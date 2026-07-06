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Mercedes zet streep door Verstappen-transfer: 'Wolff houdt deur resoluut gesloten'

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Mercedes zet streep door Verstappen-transfer: 'Wolff houdt deur resoluut gesloten'

De toekomst van Max Verstappen lijkt voorlopig toch bij Red Bull Racing te liggen. Waar de afgelopen weken volop werd gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, meldt Motorsport Italia nu dat Toto Wolff geen interesse heeft om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen. Daarmee lijkt de belangrijkste ontsnappingsroute van Verstappen definitief van de baan.

Volgens de berichtgeving van Franco Nugnes was Verstappen nadrukkelijk op zoek naar een uitweg bij Red Bull, dat in 2026 worstelt met de nieuwe reglementen. Zijn management zou zelfs bereid zijn geweest om verregaande concessies te doen om een transfer naar Mercedes mogelijk te maken.

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Verstappen wilde salaris verlagen voor Mercedes

De Nederlander zou volgens Motorsport Italia bereid zijn geweest zijn jaarsalaris terug te brengen naar ongeveer vijftig miljoen euro. Daar stond wel een duidelijke voorwaarde tegenover: Verstappen wilde een contract voor drie seizoenen, zodat hij verzekerd zou zijn van stabiliteit tijdens de huidige reglementencyclus.

Waar Wolff in het verleden alles op alles leek te zetten om Verstappen naar Brackley te halen, zou daar nu geen sprake meer van zijn. De teambaas van Mercedes ziet geen reden om zijn succesvolle rijdersduo uit elkaar te halen en zou daarom hebben besloten geen aanbieding neer te leggen voor de regerend wereldkampioen.

Mercedes houdt vast aan huidige koers

De afwijzing van Mercedes heeft mogelijk grote gevolgen voor de rijdersmarkt. Verstappen zou zich de afgelopen periode nadrukkelijk hebben beroepen op de ontsnappingsclausules in zijn Red Bull-contract om zijn opties open te houden, maar ziet nu de deur bij Mercedes dichtgaan.

Daardoor lijkt Verstappen voorlopig veroordeeld tot een langer verblijf bij Red Bull. Als de berichtgeving klopt, blijft de Limburger vastzitten aan een team dat dit seizoen moeite heeft om mee te doen om de overwinningen, terwijl zijn meest voor de hand liggende alternatief inmiddels van tafel is.

Verstappen zit in een vacuüm bij Red Bull. De Nederlander, die alle vier zijn wereldtitels bij de Oostenrijkse renstal behaalde, beschikt momenteel niet over een winnende auto en zou gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en ook McLaren. Echter lijkt het niet van beide transfers te komen, aangezien beide renstallen vasthouden aan hun eigen teams. 

Nomar

Posts: 888

Gemiste kan van Toto, een koopje zou ik zeggen en dan hou je nog wat geld over om glibber Russell uit te kopen.

  • 2
  • 6 jul 2026 - 15:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (16)

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  • Nomar

    Posts: 888

    Gemiste kan van Toto, een koopje zou ik zeggen en dan hou je nog wat geld over om glibber Russell uit te kopen.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 15:27
  • F1 bekijker

    Posts: 434

    Hoeveel deuren heeft dat kantoor van Toto?

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 15:33
    • Rocks

      Posts: 1.115

      69😎

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 15:37
    • The Wolf

      Posts: 1.164

      ....en zijn ze nu echt allemaal dicht? Of staat de achterdeur nog op een kier?

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 15:37
    • F1 bekijker

      Posts: 434

      Toto kan niet voor elke deur gaan staan in dat grote kantoor.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 15:43
    • Snork

      Posts: 22.732

      Er is nog een luik naar de kelder, en het dak heeft een Velux dakraam. Daar schrijft de media dan weer niet over.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 15:57
  • F1 bekijker

    Posts: 434

    Regerend wereldkampioen?

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 15:36
  • HarryLam

    Posts: 5.575

    Allemaal verzinsels van de italiaanse bagger blaadjes.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 15:41
  • Sander

    Posts: 1.869

    Worden de langste twee silly weken oot met talloze open deuren, gesloten deuren, deuren op een kier, achterdeurtjes, draaideuren. We halen Max binnendeuren, we zetten Max buitendeuren. Stompe deuren als Jos zich mee gaat bemoeien.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 15:53
  • Dale U

    Posts: 1.984

    MB kunnen we afstrepen als we dat blad mogen geloven. Ferrari heeft ook geen plaats en McLaren heeft een klanten motor, dat wil Max ook niet.
    Nu wordt Toto onder druk gezet door allerlei............
    We kunnen het item afsluiten zou ik zeggen, Max maak er het beste van in 2026.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 15:54
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.084

    Vraagje?: Waar zijn berichten van de "max kan te allen tijde bij elk f1 team tekenen" - zeggers . Ik bedoel dan niet de mede forumleden maar wel de Tom Coronellen, El-Dentiso(s) en de huisvrouwen (van dienst).

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 15:59
    • F1 bekijker

      Posts: 434

      Die zitten nu op yt onder berichten van Tom.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 16:08
  • Maravillosa

    Posts: 228

    Will Buxton hintte vanmorgen op X op groot nieuws einde van de dag.. de vorige keer toen hij dat deed verkaste Hamilton naar Ferrari.. we gaan zien.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 16:00
    • Golf-GTI

      Posts: 1.827

      En? Het is nu EOB

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 16:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.084

      @Mara indycar transfer in de making, Jeroen Demmendaal schreef ook al dat er iets aankomt op "X"

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 16:07
    • Tifoso-01

      Posts: 3.879

      Max gaat nooit op ovals racen heeft hij meermaals verkondigd

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 16:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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