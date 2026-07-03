George Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de vijfde tijd en zag tot zijn verbazing Ferrari de lakens uitdelen op Silverstone met een sprintpole voor Lewis Hamilton.
Russell had vooraf juist verwacht dat Mercedes op het thuiscircuit een stap voorwaarts zou zetten, terwijl Ferrari het moeilijk zou krijgen. Het tegenovergestelde bleek echter waar. Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli zaten er uitstekend bij, terwijl Russell zelf opnieuw niet het maximale uit de kwalificatie wist te halen.
Russell zoekt verklaring voor achterstand
De Brit erkende na afloop dat hij dit seizoen vaker moeite heeft om in de beslissende fase van de kwalificatie het verschil te maken. "Dat is eigenlijk het verhaal van ons seizoen. We beginnen vaak met een achterstand en normaal kan ik in Q3 nog een flinke stap zetten. Vandaag lukte dat niet. Het verschil met de top was uiteindelijk gewoon te groot en ik wil begrijpen waar dat vandaan komt."
Toch had Russell tijdens het rijden geen slecht gevoel. "De wagen voelde eigenlijk best goed aan. We hadden verwacht dat Silverstone met deze auto's lastiger zou zijn, maar dat viel mee. Vooral in de snelle bochten voelde de auto sterk. Alleen zie je dat helaas niet terug op de stopwatch. Daar moeten we voor zaterdag een antwoord op vinden, want dat is uiteindelijk de belangrijkste dag."
Ferrari zorgt voor grote verrassing
Russell gaf toe dat vooral de snelheid van Ferrari hem compleet verraste. Volgens de Mercedes-coureur leek de Italiaanse renstal de voorbije races juist moeite te hebben met het motorvermogen en het energiemanagement, maar daar was op Silverstone weinig van te merken.
"Als ik vooraf een voorspelling had moeten doen, had ik gedacht dat Ferrari vorige week sterk zou zijn en wij dit weekend. Nu is het precies andersom. Kimi heeft het geweldig gedaan, maar Ferrari heeft vandaag simpelweg de overhand gehad. Ze hebben altijd al een sterk chassis gehad, al zijn er op dit moment ook dingen die ik nog niet helemaal kan verklaren."
Reacties (5)Login om te reageren
Posts: 874
Er zijn dingen die ik niet kan verklaren.....
Ja ja de overhand, wist ik wel van Ouwsjaggie vriend Frutsel hij wil ff de overhand voelen zeker ff snel achter de pitsstraat...ff een snel rondje met een grote turbo in zijn ............
Sjesus ik laat me weer gaan waarom moet ik deze man niet! er is iets met hem, zal hij als 1e ooit uit de kast komen als f1 coureur? En begrijp mij niet verkeerd je mag lekker zijn wie of wat je wilt zijn voor mij apart identificeer je jezelf als een paardebloem maar zeg wel dat je dat ook bent!
Posts: 66.048
Norris: "Zie je wel, typisch weer zo'n sneaky reactie van George..."
Posts: 23
Volgens de kenners (waren het Hezemans en Coronel) is Silverstone een circuit waar de kracht van de Mercedes motor het verschil maakt. En Ferrari nog minder. De uitslag zegt wat anders.
Ben ik te achterdochtig als ik denk dat Mercedes morgen tijdens de kwalificatie weer mee doet met 2 rijders? "We hebben het probleem gevonden!".
Want volgens mij is het zaak de beste te zijn, maar wel met een kleine marge. Want anders komt de FIA weer met maatregelen om de teams dichter bij elkaar te krijgen. Sandbaggen dus.
Posts: 22.714
Kimi zit er heel dicht bij. Dat vergeet Sjors even als hij het heeft over “we”. Sjors kan het tempo van Kimi gewoonweg niet matchen.
Los daarvan, geweldig goed gereden door Lewis.
Posts: 8.791
Precies, Ferrari is heel sterk hier maar Kimi laat zien dat Mercedes ook gewoon de pace heeft. Hij moet naar zichzelf kijken en niet naar Ferrari.