WK-leider Andrea Kimi Antonelli houdt dit weekend serieus rekening met Red Bull Racing en Max Verstappen. Red Bull introduceert dit weekend een groot updatepakket, maar in de eerste vrije training liepen ze tegen de nodige problemen aan. Antonelli denkt dat Mercedes het niet makkelijk gaat krijgen, en wijst naast Red Bull ook naar McLaren en Ferrari.

Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar twee weken geleden werden ze in Barcelona voor het eerst verslagen. Op het Spaanse circuit ging Lewis Hamilton er met de zege vandoor, en veel mensen zien Ferrari dan ook als het grootste gevaar voor Mercedes. In Oostenrijk opent Red Bull dit weekend ook de aanval, want ze introduceren een groot updatepakket.

Waarom zijn er zorgen over Red Bull?

Mercedes-coureur Antonelli rekent zich dan ook nog lang niet rijk, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik heb echt het volste vertrouwen in het team, want ze pushen heel erg hard en er heerst ook een goede dynamiek. Ferrari is denk ik al sinds het begin van het seizoen onze belangrijkste concurrent, maar Red Bull zal dit weekend natuurlijk ook heel erg snel zijn. Ze nemen hier een groot updatepakket mee. En McLaren komt ook steeds dichterbij."

'We moeten doorwerken'

Antonelli kan niets anders doen dan stellen dat de concurrentie het gat dicht aan het rijden is: "Ferrari is absoluut sterk, zit erbij en ze hebben ook een geweldige line-up. Lewis is tot nu toe in topvorm, dus het wordt ook zeker niet makkelijk. We moeten nog steeds ons best doen en alles maximaliseren, want er zullen circuits zijn waar anderen misschien wat sneller zijn. Kijk maar eens naar Barcelona: ik denk dat ons tempo daar heel erg vergelijkbaar was, maar aan het einde was Ferrari heel snel."

"Of kijk naar Miami, waar McLaren erbij zat en heel erg snel was. Ik denk dat we gewoon elke kans die we krijgen moeten maximaliseren. Ik denk dat er circuits zullen zijn waar we misschien wat meer moeite mee zullen hebben, en waar de concurrentie ongelooflijk snel zal zijn. We moeten gewoon blijven doorjagen, want de concurrenten zitten heel dichtbij en ze zijn heel erg sterk."

Eerste tik uitgedeeld

In de eerste vrije training op de Red Bull Ring was Antonelli het snelst. Hij had een kleine voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, en zag hoe de snelste Red Bull van Verstappen 0,281 seconden moest toegeven.