teamgenoot naast me, die week in, week uit indrukwekkende prestaties levert."

Russell moest terugslaan: "Dus voor mij was het richting Canada en Barcelona echt een kwestie van veerkracht tonen om vanuit een dieptepunt terug te komen en weer sterke prestaties te leveren."

"Om dan de laatste twee pole positions te pakken en hier dit weekend te winnen, vooral op een circuit dat mij eigenlijk niet zo goed ligt, daar ben ik echt heel, heel erg trots op."

snailer

Posts: 33.648

Gewoon goed mee omgegaan. Foutloos gebleven en net snel genoeg.

  • 1
  • 29 jun 2026 - 10:49
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • snailer

    Posts: 33.648

    Gewoon goed mee omgegaan. Foutloos gebleven en net snel genoeg.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 10:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.579

    Niet alleen Max, maar ook Kimi kwamen zeer dicht bij.
    Als vriend kampioen wil worden zal hij toch wat harder moeten gaan rijden.

    Of mss was hij zo zeker van winst dat hij die twee gecalculeerd dichterbij liet komen....om het spannend te maken zeg maar.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 11:45
    • The Wolf

      Posts: 1.110

      Als hij maar nét snel genoeg is. En constanter. Hij heeft goede zaken gedaan en p2 in de stand herovert maar nog altijd 40 ptn verschil. Kimi is jong en snel, maar George moet z'n ervaring uitnutten

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:50
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.579

      Mss dat vriend nog wat glibber-truukjes kan verzinnen.

      Maar ik denk dat Kimi sneller is, maar wat onbesuisder dan George.
      Daar heeft Bono een rol in om dat onbesuisde in goede banen te lijden....of leiden.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 11:57
  • Wingleader

    Posts: 3.435

    Daarom had Verstappen direct moeten pitten. Zat die op 2 sec. Achter die gluiperd en die 💩 in zijn broek met Verstappen in zijn spiegel. Was een makkie geweest voor Verstappen.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 11:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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