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Vasseur en Ferrari slaan terug richting Wolff: "Ironisch dat hij dat zegt"

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Vasseur en Ferrari slaan terug richting Wolff: "Ironisch dat hij dat zegt"

Fred Vasseur heeft stevig uitgehaald naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Ferrari-baas stoorde zich aan de suggestie dat de Scuderia mogelijk tegen de grenzen van de budgetcap aanloopt door het grote aantal updates dat dit seizoen wordt meegenomen naar de circuits. Volgens Vasseur slaan de opmerkingen van zijn Oostenrijkse collega nergens op.

Wolff zette na de Grand Prix van Oostenrijk vraagtekens bij het ontwikkelingstempo van Ferrari. Volgens de Mercedes-teambaas brengen de Italianen vrijwel ieder raceweekend nieuwe onderdelen mee en vroeg hij zich openlijk af hoe dat binnen het budgetplafond mogelijk is. Vasseur kreeg in Silverstone de kans om op die uitspraken te reageren en deed dat zonder blad voor de mond te nemen.

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De Ferrari-teambaas kon zich duidelijk niet vinden in de opmerkingen van Wolff. "Ik vond het eerlijk gezegd behoorlijk ironisch dat juist Toto dit zegt. Als Mercedes of Red Bull nieuwe onderdelen meebrengt, worden ze als genieën gezien. Maar zodra Ferrari de auto ontwikkelt, zouden we ineens aan het valsspelen zijn. Dat soort verhalen mogen stilaan wel stoppen."

Vasseur benadrukte bovendien dat Ferrari niet méér updates introduceert dan de concurrentie. "We hebben echt niet meer onderdelen meegenomen dan Red Bull of eender welk ander team. Ik weet zelfs niet of Toto het als grap bedoelde, maar zo kwam het in ieder geval niet over."

'Dan suggereer je dat we valsspelen'

Op de vraag of hij de woorden van Wolff ziet als een beschuldiging aan het adres van Ferrari, was Vasseur glashelder. "Als iemand denkt dat wij de budgetcap hebben overschreden, dan suggereer je in mijn ogen wel degelijk dat we iets verkeerd doen."

Hoewel Vasseur en Wolff buiten het circuit een goede verstandhouding hebben, zocht de Ferrari-baas na de uitspraken geen contact met zijn collega. "Misschien was het maar beter dat we elkaar even niet spraken. Waarom hij juist Ferrari eruit pikte? Die vraag moet je aan Toto stellen. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik vond de hele situatie vooral een beetje kinderachtig."

Rimmer

Posts: 13.354

De twee vrinden beginnen de druk van de titelstrijd te voelen.
In principe zou het een titel voor Kimi moeten zijn maar hij is nog jong en ik verwacht nog wel een vormdip gaandeweg het seizoen.
Charles is geen partij en toont dit seizoen onomstotelijk aan dat hij nooit een absolute grootheid zal... [Lees verder]

  • 1
  • 4 jul 2026 - 09:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Frédéric Vasseur Ferrari Mercedes

Reacties (6)

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  • Rimmer

    Posts: 13.354

    De twee vrinden beginnen de druk van de titelstrijd te voelen.
    In principe zou het een titel voor Kimi moeten zijn maar hij is nog jong en ik verwacht nog wel een vormdip gaandeweg het seizoen.
    Charles is geen partij en toont dit seizoen onomstotelijk aan dat hij nooit een absolute grootheid zal worden. Russell en Lewis en Kimi gaan vechten om de titel en ik verwacht eigenlijk dat Lewis zijn 8e gaat pakken. Wat mij betreft dik verdiend ook. Van de drie coureurs die kans maken is hij by far de meest ervaren en sluwe en koelbloedige. Ervaring zal de doorslag gaan geven.
    Russell is wel goed maar mentaal zwak en onbekend met een titelstrijd. Kimi is snel genoeg maar zo jong en onervaren dat Lewis hem, als het eenmaal tijd geworden is, toch zal slopen met mindgames en trucjes. Hij doet dat nu nog niet en respecteert Kimi ook. Er is zelfs een gunfactor voor de man die hem bij Mercedes opvolgde. Ook voelt Lewis een gunfactor tov Toto en Mercedes maar dat blijft niet aanhouden. Na de zomerstop zal Lewis ook gaan inzien dat hij deze titel kan grijpen en dan zullen we de oude Lewis weer gaan zien. Zelfs de aloude tik op het achterwiel kan dan toegepast worden want hij zal steeds fanatieker worden naarmate de titel in zicht komt. De rest van het veld zal zich af gaan vragen hoe Mercedes het voor elkaar heeft gekregen om die titel te vergooien en dat is nou precies waarom Toto WEL een Max nodig heeft en niet kan leunen op de piepjonge Kimi of mentaal zwakke George Sainz ehhh Russell.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 09:04
    • racepace1

      Posts: 877

      Rimmer Rimmer Rimmer......
      Vermoeiend moet het toch zijn om jou te zijn...
      Ik weet 100% zeker dat als Leclerc een auto heeft die naar hem luistert of bij hem past dat hij wel degelijk kampioen kan worden over Frutsel heb je weer wel gelijk.
      Van Kimmi ben ik bang dat hij schijt heeft wat anderen vinden ik denk dat dat jochie wel degelijk het zou kunnen volhouden, Hamilton is gewoonweg veel te geslepen en zal natuurlijk als dec auto het kan ervoor gaan maarja dan heb je nog 2 andere kapers Max en McLaren. Dit jaar is gewoon weg bijna niet te voorspellen....

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 10:21
  • racepace1

    Posts: 877

    Even off topic, ja daar kwam de Luce, ok zl wel een reden hebben maar kijk nu wat een bak van een auto Ferrari heeft gebouwd WAUW en handgeschakeld digitaal maar toch handgeschakeld EN 12V en nog teri...ng mooi ook nog! wat een bak!!!

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 10:24
    • Mailliw

      Posts: 121

      Nou, je kan duidelijk de samenwerking zien met Fiat…
      Fiat Multipla.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 11:10
    • racepace1

      Posts: 877

      EEEEEH Mailliw
      Fiat en Ferrari zijn 10 jaar geleden al gescheiden er wordt ook geen alimentatie betaald😏
      Dus hoezo samenwerking?? en koop AUB een bril waar zie jij met de 12Cilindri Manuale een gelijkenis met de Multipla???

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 11:25
  • Spearhead

    Posts: 500

    "Fred Vasseur heeft stevig uitgehaald naar Mercedes-teambaas Toto Wolff."

    Ik weet niet als Toto hier dit weekend nog gaat van recupereren. Wat een uithaal !

    Volgens mij zien we Toto zelfs het gehele weekend niet meer in de buurt het circuit.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 10:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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