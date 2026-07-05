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Russell houdt gemengde gevoelens over na tweede plek: "Een race met veel pech..."

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Russell houdt gemengde gevoelens over na tweede plek: "Een race met veel pech..."

George Russell is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De race eindigde achter de safety car, waardoor de Engelsman op wat gelukkige wijze zijn eerste podium op Silverstone heeft weten te pakken. De Mercedes-coureur heeft namelijk naar eigen zeggen een frustrerend weekend achter de rug. 

Russell koos ervoor om niet naar binnen te gaan en dat was achteraf de juiste beslissing, want de wedstrijdleiding koos ervoor dat de Grand Prix van Groot-Brittannië na de crash van Max Verstappen niet meer werd vervolgd. Russell startte als vierde en eindigde als tweede. 

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Russell is gefrustreerd

De Brit liet zich na de race van zich horen over de boordradio: "Het was verder een erg frustrerend weekend", aldus de Brit. In het interview na afloop van de wedstrijd is hij stukken positiever en is hij erg blij voor de Grand Prix-winnaar Charles Leclerc. "Allereerst, gefeliciteerd Charles, hij heeft een geweldige race gereden." Leclerc heeft voor het eerst sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024 een race gewonnen.

Russell eindigde nog nooit eerder op het podium in Silverstone, maar heeft dat deze keer wel voor elkaar gekregen. "Fantastische race, het is altijd geweldig om in Silverstone te zijn, mijn eerste podiumplaats, dus ik ben ontzettend blij om hier te staan." Het is pas de tweede keer uit de carrière van Russell dat hij in de top vijf is geëindigd. 

Pech is het hoofdonderwerp

Ondanks het geluk bij de slotfase van de race kende Russell pech. Als Verstappen niet was gecrasht, was de Brit hoogstwaarschijnlijk niet op het podium geëindigd. "Het was overduidelijk een race met veel pech, maar aan het eind hadden we enorm veel geluk met de safety car. Het zou fantastisch zijn geweest voor de fans als de race was herstart, maar mijn banden waren ijskoud, dus ik was blij dat ik als tweede over de finish kwam." Russell had dus veel moeite met de race, maar is toch wel tevreden met het eindresultaat. "Een zwaar weekend, maar al met al fijn om hier te staan."

Hagueian

Posts: 8.834

Wat een onzin. Hij heeft alleen al meer dan 20 punten cadeau gekregen van de FIA de laatste twee raceweekenden. Hij wordt hier gewoon in het zadel geholpen. Dat hij over pech praat laat zien wat voor persoon hij is.

  • 3
  • 5 jul 2026 - 17:57
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • Jermaine

    Posts: 7.189

    En veel geluk.....

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 17:54
    • NicoS

      Posts: 20.937

      Het pech duiveltje is over gesprongen naar Kimi lijkt wel.
      Met heel veel mazzel een podium voor George, die ook nog eens gespaard wordt door de FIA om de laatste ronde niet te gaan racen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:07
  • Hagueian

    Posts: 8.834

    Wat een onzin. Hij heeft alleen al meer dan 20 punten cadeau gekregen van de FIA de laatste twee raceweekenden. Hij wordt hier gewoon in het zadel geholpen. Dat hij over pech praat laat zien wat voor persoon hij is.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:57
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.580

    Pech van Antonelli is ondertussen wel gelijk. Dat hij na de race nog klaagt over pech terwijl hij hier veel punten inloopt uit het niets. Door pech van Antonelli

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:59
  • jd2000

    Posts: 7.807

    Had ook nog kunnen zeggen dat het jammer voor Antonelli was. Gluiperige George heeft mee4 gekregen dan hij verdiende.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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