George Russell is apetrots op zijn controversiële pole position in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring reed hij een geweldige rondetijd op het moment dat Max Verstappen crashte, en het was de vraag of hij niet te hard onder de gele vlaggen had gereden. Dat was echter niet het geval, en de trotse Russell mocht zijn pole pakken.

Russell kende tot en met het einde van de kwalificatie een lastige zaterdag op de Red Bull Ring. Hij moest veel tijd toegeven op zijn concurrentie, en het leek dan ook niet zijn dag te worden. Verstappen was bezig met een zeer snelle ronde, maar hij vloog hard van de baan in de laatste bocht. Hierdoor werd er met gele vlaggen gezwaaid, maar Russell leek niet van zijn gas te gaan. Het was de vraag of hij een straf zou krijgen, maar dat was niet het geval.

Russell maakte zich geen zorgen

Russell was direct na afloop zeer zeker van zijn zaak. De Brit was zeer trots op zijn prestatie, en liet aan interviewer van dienst Giancarlo Fisichella weten dat er niets aan de hand was: "Dit voelt geweldig! Het was een geweldige ronde. Ik zag de gele vlag, ik ging flink van mijn gas in de bocht. Ik ging de bocht in met een voorsprong van vijf tienden, en kwam eruit met een voorsprong van 2,5 tiende."

Russell lette goed op, en zag dat er op het moment dat hij Verstappen inhaalde, nog geen dubbele gele vlaggen waren. Mocht dit wel het geval zijn geweest, dan was hij zijn rondetijd én zijn pole position kwijtgeraakt: "Het was een enkele gele vlag en dat zou dus in orde moeten zijn."

Geweldig gevoel

Het gevoel bij Russell was goed, en hij deelde hiermee ook een enorme dreun uit aan zijn concurrenten. Zijn teamgenootje Antonelli kon immers geen snelle tijd meer noteren, en bleef daardoor op de vierde plaats steken. Russell glunderde van trots: "Alles voelde goed aan en ik ben heel erg trots op het werk dat we hebben geleverd."