George Russell heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië hard uitgehaald naar zijn eigen prestaties. De Mercedes-coureur erkent dat hij momenteel tekortschiet in de strijd om de wereldtitel en steekt de hand in eigen boezem. Volgens Russell heeft teamgenoot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap simpelweg verdiend.

Russell eindigde op Silverstone als tweede en liep daarmee in op Antonelli, die door technische problemen naast een mogelijk topresultaat greep. Toch overheerst bij de Brit allesbehalve tevredenheid.

'Ik moet simpelweg beter presteren'

Hoewel Russell zich goed voelde in de Mercedes, kwam dat volgens hem niet tot uiting in de rondetijden. "De auto voelde prima aan, maar we waren simpelweg niet snel genoeg. Een deel daarvan lag buiten mijn controle, maar ik moet ook eerlijk zijn: zelf kan ik eveneens beter", zo klonk het tegenover Sky Sports.

De Brit vindt dat hij nog altijd niet volledig begrijpt hoe hij het maximale uit de huidige Mercedes moet halen. "Natuurlijk ben ik blij met een podiumplaats, maar eerlijk gezegd stap ik minder tevreden uit dan na Canada, waar ik uitviel terwijl ik aan de leiding reed. Als ik wil meedoen om de wereldtitel, moeten zowel mijn prestaties als de samenwerking met het team beter worden."

Russell prijst Antonelli en kijkt niet naar Ferrari

Russell ziet bovendien dat de titelstrijd steeds breder wordt. Niet alleen Antonelli, maar ook Lewis Hamilton zit hem op de hielen, terwijl Ferrari dankzij de overwinning van Charles Leclerc dichterbij is gekomen in het constructeurskampioenschap. Toch weigert de Brit zich daardoor te laten afleiden. "Ik kijk niet naar Ferrari of naar anderen. Ik heb voorlopig meer dan genoeg zaken aan mijn eigen kant om op te lossen."

Tot slot spreekt Russell zich opvallend lovend uit over Antonelli. Waar hij eerder dit seizoen nog wees op pech als verklaring voor het puntenverschil, ziet hij dat nu anders. "Over negen races bekeken heeft Kimi het gewoon beter gedaan dan ik. Daarom is het terecht dat hij boven mij staat. Of het verschil nu tien, vijfentwintig of dertig punten moet zijn, daar kun je over discussiëren, maar dat hij momenteel voorligt is volledig verdiend."