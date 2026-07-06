De toekomst van Max Verstappen lijkt voorlopig toch bij Red Bull Racing te liggen. Waar de afgelopen weken volop werd gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, meldt Motorsport Italia nu dat Toto Wolff geen interesse heeft om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen. Daarmee lijkt de belangrijkste ontsnappingsroute van Verstappen definitief van de baan.

Volgens de berichtgeving van Franco Nugnes was Verstappen nadrukkelijk op zoek naar een uitweg bij Red Bull, dat in 2026 worstelt met de nieuwe reglementen. Zijn management zou zelfs bereid zijn geweest om verregaande concessies te doen om een transfer naar Mercedes mogelijk te maken.

Verstappen wilde salaris verlagen voor Mercedes

De Nederlander zou volgens Motorsport Italia bereid zijn geweest zijn jaarsalaris terug te brengen naar ongeveer vijftig miljoen euro. Daar stond wel een duidelijke voorwaarde tegenover: Verstappen wilde een contract voor drie seizoenen, zodat hij verzekerd zou zijn van stabiliteit tijdens de huidige reglementencyclus.

Waar Wolff in het verleden alles op alles leek te zetten om Verstappen naar Brackley te halen, zou daar nu geen sprake meer van zijn. De teambaas van Mercedes ziet geen reden om zijn succesvolle rijdersduo uit elkaar te halen en zou daarom hebben besloten geen aanbieding neer te leggen voor de regerend wereldkampioen.

Mercedes houdt vast aan huidige koers

De afwijzing van Mercedes heeft mogelijk grote gevolgen voor de rijdersmarkt. Verstappen zou zich de afgelopen periode nadrukkelijk hebben beroepen op de ontsnappingsclausules in zijn Red Bull-contract om zijn opties open te houden, maar ziet nu de deur bij Mercedes dichtgaan.

Daardoor lijkt Verstappen voorlopig veroordeeld tot een langer verblijf bij Red Bull. Als de berichtgeving klopt, blijft de Limburger vastzitten aan een team dat dit seizoen moeite heeft om mee te doen om de overwinningen, terwijl zijn meest voor de hand liggende alternatief inmiddels van tafel is.

Verstappen zit in een vacuüm bij Red Bull. De Nederlander, die alle vier zijn wereldtitels bij de Oostenrijkse renstal behaalde, beschikt momenteel niet over een winnende auto en zou gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en ook McLaren. Echter lijkt het niet van beide transfers te komen, aangezien beide renstallen vasthouden aan hun eigen teams.