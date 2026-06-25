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Russell kan Antonelli en Ferrari aan: "Moet kleine dingen verbeteren"

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Russell kan Antonelli en Ferrari aan: "Moet kleine dingen verbeteren"

George Russell is vol goede moed afgereisd naar de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mercedes-coureur beseft maar al te goed dat hij na de race in Barcelona met Ferrari en Lewis Hamilton een concurrent erbij heeft, maar vertrouwt er tegelijkertijd op dat hij een goed resultaat in Spielberg kan halen. 

In de afgelopen Formule 1-races is Russell met zijn neus op de feiten gedrukt. Voorafgaand aan dit seizoen werd de Brit nadrukkelijk naar voren geschoven als titelfavoriet, maar de realiteit verraadt dat hij behoorlijk achterstaat op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en Hamilton. Echter zag hij de Italiaan uitvallen met motorpech in Barcelona en greep hij zelf de tweede plaats. 

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Russell vreest Ferrari in Oostenrijk 

Nadat Hamilton zijn eerste overwinning voor Ferrari pakte in Barcelona, zijn bij Russell en Mercedes de alarmbellen afgegaan. Nadat de Duitse fabrikant de eerste vijf Grands Prix oppermachtig was, is gebleken dat de Scuderia het gat aan het dichten is. "Ik denk zeker dat Barcelona een realitycheck was", liet Russell optekenen in het bijzijn van de pers. "Ferrari heeft het hele seizoen al een geweldig chassis gehad, maar hun krachtbron bleef achter bij die van ons, en wel behoorlijk achter." 

"Maar ze brengen behoorlijk wat upgrades mee: wij hebben er maar één meegebracht, zij hebben er veel meegebracht, dus we moeten doorzetten. Want elke keer dat een team nieuwe onderdelen meebrengt, zetten ze een stap vooruit." 

'Ik moet kleine dingen verbeteren' 

Russell benadrukte daarbij dat hij, ondanks slechte weekenden in Miami, Canada en Monaco, niet altijd het geluk aan zijn zijde heeft gehad. "Spanje was een weekend waar ik op vrijdag en zaterdag erg blij mee was, want ik had een moeilijke periode achter de rug, maar dat had te maken met zaken waar ik geen invloed op had en zaken waar ik wel invloed op had." 

Hierom stelde hij dan ook dat hij enkele dingen moet verbeteren om weer op topniveau te zijn. "Ik moet doorgaan met het aanbrengen van kleine verbeteringen aan de auto en de afstelling om er het maximale uit te halen." 

racepace1

Posts: 818

Jezelf veel moed inpraten is 1, het ook een heel seizoen laten zien is 2, ik zie in Russel geen leider die een team oppakt en beter maakt. Ik zie het gewoon niet, ik zie eerder miauw miauw en uuuuwwwweeeehhh

  • 3
  • 25 jun 2026 - 16:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • racepace1

    Posts: 818

    Jezelf veel moed inpraten is 1, het ook een heel seizoen laten zien is 2, ik zie in Russel geen leider die een team oppakt en beter maakt. Ik zie het gewoon niet, ik zie eerder miauw miauw en uuuuwwwweeeehhh

    • + 3
    • 25 jun 2026 - 16:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.162

      Da's dan de eerste Russell die ik ben tegengekomen die kattengeluiden maakt ;-)

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 16:24
    • racepace1

      Posts: 818

      Heb jij enig idee hoeveel katten Russel heten he nou?
      Ik ook niet maar ze zijn er wel.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 16:52
    • f(1)orum

      Posts: 10.162

      Yep, ik kan me voorstellen dat een kat Russell heet, maar een kat met de naam George Russell lijkt mij toch iets zeldzamer. Tenzij het een naaktkat is, die zijn wat gladder ;-)

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 16:58
  • mr.Monza

    Posts: 10.104

    Ferrari kan een voordeeltje hebben met de kleinere turbo op circuits die op hoogte liggen, maar dat kost je ook topsnelheid, geen klein gemis met al die rechte stukken.
    Het is een trade off, snellere opspoeltijden, meer direct vermogen bij lagere toerentallen, minder efficiënt bij hogere toerentallen.
    MB voor mij favoriet, alhoewel betrouwbaarheid een variabel blijft.
    Ferrari, alles minder dan het podium zou een teleurstelling zijn.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 16:55
    • racepace1

      Posts: 818

      Barcelona: Ferrari haalde 345 is redelijk ok
      Maar ben heel benieuwd hoeveel nadeel ze op Monza bijv hebben

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 18:37

AT Grand Prix van Oostenrijk

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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