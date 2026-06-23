Max Verstappen heeft er volgens Jock Clear mede voor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli op jonge leeftijd kon debuteren in de Formule 1. Antonelli is nog altijd een tiener, maar hij maakt dit seizoen een enorm sterke indruk. Clear wijst naar het feit dat Verstappen als 17-jarige debuteerde en daarmee de weg vrij maakte voor jong talent.

Verstappen debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd in de Formule 1, en hij maakte al snel veel indruk. Bij Red Bull groeide hij uit tot een viervoudig wereldkampioen, maar zorgde hij er ook voor dat de regels werden aangepast voor wanneer coureurs mogen debuteren. Maar hij liet ook zien dat jonge coureurs de kans moeten krijgen als ze daar klaar voor zijn. Mercedes gooide vorig jaar Antonelli in het diepe, en na een lastig debuutseizoen laat hij nu zien één van de beste coureurs te zijn.

'Verstappen laat zien hoe goed ze zijn'

Volgens voormalig topengineer Jock Clear van onder meer Ferrari en Mercedes is de rol van Verstappen groot. In een interview met Formula1.it legt de Brit dit uit: "Ik heb een grote verandering plaats zien vinden bij de coureurs, ze zijn nu heel erg jong. Iemand zoals Max Verstappen, die op 17-jarige leeftijd doorbreekt, laat zien hoe goed deze jongens zijn."

Clear stelt dat dit teams laat zien dat het het waard is om een jongeling de kans te geven: "Dit maakte uiteindelijk de weg vrij voor jongens zoals Antonelli, Bearman en anderen. In mijn tijd was Schumacher de jongste winnaar, op 24-jarige leeftijd. Nu rijden sommige coureurs die 24 jaar zijn al jarenlang in de Formule 1."

Nieuwe generatie breekt weer door

De voormalig topengineer ziet dat er nu weer jonge coureurs doorbreken: "Kijk naar Arvid Lindblad, hij doet het geweldig, net als Antonelli en Bearman. We zijn op een punt gekomen waar deze jonge coureurs al alles geven zodra ze in een F1-wagen stappen. Dit is een gevolg van wat er in de opstapklassen gebeurt: we leren ze hoe ze zich onder druk moeten gedragen."

"En dat zien we nu ook bij Antonelli, die op zijn leeftijd al aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat. Ze moeten weten hoe ze hiermee om moeten gaan, hoe ze de media en het team kunnen managen, wat ook hoort bij presteren op topniveau. Om titels te winnen heb je topcoureurs nodig, en moet je geen fouten maken."