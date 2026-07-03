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Russell verrast door Ferrari en Hamilton: "Ze hebben de overhand"

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Russell verrast door Ferrari en Hamilton: "Ze hebben de overhand"

George Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de vijfde tijd en zag tot zijn verbazing Ferrari de lakens uitdelen op Silverstone met een sprintpole voor Lewis Hamilton.

Russell had vooraf juist verwacht dat Mercedes op het thuiscircuit een stap voorwaarts zou zetten, terwijl Ferrari het moeilijk zou krijgen. Het tegenovergestelde bleek echter waar. Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli zaten er uitstekend bij, terwijl Russell zelf opnieuw niet het maximale uit de kwalificatie wist te halen.

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De Brit erkende na afloop dat hij dit seizoen vaker moeite heeft om in de beslissende fase van de kwalificatie het verschil te maken. "Dat is eigenlijk het verhaal van ons seizoen. We beginnen vaak met een achterstand en normaal kan ik in Q3 nog een flinke stap zetten. Vandaag lukte dat niet. Het verschil met de top was uiteindelijk gewoon te groot en ik wil begrijpen waar dat vandaan komt."

Toch had Russell tijdens het rijden geen slecht gevoel. "De wagen voelde eigenlijk best goed aan. We hadden verwacht dat Silverstone met deze auto's lastiger zou zijn, maar dat viel mee. Vooral in de snelle bochten voelde de auto sterk. Alleen zie je dat helaas niet terug op de stopwatch. Daar moeten we voor zaterdag een antwoord op vinden, want dat is uiteindelijk de belangrijkste dag."

Ferrari zorgt voor grote verrassing

Russell gaf toe dat vooral de snelheid van Ferrari hem compleet verraste. Volgens de Mercedes-coureur leek de Italiaanse renstal de voorbije races juist moeite te hebben met het motorvermogen en het energiemanagement, maar daar was op Silverstone weinig van te merken.

"Als ik vooraf een voorspelling had moeten doen, had ik gedacht dat Ferrari vorige week sterk zou zijn en wij dit weekend. Nu is het precies andersom. Kimi heeft het geweldig gedaan, maar Ferrari heeft vandaag simpelweg de overhand gehad. Ze hebben altijd al een sterk chassis gehad, al zijn er op dit moment ook dingen die ik nog niet helemaal kan verklaren."

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Ferrari Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • racepace1

    Posts: 874

    Er zijn dingen die ik niet kan verklaren.....
    Ja ja de overhand, wist ik wel van Ouwsjaggie vriend Frutsel hij wil ff de overhand voelen zeker ff snel achter de pitsstraat...ff een snel rondje met een grote turbo in zijn ............
    Sjesus ik laat me weer gaan waarom moet ik deze man niet! er is iets met hem, zal hij als 1e ooit uit de kast komen als f1 coureur? En begrijp mij niet verkeerd je mag lekker zijn wie of wat je wilt zijn voor mij apart identificeer je jezelf als een paardebloem maar zeg wel dat je dat ook bent!

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 21:14
  • Larry Perkins

    Posts: 66.048

    Norris: "Zie je wel, typisch weer zo'n sneaky reactie van George..."

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 21:31
  • Opperhoofd

    Posts: 23

    Volgens de kenners (waren het Hezemans en Coronel) is Silverstone een circuit waar de kracht van de Mercedes motor het verschil maakt. En Ferrari nog minder. De uitslag zegt wat anders.

    Ben ik te achterdochtig als ik denk dat Mercedes morgen tijdens de kwalificatie weer mee doet met 2 rijders? "We hebben het probleem gevonden!".
    Want volgens mij is het zaak de beste te zijn, maar wel met een kleine marge. Want anders komt de FIA weer met maatregelen om de teams dichter bij elkaar te krijgen. Sandbaggen dus.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 22:40
  • Snork

    Posts: 22.714

    Kimi zit er heel dicht bij. Dat vergeet Sjors even als hij het heeft over “we”. Sjors kan het tempo van Kimi gewoonweg niet matchen.
    Los daarvan, geweldig goed gereden door Lewis.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 23:26
    • Hagueian

      Posts: 8.791

      Precies, Ferrari is heel sterk hier maar Kimi laat zien dat Mercedes ook gewoon de pace heeft. Hij moet naar zichzelf kijken en niet naar Ferrari.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 23:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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7
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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