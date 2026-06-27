user icon
icon

Russell is zich van geen kwaad bewust na controversiële pole

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell is zich van geen kwaad bewust na controversiële pole

George Russell is apetrots op zijn controversiële pole position in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring reed hij een geweldige rondetijd op het moment dat Max Verstappen crashte, en het was de vraag of hij niet te hard onder de gele vlaggen had gereden. Dat was echter niet het geval, en de trotse Russell mocht zijn pole pakken. 

Russell kende tot en met het einde van de kwalificatie een lastige zaterdag op de Red Bull Ring. Hij moest veel tijd toegeven op zijn concurrentie, en het leek dan ook niet zijn dag te worden. Verstappen was bezig met een zeer snelle ronde, maar hij vloog hard van de baan in de laatste bocht. Hierdoor werd er met gele vlaggen gezwaaid, maar Russell leek niet van zijn gas te gaan. Het was de vraag of hij een straf zou krijgen, maar dat was niet het geval.

Meer over George Russell 'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

16 jun
 Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

15 jun

Russell maakte zich geen zorgen

Russell was direct na afloop zeer zeker van zijn zaak. De Brit was zeer trots op zijn prestatie, en liet aan interviewer van dienst Giancarlo Fisichella weten dat er niets aan de hand was: "Dit voelt geweldig! Het was een geweldige ronde. Ik zag de gele vlag, ik ging flink van mijn gas in de bocht. Ik ging de bocht in met een voorsprong van vijf tienden, en kwam eruit met een voorsprong van 2,5 tiende."

Russell lette goed op, en zag dat er op het moment dat hij Verstappen inhaalde, nog geen dubbele gele vlaggen waren. Mocht dit wel het geval zijn geweest, dan was hij zijn rondetijd én zijn pole position kwijtgeraakt: "Het was een enkele gele vlag en dat zou dus in orde moeten zijn."

Geweldig gevoel

Het gevoel bij Russell was goed, en hij deelde hiermee ook een enorme dreun uit aan zijn concurrenten. Zijn teamgenootje Antonelli kon immers geen snelle tijd meer noteren, en bleef daardoor op de vierde plaats steken. Russell glunderde van trots: "Alles voelde goed aan en ik ben heel erg trots op het werk dat we hebben geleverd."

Mrduplex

Posts: 1.785

Haha,nee natuurlijk niet,hij staat gewoon op pole,heeft ie goed gedaan

  • 3
  • 27 jun 2026 - 18:16
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Mrduplex

    Posts: 1.785

    Haha,nee natuurlijk niet,hij staat gewoon op pole,heeft ie goed gedaan

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 18:16
  • This Guy 33

    Posts: 355

    Engnek, een grote engnek is het.... los van het feit of hij reglementair wel of niet poleposition heeft.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 18:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.547

      Ah, Max fan?

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 19:02
    • This Guy 33

      Posts: 355

      @Ouw: Ja, en van F1 in het algemeen, al ver voor de tijd dat Max überhaupt een korte periode in Sophie geleefd heeft.

      Dit ( George ) is veruit de meest akelige coureur qua persoonlijkheid die ik meegemaakt heb in de 37 jaar dat ik f1 kijk.

      Maar gooi jij het maar lekker op een Max fan die alleen maar door een oranje bril kijkt, helemaal prima vriend.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 19:19
  • Dale U

    Posts: 1.968

    Dat hadden die Ferrari monteurs niet verwacht en Charles voor Lewis..... daar zal Charles content over zijn.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 18:50
    • DeGladdeViking

      Posts: 945

      Eerlijk gezegd denk ik dat Ferrari er niet rouwig om is. Dat rechte stuk na de eerste bocht is perfect om er met 2 man voorbij te gaan.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 19:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      Dit is echt een van de meest matige tracks van Lewis. Bottas versloeg ‘m vaak zat, hier zitten geen harde remzones waar hij goed in is dus dit is een prima resultaat.

      De Mercs waren overigens hoe dan ook te snel.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 19:09
  • AUDI_F1

    Posts: 3.923

    Hij verloor maar, volgens zeggen 0,3 seconde in die bocht en hield 0,2 seconde over.
    Dan is ie niet echt van het gas af gegaan want meestal verlies je meer. Maar voor de stewards zal het wel voldoende zijn geweest.
    Maar als het niet was gebeurd dan zou hij de pole met 0,5 seconde gehaald hebben. Dat geeft even aan de dominantie van Mercedes.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 19:12
  • Larry Perkins

    Posts: 65.978

    Alle Russell-fans(zijn er niet veel) en Mercedes-fans (zijn er wat meer) gefeliciteerd, knap gedaan!

    Hierboven staat: "Zijn teamgenootje Antonelli kon immers geen snelle tijd meer noteren", maar dat klopt niet, want Kimi had zich volgens Toto Wolff vergist...

    Russells actie zorgde voor verwarring omdat teamgenoot Kimi Antonelli zijn ronde wel afbrak en terug de pits in dook. Maar volgens Wolff zag de Italiaan de enkele gele vlag aan voor een dubbele, en gaf hij zijn snelle ronde daarom onnodig op. "Ik denk dat hij de indruk had dat het een dubbele gele vlag was." (MS)

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 19:15

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar