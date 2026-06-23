user icon
icon

Verstappen opende de deur voor F1-debuut Antonelli

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen opende de deur voor F1-debuut Antonelli

Max Verstappen heeft er volgens Jock Clear mede voor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli op jonge leeftijd kon debuteren in de Formule 1. Antonelli is nog altijd een tiener, maar hij maakt dit seizoen een enorm sterke indruk. Clear wijst naar het feit dat Verstappen als 17-jarige debuteerde en daarmee de weg vrij maakte voor jong talent.

Verstappen debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd in de Formule 1, en hij maakte al snel veel indruk. Bij Red Bull groeide hij uit tot een viervoudig wereldkampioen, maar zorgde hij er ook voor dat de regels werden aangepast voor wanneer coureurs mogen debuteren. Maar hij liet ook zien dat jonge coureurs de kans moeten krijgen als ze daar klaar voor zijn. Mercedes gooide vorig jaar Antonelli in het diepe, en na een lastig debuutseizoen laat hij nu zien één van de beste coureurs te zijn.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

'Verstappen laat zien hoe goed ze zijn'

Volgens voormalig topengineer Jock Clear van onder meer Ferrari en Mercedes is de rol van Verstappen groot. In een interview met Formula1.it legt de Brit dit uit: "Ik heb een grote verandering plaats zien vinden bij de coureurs, ze zijn nu heel erg jong. Iemand zoals Max Verstappen, die op 17-jarige leeftijd doorbreekt, laat zien hoe goed deze jongens zijn."

Clear stelt dat dit teams laat zien dat het het waard is om een jongeling de kans te geven: "Dit maakte uiteindelijk de weg vrij voor jongens zoals Antonelli, Bearman en anderen. In mijn tijd was Schumacher de jongste winnaar, op 24-jarige leeftijd. Nu rijden sommige coureurs die 24 jaar zijn al jarenlang in de Formule 1."

Nieuwe generatie breekt weer door

De voormalig topengineer ziet dat er nu weer jonge coureurs doorbreken: "Kijk naar Arvid Lindblad, hij doet het geweldig, net als Antonelli en Bearman. We zijn op een punt gekomen waar deze jonge coureurs al alles geven zodra ze in een F1-wagen stappen. Dit is een gevolg van wat er in de opstapklassen gebeurt: we leren ze hoe ze zich onder druk moeten gedragen."

"En dat zien we nu ook bij Antonelli, die op zijn leeftijd al aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat. Ze moeten weten hoe ze hiermee om moeten gaan, hoe ze de media en het team kunnen managen, wat ook hoort bij presteren op topniveau. Om titels te winnen heb je topcoureurs nodig, en moet je geen fouten maken."

DutchTifosi

Posts: 2.876

Volgende artikel: Verstappen zorgde ervoor dat Antonelli werd verwekt.

  • 1
  • 23 jun 2026 - 10:00
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Jock Clear Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • DutchTifosi

    Posts: 2.876

    Volgende artikel: Verstappen zorgde ervoor dat Antonelli werd verwekt.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 10:00
    • oale

      Posts: 805

      Die eer ligt bij Kimi Räikkönen 😂😂

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 11:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.486

    Hetzelfde met Jos.
    Die heeft er eigenhandig voor gezorgd dat honkbal nu 'n mondiale sport is geworden.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 11:07
  • josdaboss

    Posts: 1.185

    Nee: Vanwege zijn vroege debuut heeft de FIA inmiddels de regels aangepast; coureurs moeten nu verplicht minimaal 18 jaar oud zijn en een superlicentie hebben om in de F1 te mogen rijden.

    Dus die kleine had (en als Russell) al lang kampioen moeten zijn

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 11:30
    • Polleken

      Posts: 1.024

      En een rijbewijs hebben volgens mij

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.425

      @Polleke, bedoel je dat ze een rijbewijs moeten hebben?
      Hoeft niet, want Arvid Lindblad heeft ook geen rijbewijs. Misschien onlangs gehaald, dat weet ik niet.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:57

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar