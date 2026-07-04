Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton start zijn thuisrace op Silverstone morgen vanaf de derde plaats. Hij kende een redelijke kwalificatie, en was samen met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de enige coureur die het tempo van Andrea Kimi Antonelli kon bijhouden. Of ze de race van morgen ook kunnen winnen, is volgens Hamilton nog niet duidelijk.

Hamilton kent vooralsnog een redelijk weekend op eigen bodem. Op vrijdag pakte hij de sprintpole, vanmiddag kwam hij als tweede over de streep in de sprintrace en nu heeft hij dus de derde tijd genoteerd in de kwalificatie. Gezien het feit dat het energiemanagement een grote rol kan spelen in de openingsfase van de race, liggen er kansen voor Hamilton. Hij heeft echter genoeg ervaring om te weten dat hij niet moet dagdromen.

Hoe is het gevoel?

Na afloop van de kwalificatie op het circuit van Silverstone oogde Hamilton opvallend kalm en rustig. De Brit gaf direct zijn kijk op de sessie: "Ik ben blij dat ik hier mag staan. Allebei deze jongens hier, hebben geweldig werk geleverd."

Hamilton gaat verder met het uitdelen van complimenten: "Charles heeft goede stappen gezet, en we hebben gewoon niet de pace van de Mercedes, en dat is al een tijd het geval. Maar beetje bij beetje zijn we dat gat aan het dichtrijden, en dat wij hier nu allebei mogen staan, is echt geweldig voor het team."

Kan Ferrari winnen?

Nu beide Ferrari's in de buurt van Antonelli staan, kunnen ze een tactisch spelletje gaan spelen. Hamilton wil zichzelf niet uitroepen tot favoriet, en reageert behoudend als hij wordt gevraagd of Ferrari kan winnen: "Het is echt geweldig dat wij hier allebei staan. Of we Kimi nu wel of niet kunnen bijhouden, we gaan het zien, maar hopelijk kunnen we met de strategie gaan spelen en kunnen we als team samenwerken om ze te verslaan. We gaan in ieder geval gewoon ons best doen."