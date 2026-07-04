Fred Vasseur heeft stevig uitgehaald naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Ferrari-baas stoorde zich aan de suggestie dat de Scuderia mogelijk tegen de grenzen van de budgetcap aanloopt door het grote aantal updates dat dit seizoen wordt meegenomen naar de circuits. Volgens Vasseur slaan de opmerkingen van zijn Oostenrijkse collega nergens op.

Wolff zette na de Grand Prix van Oostenrijk vraagtekens bij het ontwikkelingstempo van Ferrari. Volgens de Mercedes-teambaas brengen de Italianen vrijwel ieder raceweekend nieuwe onderdelen mee en vroeg hij zich openlijk af hoe dat binnen het budgetplafond mogelijk is. Vasseur kreeg in Silverstone de kans om op die uitspraken te reageren en deed dat zonder blad voor de mond te nemen.

Vasseur reageert fel op Wolff

De Ferrari-teambaas kon zich duidelijk niet vinden in de opmerkingen van Wolff. "Ik vond het eerlijk gezegd behoorlijk ironisch dat juist Toto dit zegt. Als Mercedes of Red Bull nieuwe onderdelen meebrengt, worden ze als genieën gezien. Maar zodra Ferrari de auto ontwikkelt, zouden we ineens aan het valsspelen zijn. Dat soort verhalen mogen stilaan wel stoppen."

Vasseur benadrukte bovendien dat Ferrari niet méér updates introduceert dan de concurrentie. "We hebben echt niet meer onderdelen meegenomen dan Red Bull of eender welk ander team. Ik weet zelfs niet of Toto het als grap bedoelde, maar zo kwam het in ieder geval niet over."

'Dan suggereer je dat we valsspelen'

Op de vraag of hij de woorden van Wolff ziet als een beschuldiging aan het adres van Ferrari, was Vasseur glashelder. "Als iemand denkt dat wij de budgetcap hebben overschreden, dan suggereer je in mijn ogen wel degelijk dat we iets verkeerd doen."

Hoewel Vasseur en Wolff buiten het circuit een goede verstandhouding hebben, zocht de Ferrari-baas na de uitspraken geen contact met zijn collega. "Misschien was het maar beter dat we elkaar even niet spraken. Waarom hij juist Ferrari eruit pikte? Die vraag moet je aan Toto stellen. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik vond de hele situatie vooral een beetje kinderachtig."