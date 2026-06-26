De eerste vrije training op de Red Bull Ring is een feit. Op het snikhete circuit werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk gaat een cruciale worden voor Red Bull Racing. Met flink wat gewichtsvermindering op de RB22, hoopte de Oostenrijkse renstal om terrein te winnen op Mercedes, Ferrari en McLaren en zodoende Verstappen langer binnen boord te houden. In de afgelopen weken ging het bijna over niets anders dan een vermeend vertrek van de Nederlander bij zijn team, waardoor er meer druk kwam op hun thuisrace in Spielberg.

Verstappen meteen in de problemen

Maar bij aanvang van de eerste vrije training ging het meteen mis voor Verstappen en consorten. Al bij het uitrijden van de pitbox werd zijn auto meteen geteisterd door problemen, waarna hij meteen terug gerold moest worden door de Red Bull-monteurs. Vervolgens kregen zij de bolide van de viervoudig wereldkampioen weer aan de praat, maar bij de tweede poging ging het wéér mis.

Wat er precies gebeurde is niet duidelijk maar dit is niet het scenario waar Red Bull, juist in dit weekend, op gehoopt zal hebben Na ongeveer twintig minuten kwam Verstappen alsnog op de baan, wat erop duidde dat zijn team de problemen heeft opgelost.

📻 "Every time I release the clutch I get anti-stall"



Max Verstappen has stopped in the pit lane and is subsequently pushed back to the garage___Escaped_link_6a3e72f3d576d___ ___Escaped_link_6a3e72f3d576e___ pic.twitter.com/e7ZZq9q4l8 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a3e72f3d5770___

Mercedes een klasse apart op Red Bull Ring

Het weekend in Oostenrijk was voor Red Bull, Ferrari en McLaren hét moment om eventueel dichter bij de Mercedessen te komen, maar voorlopig voert de Duitse fabrikant de toon. WK-leider Antonelli zette de snelste tijd neer, terwijl teamgenoot Russell de tweede plaats pakte met slechts +0.040 achterstand. Duidelijk is dat ook in Spielberg het team van Toto Wolff om de podiumplekken mee zal doen.

Om 17:00 uur lokale tijd zal de tweede vrije training plaats gaan vinden op de Red Bull Ring. Dan zal duidelijk worden of de verhoudingen tussen Mercedes en de rest enigszins veranderd zal zijn.