George Russell heeft bevestigd dat hij volgend jaar 'gewoon' voor het team van Mercedes rijdt. De toekomst van de Brit leek in de afgelopen weken onzeker te zijn, omdat Max Verstappen met zijn zitje in verband werd gebracht. Volgens Russell is dit nooit aan de orde geweest, en blijft hij gewoon binnenboord.

Russell verlengde vorig jaar zijn contract bij het team van Mercedes na een periode vol geruchten. Over de lengte van zijn contract bestond veel onduidelijkheid, omdat er door sommigen over een meerjarige deal werd gesproken, terwijl anderen riepen dat het om een deal voor 2026 ging. Op de mediadag in Oostenrijk kwam via Italiaanse media naar buiten dat Mercedes een clausule in het contract van Russell heeft gelicht, waardoor er voor Verstappen dus een deur is dichtgevallen.

Wat heeft Russell te vertellen?

Russell zelf deed er niet heel geheimzinnig over toen hij in de paddock op de Red Bull Ring door Britse media naar zijn toekomst werd gevraagd: "Er komt dit weekend nog geen aankondiging. Maar ik race hier volgend jaar gewoon. Echt, voor honderd procent."

Russell stelt dat hij zich op geen enkel moment echt zorgen heeft gemaakt over zijn toekomst. De Brit liet ook weten dat daar helemaal niet over is gesproken met teambaas Toto Wolff: "Het is niet eens besproken met Toto. We hoeven het er ook niet over te hebben. Het is niet eens een vraagteken. Ik wil er verder ook niet te diep op ingaan, maar ik rijd hier volgend jaar en dat is gewoon een feit!"

Enorme stroom aan geruchten

Russell jaagt dit weekend in Spielberg op sportieve revanche. Hij heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug, maar wist twee weken geleden in Barcelona nog wel als tweede te finishen. Dat kwam echter vooral door de uitvalbeurt van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russell staat door de eerdere tegenslagen op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op WK-leider Antonelli.

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal, maar door een aantal exitclausules kan hij makkelijker vertrekken. De viervoudig wereldkampioen heeft nog niets laten weten over zijn toekomst. De deur naar een zitje bij Mercedes lijkt in ieder geval te zijn gesloten.