Volgens oud-coureur Juan Pablo Montoya zou een overstap van Max Verstappen naar Mercedes voor onrust kunnen zorgen. Verstappen is nu bij Red Bull Racing de absolute kopman, maar bij Mercedes moet hij die status mogelijk delen. Montoya voorspelt een historische strijd, maar Verstappens toekomst ligt nog niet vast.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze hebben een grote achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren en Verstappen heeft nog geen race gewonnen. Door de tegenvallende resultaten wordt Verstappen in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar hij beschikt over exitclausules waardoor hij makkelijker kan overstappen naar bijvoorbeeld Mercedes.

Zorgt Verstappen voor onrust bij Mercedes?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat een overstap naar Mercedes niet de juiste keuze is. De Colombiaan doet zijn uitspraken bij gokplatform BetVictor: "Zou Max Verstappen een te grote verstoring zijn bij Mercedes? Misschien wel, misschien niet. Het is de lastige machtsbalans tussen de coureurs. Iedereen zou zeggen dat die balans bij Mercedes aan de kant van Antonelli ligt. Wil je die dynamiek verstoren door iemand binnen te halen? Toto Wolff denkt misschien: als ik deze twee heb win ik alles."

Kaskraker

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan denkt Montoya dat dit in de plaats zal zijn van George Russell. De Colombiaan filosofeert verder: "Max en Antonelli in hetzelfde team, dat zou een kaskraker zijn. Het is alsof je Ayrton Senna en Alain Prost in hetzelfde team hebt! Kijk naar wat daar gebeurde! Het was echt ongelooflijk. Dat is onbetaalbaar!"

Toch zou dit volgens Montoya voor nieuwe problemen zorgen: "Maar je weet wat erbij komt kijken: gedoe. Wil je een hoofdpijn van die omvang krijgen, en ben je in staat om dat te managen?"

'Dat is waarschijnlijker'

Volgens Montoya zou dit wel heel erg goed nieuws zijn voor de Formule 1: "Het zou een ongelooflijk verhaal zijn. Kun je je voorstellen hoe cool dat zou zijn? Voor ons, als buitenstaanders, zou het echt een droomteam zijn. Maar goed, de deal van McLaren met Gianpiero Lambiase zou erop wijzen dat een scenario waarin Max zich bij hen voegt, waarschijnlijker is."