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Uitslag VT1 Oostenrijk: Antonelli de snelste, Verstappen in de problemen

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<b> Uitslag VT1 Oostenrijk: </b> Antonelli de snelste, Verstappen in de problemen

De eerste vrije training op de Red Bull Ring is een feit. Op het snikhete circuit werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk gaat een cruciale worden voor Red Bull Racing. Met flink wat gewichtsvermindering op de RB22, hoopte de Oostenrijkse renstal om terrein te winnen op Mercedes, Ferrari en McLaren en zodoende Verstappen langer binnen boord te houden. In de afgelopen weken ging het bijna over niets anders dan een vermeend vertrek van de Nederlander bij zijn team, waardoor er meer druk kwam op hun thuisrace in Spielberg. 

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Verstappen meteen in de problemen 

Maar bij aanvang van de eerste vrije training ging het meteen mis voor Verstappen en consorten. Al bij het uitrijden van de pitbox werd zijn auto meteen geteisterd door problemen, waarna hij meteen terug gerold moest worden door de Red Bull-monteurs. Vervolgens kregen zij de bolide van de viervoudig wereldkampioen weer aan de praat, maar bij de tweede poging ging het wéér mis.

Wat er precies gebeurde is niet duidelijk maar dit is niet het scenario waar Red Bull, juist in dit weekend, op gehoopt zal hebben Na ongeveer twintig minuten kwam Verstappen alsnog op de baan, wat erop duidde dat zijn team de problemen heeft opgelost. 

Mercedes een klasse apart op Red Bull Ring

Het weekend in Oostenrijk was voor Red Bull, Ferrari en McLaren hét moment om eventueel dichter bij de Mercedessen te komen, maar voorlopig voert de Duitse fabrikant de toon. WK-leider Antonelli zette de snelste tijd neer, terwijl teamgenoot Russell de tweede plaats pakte met slechts +0.040 achterstand. Duidelijk is dat ook in Spielberg het team van Toto Wolff om de podiumplekken mee zal doen. 

Om 17:00 uur lokale tijd zal de tweede vrije training plaats gaan vinden op de Red Bull Ring. Dan zal duidelijk worden of de verhoudingen tussen Mercedes en de rest enigszins veranderd zal zijn. 

F1Grand Prix Oostenrijk - Vrije training 1

AT Red Bull Ring - 26 juni 2026

Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Snork

    Posts: 22.681

    Werk aan de winkel bij Max. Sjors heeft weer een kluif aan Kimi.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 14:37

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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