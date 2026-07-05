George Russell is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De race eindigde achter de safety car, waardoor de Engelsman op wat gelukkige wijze zijn eerste podium op Silverstone heeft weten te pakken. De Mercedes-coureur heeft namelijk naar eigen zeggen een frustrerend weekend achter de rug.

Russell koos ervoor om niet naar binnen te gaan en dat was achteraf de juiste beslissing, want de wedstrijdleiding koos ervoor dat de Grand Prix van Groot-Brittannië na de crash van Max Verstappen niet meer werd vervolgd. Russell startte als vierde en eindigde als tweede.

Russell is gefrustreerd

De Brit liet zich na de race van zich horen over de boordradio: "Het was verder een erg frustrerend weekend", aldus de Brit. In het interview na afloop van de wedstrijd is hij stukken positiever en is hij erg blij voor de Grand Prix-winnaar Charles Leclerc. "Allereerst, gefeliciteerd Charles, hij heeft een geweldige race gereden." Leclerc heeft voor het eerst sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024 een race gewonnen.

Russell eindigde nog nooit eerder op het podium in Silverstone, maar heeft dat deze keer wel voor elkaar gekregen. "Fantastische race, het is altijd geweldig om in Silverstone te zijn, mijn eerste podiumplaats, dus ik ben ontzettend blij om hier te staan." Het is pas de tweede keer uit de carrière van Russell dat hij in de top vijf is geëindigd.

Pech is het hoofdonderwerp

Ondanks het geluk bij de slotfase van de race kende Russell pech. Als Verstappen niet was gecrasht, was de Brit hoogstwaarschijnlijk niet op het podium geëindigd. "Het was overduidelijk een race met veel pech, maar aan het eind hadden we enorm veel geluk met de safety car. Het zou fantastisch zijn geweest voor de fans als de race was herstart, maar mijn banden waren ijskoud, dus ik was blij dat ik als tweede over de finish kwam." Russell had dus veel moeite met de race, maar is toch wel tevreden met het eindresultaat. "Een zwaar weekend, maar al met al fijn om hier te staan."