George Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de vijfde tijd en zag tot zijn verbazing Ferrari de lakens uitdelen op Silverstone met een sprintpole voor Lewis Hamilton.

Russell had vooraf juist verwacht dat Mercedes op het thuiscircuit een stap voorwaarts zou zetten, terwijl Ferrari het moeilijk zou krijgen. Het tegenovergestelde bleek echter waar. Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli zaten er uitstekend bij, terwijl Russell zelf opnieuw niet het maximale uit de kwalificatie wist te halen.

Russell zoekt verklaring voor achterstand

De Brit erkende na afloop dat hij dit seizoen vaker moeite heeft om in de beslissende fase van de kwalificatie het verschil te maken. "Dat is eigenlijk het verhaal van ons seizoen. We beginnen vaak met een achterstand en normaal kan ik in Q3 nog een flinke stap zetten. Vandaag lukte dat niet. Het verschil met de top was uiteindelijk gewoon te groot en ik wil begrijpen waar dat vandaan komt."

Toch had Russell tijdens het rijden geen slecht gevoel. "De wagen voelde eigenlijk best goed aan. We hadden verwacht dat Silverstone met deze auto's lastiger zou zijn, maar dat viel mee. Vooral in de snelle bochten voelde de auto sterk. Alleen zie je dat helaas niet terug op de stopwatch. Daar moeten we voor zaterdag een antwoord op vinden, want dat is uiteindelijk de belangrijkste dag."

Ferrari zorgt voor grote verrassing

Russell gaf toe dat vooral de snelheid van Ferrari hem compleet verraste. Volgens de Mercedes-coureur leek de Italiaanse renstal de voorbije races juist moeite te hebben met het motorvermogen en het energiemanagement, maar daar was op Silverstone weinig van te merken.

"Als ik vooraf een voorspelling had moeten doen, had ik gedacht dat Ferrari vorige week sterk zou zijn en wij dit weekend. Nu is het precies andersom. Kimi heeft het geweldig gedaan, maar Ferrari heeft vandaag simpelweg de overhand gehad. Ze hebben altijd al een sterk chassis gehad, al zijn er op dit moment ook dingen die ik nog niet helemaal kan verklaren."