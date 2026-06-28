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Russell verrast door Verstappen en Red Bull: "Alle credits voor hen"

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Russell verrast door Verstappen en Red Bull: "Alle credits voor hen"

George Russell heeft zondag overtuigend de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur verzilverde zijn poleposition, hield Max Verstappen de hele race achter zich en boekte zo zijn eerste overwinning sinds de seizoensopener in Australië. Na afloop sprak de Brit van een enorme mentale opsteker na een moeilijke periode.

Russell kende de afgelopen maanden een wisselvallige fase, maar op de Red Bull Ring viel alles op zijn plaats. Dankzij zijn overwinning verkleinde hij bovendien de achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap.

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'We hebben onszelf weer teruggevochten'

"Het voelt geweldig om weer op de hoogste trede van het podium te staan", glunderde Russell bij de internationale pers. "Het is alweer even geleden, dus van deze overwinning ga ik zeker genieten. Mijn team heeft ontzettend hard gewerkt om ons weer vooraan te krijgen na een lastige periode."

De Brit had ook lovende woorden voor zijn grootste uitdager. "Max en Red Bull waren dit weekend ongelooflijk snel. Alle credits voor hen, maar wij hebben alles perfect uitgevoerd. Het was een zware race in de hitte, dus nu kijk ik vooral uit naar een welverdiend drankje."

Russell tankt vertrouwen voor thuisrace

Ondanks een klein foutje in de slotfase bleef Russell koel onder de druk van Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur was maximale concentratie noodzakelijk om de overwinning veilig te stellen.

"Ik moest elke ronde op de limiet rijden. Dan sluipt er weleens een klein foutje in, maar ik wist hoe snel de mannen achter mij waren. Zeker Kimi heeft dit seizoen enorm veel snelheid laten zien. We maakten vroeg onze pitstop, waardoor het een lange laatste stint werd, maar het team heeft de strategie perfect uitgevoerd."

Russell kijkt daardoor met een uitstekend gevoel uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. "De moeilijke races testen je mentaal. Juist daarom zijn de afgelopen twee weekenden zo belangrijk geweest. Ze hebben me laten zien dat ik nog altijd mee kan doen. Zowel over één ronde als in de race was onze snelheid sterk, dus ik heb veel vertrouwen richting mijn thuisrace."

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.571

    Gaat hij nu alweer veren zitten steken bij Max in z'n poepert?
    Moet bij echt mee stoppen nu.
    Straks gaan er nog hordelingen fan van hem worden.....en dát kan natuurlijk niet.....dat kan ik niet aan..

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 22:04
    • NicoS

      Posts: 20.899

      🥱

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:09
    • koppie toe

      Posts: 5.418

      Hij wil teamgenoot van Max worden als 2e volger.
      George hier is Toto, ga jij ff aan de kant voor heer Verstappen. We praten na de race verder.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:34
    • F1 bekijker

      Posts: 404

      Zal wel weer verzonnen zijn.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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