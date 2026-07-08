De speculaties over de toekomst van Max Verstappen draaien op volle toeren, maar volgens de Spaanse Formule 1-journalist Carlos Miquel wordt er veel te snel geconcludeerd dat de Nederlander naar McLaren trekt. Hij vindt dat de geruchten inmiddels alle proporties zijn verloren en wijst erop dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de plannen van Mercedes.

De toekomst van Verstappen is al weken een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. Hoewel meerdere teams aan de viervoudig wereldkampioen worden gelinkt, waarschuwt Miquel dat veel verhalen momenteel vooral gebaseerd zijn op speculatie.

'Wacht eerst op de feiten'

Volgens Miquel is het onzin om Verstappen nu al in de kleuren van McLaren te zien rijden. "Er wordt veel te snel gedaan alsof de overstap al vaststaat, terwijl daar helemaal geen bewijs voor is. We moeten ophouden met hem telkens in een ander racepak te hijsen en eerst afwachten wat er daadwerkelijk gebeurt."

De Spaanse journalist sluit niet uit dat Verstappen uiteindelijk vertrekt bij Red Bull, maar benadrukt dat niemand op dit moment weet waar zijn toekomst ligt. "Misschien kiest hij inderdaad voor een andere uitdaging, maar zolang de feiten ontbreken, blijft alles bij gissen", zo klinkt het in de podcast Cortito y al Pie. "Iedereen projecteert hem momenteel bij een ander team."

Mercedes blijft volgens Miquel de belangrijkste optie

Voor Miquel blijft vooral Mercedes een serieuze kandidaat. "Zolang George Russell zijn toekomst niet officieel heeft vastgelegd, blijf ik denken dat de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes wel degelijk een kern van waarheid kunnen bevatten. Dat dossier is voor mij nog lang niet gesloten."

Tot slot werpt de Spanjaard nog een opvallende gedachte op over Ferrari. "Stel dat Ferrari ooit moet kiezen tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, wat zou het dan doen? Dat is een interessante vraag waar niet zomaar een eenvoudig antwoord op te geven is."