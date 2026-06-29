George Russell heeft eerlijk toegegeven dat hij het lastig kreeg toen Max Verstappen hem onder druk zette in Oostenrijk. Verstappen joeg Russell op, die naar binnen dook voordat het tot een duel kwam. Russell wist de race uiteindelijk te winnen, maar lachte na afloop dat hij in een oncomfortabele positie werd gedwongen.

Verstappen reed in Oostenrijk zijn beste race van het jaar tot nu toe. Hij startte als vijfde, maar wist zich al snel naar voren te werken. Verstappen had een goede pace, en kwam steeds dichter en dichterbij raceleider Russell. Het gat werd steeds kleiner, waarna Russell als eerste een pitstop maakte en Red Bull besloot Verstappen langer buiten te houden. Achteraf bleek dit niet de juiste keuze te zijn, en Verstappen moest na zijn pitstop opnieuw beginnen.

Hoe was de strijd met Verstappen?

De tweede plaats was alsnog Verstappens beste prestatie van het seizoen. Russell won op zijn beurt voor de tweede keer dit seizoen, en keek tijdens de persconferentie terug op het duel met Verstappen: "Als je Max even buiten beschouwing laat, dan zou je zeggen dat het echt een heel sterke prestatie van Mercedes was: twintig seconden voor op McLaren, en nog verder op Ferrari."

Russell wijst dan naar Verstappen: "Met de updates van Red Bull deed Max al mee in de strijd om de pole position en had hij ook echt een sterke racepace. Hij zette mij in het midden van de stint onder druk en dwong me om met nog 28 rondjes te gaan te stoppen, wat best oncomfortabel was. Ik had echter een heel sterke eerste twintig ronden van die stint, waardoor ik het in de laatste acht ronden kon uitrijden."

Eindelijk weer een zege

Het was Russells eerste zege sinds de seizoensopener, en die was meer dan welkom: "Het voelt eerlijk gezegd echt als een lange tijd geleden. Het waren een paar zware maanden met echt lastige races, waarin het soms voelde alsof alles tegenzat. Daarnaast heb ik ook een ongelooflijk sterke teamgenoot naast me, die week in, week uit indrukwekkende prestaties levert."

Russell moest terugslaan: "Dus voor mij was het richting Canada en Barcelona echt een kwestie van veerkracht tonen om vanuit een dieptepunt terug te komen en weer sterke prestaties te leveren."

"Om dan de laatste twee pole positions te pakken en hier dit weekend te winnen, vooral op een circuit dat mij eigenlijk niet zo goed ligt, daar ben ik echt heel, heel erg trots op."