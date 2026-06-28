George Russell heeft zondag overtuigend de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur verzilverde zijn poleposition, hield Max Verstappen de hele race achter zich en boekte zo zijn eerste overwinning sinds de seizoensopener in Australië. Na afloop sprak de Brit van een enorme mentale opsteker na een moeilijke periode.

Russell kende de afgelopen maanden een wisselvallige fase, maar op de Red Bull Ring viel alles op zijn plaats. Dankzij zijn overwinning verkleinde hij bovendien de achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap.

'We hebben onszelf weer teruggevochten'

"Het voelt geweldig om weer op de hoogste trede van het podium te staan", glunderde Russell bij de internationale pers. "Het is alweer even geleden, dus van deze overwinning ga ik zeker genieten. Mijn team heeft ontzettend hard gewerkt om ons weer vooraan te krijgen na een lastige periode."

De Brit had ook lovende woorden voor zijn grootste uitdager. "Max en Red Bull waren dit weekend ongelooflijk snel. Alle credits voor hen, maar wij hebben alles perfect uitgevoerd. Het was een zware race in de hitte, dus nu kijk ik vooral uit naar een welverdiend drankje."

Russell tankt vertrouwen voor thuisrace

Ondanks een klein foutje in de slotfase bleef Russell koel onder de druk van Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur was maximale concentratie noodzakelijk om de overwinning veilig te stellen.

"Ik moest elke ronde op de limiet rijden. Dan sluipt er weleens een klein foutje in, maar ik wist hoe snel de mannen achter mij waren. Zeker Kimi heeft dit seizoen enorm veel snelheid laten zien. We maakten vroeg onze pitstop, waardoor het een lange laatste stint werd, maar het team heeft de strategie perfect uitgevoerd."

Russell kijkt daardoor met een uitstekend gevoel uit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. "De moeilijke races testen je mentaal. Juist daarom zijn de afgelopen twee weekenden zo belangrijk geweest. Ze hebben me laten zien dat ik nog altijd mee kan doen. Zowel over één ronde als in de race was onze snelheid sterk, dus ik heb veel vertrouwen richting mijn thuisrace."