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McLaren moet opschieten: "Mercedes aast nog steeds op Verstappen"

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McLaren moet opschieten: "Mercedes aast nog steeds op Verstappen"

De speculaties over de toekomst van Max Verstappen draaien op volle toeren, maar volgens de Spaanse Formule 1-journalist Carlos Miquel wordt er veel te snel geconcludeerd dat de Nederlander naar McLaren trekt. Hij vindt dat de geruchten inmiddels alle proporties zijn verloren en wijst erop dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de plannen van Mercedes.

De toekomst van Verstappen is al weken een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. Hoewel meerdere teams aan de viervoudig wereldkampioen worden gelinkt, waarschuwt Miquel dat veel verhalen momenteel vooral gebaseerd zijn op speculatie.

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'Wacht eerst op de feiten'

Volgens Miquel is het onzin om Verstappen nu al in de kleuren van McLaren te zien rijden. "Er wordt veel te snel gedaan alsof de overstap al vaststaat, terwijl daar helemaal geen bewijs voor is. We moeten ophouden met hem telkens in een ander racepak te hijsen en eerst afwachten wat er daadwerkelijk gebeurt."

De Spaanse journalist sluit niet uit dat Verstappen uiteindelijk vertrekt bij Red Bull, maar benadrukt dat niemand op dit moment weet waar zijn toekomst ligt. "Misschien kiest hij inderdaad voor een andere uitdaging, maar zolang de feiten ontbreken, blijft alles bij gissen", zo klinkt het in de podcast Cortito y al Pie. "Iedereen projecteert hem momenteel bij een ander team."

Mercedes blijft volgens Miquel de belangrijkste optie

Voor Miquel blijft vooral Mercedes een serieuze kandidaat. "Zolang George Russell zijn toekomst niet officieel heeft vastgelegd, blijf ik denken dat de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes wel degelijk een kern van waarheid kunnen bevatten. Dat dossier is voor mij nog lang niet gesloten."

Tot slot werpt de Spanjaard nog een opvallende gedachte op over Ferrari. "Stel dat Ferrari ooit moet kiezen tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, wat zou het dan doen? Dat is een interessante vraag waar niet zomaar een eenvoudig antwoord op te geven is."

Beri

Posts: 6.979

20

  • 10
  • 8 jul 2026 - 12:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing Mercedes

Reacties (17)

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  • Beri

    Posts: 6.979

    20

    • + 10
    • 8 jul 2026 - 12:49
    • schwantz34

      Posts: 42.340

      and counting

      • + 5
      • 8 jul 2026 - 12:52
    • Beri

      Posts: 6.979

      Wanneer het de vrijdag van de Grand Prix van België stop ik de telling. Ik ben erg benieuwd.

      • + 3
      • 8 jul 2026 - 12:54
    • NicoS

      Posts: 20.972

      En dat al na iets meer dan twee dagen….

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 12:55
    • NicoS

      Posts: 20.972

      Als het zo doorgaat kom je wel op 100 @Beri….;)

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 12:56
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.108

      @beri 50 ga je echt wel halen!

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 12:57
    • f(1)orum

      Posts: 10.207

      Houdt de anti-depressiva dan maar gereed met zoveel ontBeringen.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 12:59
    • Hagueian

      Posts: 8.928

      Komkommers raken nooit uitverkocht.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:47
    • Mr.Rofl

      Posts: 914

      Goed idee Beri, laten we het Gamificeren! We gaan allemaal gokken op welk getal je uit gaat komen vrijdag. De winnaar krijgt eeuwige room, en een geheel onverzorgde voetreis naar België.

      Mijn gok is: 69

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 15:32
    • Regenrace

      Posts: 2.762

      Lees net dat er misschien een plaatsje vrijkomt bij Williams.
      Waar blijven de geruchten mensen? Geruchten, geruchten, ik wil geruchten.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 16:06
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.108

    @Beri benieuwd hoelang "dit" getolereerd wordt, aangaande de "pensioenberichten" werden mijn posts ongewenst verklaard en verwijderd.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 12:57
    • Tazman

      Posts: 80

      Niet alleen die berichten worden niet gepost

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 13:09
    • Beri

      Posts: 6.979

      Eens hoor. Maar zou dat gebeuren, dan weten we allemaal wat voor censuur er toegepast wordt hier. Echter; voordeel van de twijfel. Tot die tijd tel ik gewoon vrolijk door.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 13:11
  • fdorp

    Posts: 144

    Dus deze nieuwssite gaat een andere nieuwssite/ journalist gebruiken om eigenlijk een melding te doen van "mensen, even geduld en pas op de plaats totdat we echt iets concreets hebben"

    Kan men dat hier dan niet zelf concluderen?

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 13:51
  • Hagueian

    Posts: 8.928

    Helemaal eens met deze man. Er is nog helemaal niets zeker wat betreft de coureurs bij Mclaren en Mercedes. En Mercedes laat onderhandelingen echt niet definitief klappen vanwege een jaar extra contractduur. Mensen verzinnen de gekste dingen.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 14:46
  • Knalpijp

    Posts: 2.489

    Max weet van niets

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 14:54
  • Pietje Bell

    Posts: 35.669

    Toto dacht slim te zijn om zijn yachtcrew 3 juli opdracht te geven om de transponder
    uit te zetten vlak bij Sardinië, maar hij vloog zondag na de GP naar Sardinië waar
    zijn jacht dus weer ergens ligt.

    ibb.co/x8gLSz2R

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 15:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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