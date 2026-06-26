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Russell zet Verstappen op zijn plek: "Ik blijf bij Mercedes"

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Russell zet Verstappen op zijn plek: "Ik blijf bij Mercedes"

George Russell heeft bevestigd dat hij volgend jaar 'gewoon' voor het team van Mercedes rijdt. De toekomst van de Brit leek in de afgelopen weken onzeker te zijn, omdat Max Verstappen met zijn zitje in verband werd gebracht. Volgens Russell is dit nooit aan de orde geweest, en blijft hij gewoon binnenboord.

Russell verlengde vorig jaar zijn contract bij het team van Mercedes na een periode vol geruchten. Over de lengte van zijn contract bestond veel onduidelijkheid, omdat er door sommigen over een meerjarige deal werd gesproken, terwijl anderen riepen dat het om een deal voor 2026 ging. Op de mediadag in Oostenrijk kwam via Italiaanse media naar buiten dat Mercedes een clausule in het contract van Russell heeft gelicht, waardoor er voor Verstappen dus een deur is dichtgevallen.

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Wat heeft Russell te vertellen?

Russell zelf deed er niet heel geheimzinnig over toen hij in de paddock op de Red Bull Ring door Britse media naar zijn toekomst werd gevraagd: "Er komt dit weekend nog geen aankondiging. Maar ik race hier volgend jaar gewoon. Echt, voor honderd procent."

Russell stelt dat hij zich op geen enkel moment echt zorgen heeft gemaakt over zijn toekomst. De Brit liet ook weten dat daar helemaal niet over is gesproken met teambaas Toto Wolff: "Het is niet eens besproken met Toto. We hoeven het er ook niet over te hebben. Het is niet eens een vraagteken. Ik wil er verder ook niet te diep op ingaan, maar ik rijd hier volgend jaar en dat is gewoon een feit!"

Enorme stroom aan geruchten

Russell jaagt dit weekend in Spielberg op sportieve revanche. Hij heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug, maar wist twee weken geleden in Barcelona nog wel als tweede te finishen. Dat kwam echter vooral door de uitvalbeurt van zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russell staat door de eerdere tegenslagen op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op WK-leider Antonelli.

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal, maar door een aantal exitclausules kan hij makkelijker vertrekken. De viervoudig wereldkampioen heeft nog niets laten weten over zijn toekomst. De deur naar een zitje bij Mercedes lijkt in ieder geval te zijn gesloten.

skibeest

Posts: 2.103

De waarheid: Max komt niet en mag ik blijven omdat Toto de perfecte tweede Bottas in mij ziet. Ik zal me uiteraard moeten schikken in mijn rol als waterdrager maar dat kan ik nu nog niet roepen vanwege mijn ego

  • 1
  • 26 jun 2026 - 09:04
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Red Bull Racing Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • Edgar

    Posts: 1.770

    Jammer..

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 08:02
  • Flexwing

    Posts: 425

    Niks is zeker in de F1

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 08:14
  • Sander

    Posts: 1.788

    Volgens mij was Max hem allang voor door te zeggen dat hij bij RBR bleef. Maw: Verstappen zet Russel op ziijn plek want wie wil er nu Russel?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 08:43
  • Freek-Willem

    Posts: 6.754

    Wat moet hij anders roepen.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 08:53
    • skibeest

      Posts: 2.103

      De waarheid: Max komt niet en mag ik blijven omdat Toto de perfecte tweede Bottas in mij ziet. Ik zal me uiteraard moeten schikken in mijn rol als waterdrager maar dat kan ik nu nog niet roepen vanwege mijn ego

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 09:04
  • da_bartman

    Posts: 6.680

    "Het is niet eens besproken met Toto. We hoeven het er ook niet over te hebben." Dus Toto kan weleens hele andere plannen hebben.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:01
  • Ferrari412T1

    Posts: 531

    Hoe Russell zet Verstappen op zijn plek? Russell zet helemaal niks op zijn plek. Russell moet uitkijken dat hij zijn plekje niet verliest in de komende jaren. Hij maakt teveel fouten en is niet sneller dan zijn teamgenoot.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:08
  • RonHymer

    Posts: 185

    Bij Mercedes bliven kan natuurlijk in heel wat meer functies dan coureur zijn.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:30

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2
Ferrari
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89
5
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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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