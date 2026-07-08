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Russell trekt harde conclusie: "Antonelli doet het beter dan ik"

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Russell trekt harde conclusie: "Antonelli doet het beter dan ik"

George Russell heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië hard uitgehaald naar zijn eigen prestaties. De Mercedes-coureur erkent dat hij momenteel tekortschiet in de strijd om de wereldtitel en steekt de hand in eigen boezem. Volgens Russell heeft teamgenoot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap simpelweg verdiend.

Russell eindigde op Silverstone als tweede en liep daarmee in op Antonelli, die door technische problemen naast een mogelijk topresultaat greep. Toch overheerst bij de Brit allesbehalve tevredenheid.

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'Ik moet simpelweg beter presteren'

Hoewel Russell zich goed voelde in de Mercedes, kwam dat volgens hem niet tot uiting in de rondetijden. "De auto voelde prima aan, maar we waren simpelweg niet snel genoeg. Een deel daarvan lag buiten mijn controle, maar ik moet ook eerlijk zijn: zelf kan ik eveneens beter", zo klonk het tegenover Sky Sports. 

De Brit vindt dat hij nog altijd niet volledig begrijpt hoe hij het maximale uit de huidige Mercedes moet halen. "Natuurlijk ben ik blij met een podiumplaats, maar eerlijk gezegd stap ik minder tevreden uit dan na Canada, waar ik uitviel terwijl ik aan de leiding reed. Als ik wil meedoen om de wereldtitel, moeten zowel mijn prestaties als de samenwerking met het team beter worden."

Russell prijst Antonelli en kijkt niet naar Ferrari

Russell ziet bovendien dat de titelstrijd steeds breder wordt. Niet alleen Antonelli, maar ook Lewis Hamilton zit hem op de hielen, terwijl Ferrari dankzij de overwinning van Charles Leclerc dichterbij is gekomen in het constructeurskampioenschap. Toch weigert de Brit zich daardoor te laten afleiden. "Ik kijk niet naar Ferrari of naar anderen. Ik heb voorlopig meer dan genoeg zaken aan mijn eigen kant om op te lossen."

Tot slot spreekt Russell zich opvallend lovend uit over Antonelli. Waar hij eerder dit seizoen nog wees op pech als verklaring voor het puntenverschil, ziet hij dat nu anders. "Over negen races bekeken heeft Kimi het gewoon beter gedaan dan ik. Daarom is het terecht dat hij boven mij staat. Of het verschil nu tien, vijfentwintig of dertig punten moet zijn, daar kun je over discussiëren, maar dat hij momenteel voorligt is volledig verdiend."

schwantz34

Posts: 42.347

@JD It takes a matennaaier to know a matennaaier! ;)

  • 4
  • 8 jul 2026 - 18:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.677

    "Russell trekt harde conclusie: "Antonelli doet het beter dan ik".

    JOH!!

    De jeugd heeft de toekomst zeggen ze weleens, maar vriend moet zich schamen dat hij niet het onderste uit de kan kan halen, wat Kimi dus wel lukt/doet/kan...

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 18:14
    • snailer

      Posts: 33.810

      De eerste stap naar verbeteren is onderkennen. Nu maar hopen voor hem zelf (jOuw-sjag) dat hij het meent.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 18:15
    • mr.Monza

      Posts: 10.169

      Told you, vriend is rijp voor de sloop.

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 18:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.677

      Ik zal over moeten stappen naar 'n andere vriend.... suggesties?

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 18:45
    • schwantz34

      Posts: 42.347

      Een zwaar overschatte Russell dacht met al zijn ervaring Kimi wel ff onder de duim te houden dit seizoen, maar dat bleek al heel g-Ouw een gigantische illusie te zijn met dubel ll.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 18:49
    • jd2000

      Posts: 7.813

      Nou,nou,nou,Ouw, Net nu vriend jou nodig heeft wil je hem laten barsten.

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 18:51
    • schwantz34

      Posts: 42.347

      @JD It takes a matennaaier to know a matennaaier! ;)

      • + 4
      • 8 jul 2026 - 18:56
    • mr.Monza

      Posts: 10.169

      @Ouw,
      Ocon lijkt logisch na Russell.

      • + 3
      • 8 jul 2026 - 19:00
    • snailer

      Posts: 33.810

      Verstappen, Ouw. Dan ben je snel klaar voor de volgende rijder. Qua uiterlijk zou na Stroll, Russell en Verstappen uiteraard Hadjar de beste keuze zijn.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 19:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.677

      Ik heb besloten, na diep nadenken, om toch maar vriend te steunen tot einde van dit seizoen.....anders heeft hij niemand meer in Hollanda...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 20:22
    • AUDI_F1

      Posts: 3.956

      Ik ben het ook niet eens met de uitspraak "Russell trekt harde conclusie: "Antonelli doet het beter dan ik".

      Het moet zijn "Russell trekt harde conclusie: "Antonelli is beter dan ik".

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 21:49
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      Russell trekt harde conclusie: "Antonelli doet het beter dan ik."

      Kimi heeft het vriendinnetje van gluiperige George geprobeerd en zij heeft Russell (pijnlijke) feedback gegeven...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:32
  • Need5Speed

    Posts: 4.063

    Voorzichtig met je woorden George, straks wordt je hint nog opgepakt en de rijdersmarkt door elkaar gehusselld...

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 19:18
  • Rimmer

    Posts: 13.367

    Denk dat Russell uiteindelijk gewoon boven ANT eindigt. Ik hoop het niet maar ik denk het wel.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 20:07
  • Hagueian

    Posts: 8.932

    Als je de pech even recht zou trekken zou je op een verschil uitkomen van een punt of 55-58. Dat vind ik toch een ander verhaal dan 30. Maar goed het seizoen is nog lang, New Jersey, Parijs en Abu Dhabi zijn nog ver.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 22:52

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WK standen 2026

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Team
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Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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