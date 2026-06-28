George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. De Mercedes-coureur heeft zijn auto van pole position naar de overwinning gereden, ondanks meerdere spannende momenten met Max Verstappen. Russell hield stand door een slimme pitstop en daardoor was het gat net te groot voor de Nederlander om te dichten. De Brit geniet van de overwinning.

Russell had een goede start en heeft de gehele race virtueel aan de leiding gelegen. Max Verstappen was de grote concurrent voor de Brit, maar ondanks de indrukwekkende pace van Verstappen was het constante tempo van Russell goed genoeg. Russell heeft met zijn overwinning de tweede plek in het wereldkampioenschap teruggepakt van Lewis Hamilton. Het verschil met de leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli, is veertig punten.

Russell geniet van de overwinning

Russell laat na afloop van de race over de boordradio weten hoe blij hij is met zijn tweede overwinning van dit seizoen. "Wahoo! Yaba-daba-doo! Goed teamresultaat, iedereen heeft het geweldig gedaan", aldus de dolgelukkige Brit. Zijn teamgenoot eindigde als derde in de race en behaalde daarmee zijn zevende podiumplaats van het seizoen.

Het seizoen van Russell gaat gepaard met veel pech. De Brit heeft heel wat mindere momenten gehad zoals uitvalbeurten. Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk vertelt hij tegenover de Formule 1 hoe blij hij is. "Ongelooflijk om weer op de hoogste trede te staan. Het is alweer een tijdje geleden, dus ik ga hier vanavond zeker van genieten!"

Russell complimenteert Verstappen

De Mercedes-coureur is weer terug in goede vorm. "We hebben samen met mijn team hard gewerkt om ons weer op het juiste spoor te krijgen. Het was natuurlijk een lastige periode." Verstappen kon het de Brit nog aardig moeilijk maken en de Brit heeft genoten van het duel met de Nederlander. "Max en Red Bull waren dit weekend ongelooflijk snel, dus complimenten aan hen."

"Ik moest elke ronde alles geven en ik wist hoe snel de jongens achter me waren. Kimi is dit seizoen buitengewoon snel, dus ik keek elke ronde naar het scorebord", aldus Russell. "We maakten een vroege pitstop (voor de laatste pitstop, red.), dus ik wist dat het een lange stint zou worden, maar het team had het perfect getimed."

Mentaal lastig voor Russell

De Brit had mentaal moeite met de druk van zijn teamgenoot Antonelli. "De zware wedstrijden stellen je mentaal zeker op de proef. De afgelopen twee weekenden waren voor mij cruciaal om mezelf eraan te herinneren dat ik het kan. Mijn rondetijd en racetempo waren dit weekend erg sterk - op een circuit dat waarschijnlijk niet zo goed bij mijn rijstijl paste."