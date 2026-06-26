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Antonelli rekent zich nog niet rijk en wijst naar Red Bull

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Antonelli rekent zich nog niet rijk en wijst naar Red Bull

WK-leider Andrea Kimi Antonelli houdt dit weekend serieus rekening met Red Bull Racing en Max Verstappen. Red Bull introduceert dit weekend een groot updatepakket, maar in de eerste vrije training liepen ze tegen de nodige problemen aan. Antonelli denkt dat Mercedes het niet makkelijk gaat krijgen, en wijst naast Red Bull ook naar McLaren en Ferrari.

Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar twee weken geleden werden ze in Barcelona voor het eerst verslagen. Op het Spaanse circuit ging Lewis Hamilton er met de zege vandoor, en veel mensen zien Ferrari dan ook als het grootste gevaar voor Mercedes. In Oostenrijk opent Red Bull dit weekend ook de aanval, want ze introduceren een groot updatepakket.

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Waarom zijn er zorgen over Red Bull?

Mercedes-coureur Antonelli rekent zich dan ook nog lang niet rijk, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik heb echt het volste vertrouwen in het team, want ze pushen heel erg hard en er heerst ook een goede dynamiek. Ferrari is denk ik al sinds het begin van het seizoen onze belangrijkste concurrent, maar Red Bull zal dit weekend natuurlijk ook heel erg snel zijn. Ze nemen hier een groot updatepakket mee. En McLaren komt ook steeds dichterbij."

'We moeten doorwerken'

Antonelli kan niets anders doen dan stellen dat de concurrentie het gat dicht aan het rijden is: "Ferrari is absoluut sterk, zit erbij en ze hebben ook een geweldige line-up. Lewis is tot nu toe in topvorm, dus het wordt ook zeker niet makkelijk. We moeten nog steeds ons best doen en alles maximaliseren, want er zullen circuits zijn waar anderen misschien wat sneller zijn. Kijk maar eens naar Barcelona: ik denk dat ons tempo daar heel erg vergelijkbaar was, maar aan het einde was Ferrari heel snel."

"Of kijk naar Miami, waar McLaren erbij zat en heel erg snel was. Ik denk dat we gewoon elke kans die we krijgen moeten maximaliseren. Ik denk dat er circuits zullen zijn waar we misschien wat meer moeite mee zullen hebben, en waar de concurrentie ongelooflijk snel zal zijn. We moeten gewoon blijven doorjagen, want de concurrenten zitten heel dichtbij en ze zijn heel erg sterk."

Eerste tik uitgedeeld

In de eerste vrije training op de Red Bull Ring was Antonelli het snelst. Hij had een kleine voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, en zag hoe de snelste Red Bull van Verstappen 0,281 seconden moest toegeven.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.946

    Een ontredderde Second Choice George: "Ik heb al tegen Toto gezegd dat als Kimi nog vaker weigert om naar mij te wijzen, ik geen tweede viool meer ga spelen."

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 16:48
  • Jermaine

    Posts: 7.180

    Waarom wijzen ze altijd naar redbull die bijna nooit meer doet heck... gewoon nooit mee doet aan de winst?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 18:19
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.105

    Ik denk dat het huwelijk tussen de twee partijen inmiddels wel uitgehold is. RBR krijgt het niet meer voor elkaar, kopstukken vertrekken aan de lopende band en Verstappen stuit op probleem na probleem. Het lijkt me een mooi moment om of over te stappen naar een ander team (maar welk team dan?) of om te zeggen: ik zit mijn contract uit en verlaat na 20227 de sport. Het lijkt erop dar RBR toewerkt naar een lange(re) droogte en pas over een jaar of acht weer om titels kan gaan vechten...

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 18:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 31
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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