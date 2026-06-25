George Russell is vol goede moed afgereisd naar de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mercedes-coureur beseft maar al te goed dat hij na de race in Barcelona met Ferrari en Lewis Hamilton een concurrent erbij heeft, maar vertrouwt er tegelijkertijd op dat hij een goed resultaat in Spielberg kan halen.

In de afgelopen Formule 1-races is Russell met zijn neus op de feiten gedrukt. Voorafgaand aan dit seizoen werd de Brit nadrukkelijk naar voren geschoven als titelfavoriet, maar de realiteit verraadt dat hij behoorlijk achterstaat op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en Hamilton. Echter zag hij de Italiaan uitvallen met motorpech in Barcelona en greep hij zelf de tweede plaats.

Russell vreest Ferrari in Oostenrijk

Nadat Hamilton zijn eerste overwinning voor Ferrari pakte in Barcelona, zijn bij Russell en Mercedes de alarmbellen afgegaan. Nadat de Duitse fabrikant de eerste vijf Grands Prix oppermachtig was, is gebleken dat de Scuderia het gat aan het dichten is. "Ik denk zeker dat Barcelona een realitycheck was", liet Russell optekenen in het bijzijn van de pers. "Ferrari heeft het hele seizoen al een geweldig chassis gehad, maar hun krachtbron bleef achter bij die van ons, en wel behoorlijk achter."

"Maar ze brengen behoorlijk wat upgrades mee: wij hebben er maar één meegebracht, zij hebben er veel meegebracht, dus we moeten doorzetten. Want elke keer dat een team nieuwe onderdelen meebrengt, zetten ze een stap vooruit."

'Ik moet kleine dingen verbeteren'

Russell benadrukte daarbij dat hij, ondanks slechte weekenden in Miami, Canada en Monaco, niet altijd het geluk aan zijn zijde heeft gehad. "Spanje was een weekend waar ik op vrijdag en zaterdag erg blij mee was, want ik had een moeilijke periode achter de rug, maar dat had te maken met zaken waar ik geen invloed op had en zaken waar ik wel invloed op had."

Hierom stelde hij dan ook dat hij enkele dingen moet verbeteren om weer op topniveau te zijn. "Ik moet doorgaan met het aanbrengen van kleine verbeteringen aan de auto en de afstelling om er het maximale uit te halen."