user icon
icon

Twijfels over Mercedes-kans Verstappen: "Is het een te grote verstoring?"

<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfels over Mercedes-kans Verstappen: "Is het een te grote verstoring?"

Volgens oud-coureur Juan Pablo Montoya zou een overstap van Max Verstappen naar Mercedes voor onrust kunnen zorgen. Verstappen is nu bij Red Bull Racing de absolute kopman, maar bij Mercedes moet hij die status mogelijk delen. Montoya voorspelt een historische strijd, maar Verstappens toekomst ligt nog niet vast.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze hebben een grote achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren en Verstappen heeft nog geen race gewonnen. Door de tegenvallende resultaten wordt Verstappen in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar hij beschikt over exitclausules waardoor hij makkelijker kan overstappen naar bijvoorbeeld Mercedes.

Meer over Mercedes Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

16 jun

Zorgt Verstappen voor onrust bij Mercedes?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat een overstap naar Mercedes niet de juiste keuze is. De Colombiaan doet zijn uitspraken bij gokplatform BetVictor: "Zou Max Verstappen een te grote verstoring zijn bij Mercedes? Misschien wel, misschien niet. Het is de lastige machtsbalans tussen de coureurs. Iedereen zou zeggen dat die balans bij Mercedes aan de kant van Antonelli ligt. Wil je die dynamiek verstoren door iemand binnen te halen? Toto Wolff denkt misschien: als ik deze twee heb win ik alles."

Kaskraker

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan denkt Montoya dat dit in de plaats zal zijn van George Russell. De Colombiaan filosofeert verder: "Max en Antonelli in hetzelfde team, dat zou een kaskraker zijn. Het is alsof je Ayrton Senna en Alain Prost in hetzelfde team hebt! Kijk naar wat daar gebeurde! Het was echt ongelooflijk. Dat is onbetaalbaar!"

Toch zou dit volgens Montoya voor nieuwe problemen zorgen: "Maar je weet wat erbij komt kijken: gedoe. Wil je een hoofdpijn van die omvang krijgen, en ben je in staat om dat te managen?"

'Dat is waarschijnlijker'

Volgens Montoya zou dit wel heel erg goed nieuws zijn voor de Formule 1: "Het zou een ongelooflijk verhaal zijn. Kun je je voorstellen hoe cool dat zou zijn? Voor ons, als buitenstaanders, zou het echt een droomteam zijn. Maar goed, de deal van McLaren met Gianpiero Lambiase zou erop wijzen dat een scenario waarin Max zich bij hen voegt, waarschijnlijker is."

Need5Speed

Posts: 4.001

Volgens Montoya dus. Zet dat nou gewoon in de titel!

  • 1
  • 24 jun 2026 - 12:37
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.001

    Volgens Montoya dus. Zet dat nou gewoon in de titel!

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 12:37
  • Sander

    Posts: 1.786

    De Colombiaan doet zijn uitspraken bij gokplatform BetVictor:
    "Zou Max Verstappen een te grote verstoring zijn bij Mercedes?
    Misschien wel, misschien niet.
    Echt een gokker die JP.

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 12:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.909

    JPM... alweer? Volgens mij kunnen ze beter geen artikelen maken van beweringen die op goksites worden verteld.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 13:29

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar