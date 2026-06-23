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Antonelli oneens met Senna-vergelijking: "Dat voelt niet juist"

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Antonelli oneens met Senna-vergelijking: "Dat voelt niet juist"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1, maar de jonge Mercedes-coureur wil voorlopig niets weten van vergelijkingen met Ayrton Senna. Tijdens het raceweekend in Barcelona kreeg de negentienjarige Italiaan de vraag of het extra druk met zich meebrengt dat sommige fans hem nu al de 'nieuwe Senna' noemen.

Antonelli, die dit seizoen de ene sterke prestatie na de andere neerzet en inmiddels een comfortabele voorsprong heeft opgebouwd in het wereldkampioenschap, reageerde resoluut. Net als Max Verstappen eerder deed bij vergelijkingen met zijn eigen carrière, vindt de Mercedes-coureur dat dergelijke uitspraken veel te voorbarig zijn.

Antonelli wijst vergelijkingen met zijn idool af

De Italiaan benadrukt dat hij grote bewondering heeft voor Senna, maar vindt het onterecht om nu al in één adem genoemd te worden met de Braziliaanse legende.

"Ik heb die berichten niet gelezen en eerlijk gezegd houd ik niet van zulke vergelijkingen. Je kunt iemand die nog maar net begonnen is niet naast een coureur zetten die geschiedenis heeft geschreven in deze sport", aldus Antonelli.

"Senna is mijn grote voorbeeld en iemand die me enorm inspireert, maar ik heb nog niets bereikt van wat hij heeft neergezet. Daarom voelt het niet juist om mij nu al met hem te vergelijken."

Mercedes-talent houdt beide voeten op de grond

Ondanks zijn sterke resultaten beseft Antonelli dat hij nog een lange weg te gaan heeft. De jonge Italiaan wil zich daarom vooral focussen op zijn eigen ontwikkeling en niet op de verwachtingen van buitenaf.

"Dit is pas het begin van mijn carrière. Er valt nog ontzettend veel te leren, te verbeteren en te bereiken. Ik ben nog heel ver verwijderd van het niveau dat Senna destijds haalde", klinkt het nuchter.

Met die uitspraak onderstreept Antonelli opnieuw zijn volwassen houding. De Mercedes-coureur laat zich niet meeslepen door de lofzangen en richt zijn blik volledig op de toekomst, waarin hij stap voor stap zijn eigen verhaal wil schrijven in de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Ayrton Senna Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • The Wolf

    Posts: 1.072

    Heel goed, heel volwassen, jezelf niet laten meeslepen door al die lofzangen, doe ik ook niet

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 14:46
    • f(1)orum

      Posts: 10.148

      Je moet je wel een beetje aanpassen aan het taalgebruik van deze seit, denk ik, want hier spreken ze meestal over loofzangen.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 14:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 937

    In mijn thuisland België is het officieel door minimaal 3 parlementen verboden om een vergelijking te maken tussen Tadej Pogacar & Eddy Merckx. Misschien moeten we dat ook maar eens invoeren om Senna te vergelijken met een andere coureur. Het heeft toch geen zin, we zullen het nooit weten of en wie er de beste is.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 15:09

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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

BR Ayrton Senna 2
  • Team Williams
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BR
  • Geb. datum 21 maa 1960 (66)
  • Geb. plaats São Paulo, Brazil, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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