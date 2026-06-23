Andrea Kimi Antonelli beleeft een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1, maar de jonge Mercedes-coureur wil voorlopig niets weten van vergelijkingen met Ayrton Senna. Tijdens het raceweekend in Barcelona kreeg de negentienjarige Italiaan de vraag of het extra druk met zich meebrengt dat sommige fans hem nu al de 'nieuwe Senna' noemen.

Antonelli, die dit seizoen de ene sterke prestatie na de andere neerzet en inmiddels een comfortabele voorsprong heeft opgebouwd in het wereldkampioenschap, reageerde resoluut. Net als Max Verstappen eerder deed bij vergelijkingen met zijn eigen carrière, vindt de Mercedes-coureur dat dergelijke uitspraken veel te voorbarig zijn.

Antonelli wijst vergelijkingen met zijn idool af

De Italiaan benadrukt dat hij grote bewondering heeft voor Senna, maar vindt het onterecht om nu al in één adem genoemd te worden met de Braziliaanse legende.

"Ik heb die berichten niet gelezen en eerlijk gezegd houd ik niet van zulke vergelijkingen. Je kunt iemand die nog maar net begonnen is niet naast een coureur zetten die geschiedenis heeft geschreven in deze sport", aldus Antonelli.

"Senna is mijn grote voorbeeld en iemand die me enorm inspireert, maar ik heb nog niets bereikt van wat hij heeft neergezet. Daarom voelt het niet juist om mij nu al met hem te vergelijken."

Mercedes-talent houdt beide voeten op de grond

Ondanks zijn sterke resultaten beseft Antonelli dat hij nog een lange weg te gaan heeft. De jonge Italiaan wil zich daarom vooral focussen op zijn eigen ontwikkeling en niet op de verwachtingen van buitenaf.

"Dit is pas het begin van mijn carrière. Er valt nog ontzettend veel te leren, te verbeteren en te bereiken. Ik ben nog heel ver verwijderd van het niveau dat Senna destijds haalde", klinkt het nuchter.

Met die uitspraak onderstreept Antonelli opnieuw zijn volwassen houding. De Mercedes-coureur laat zich niet meeslepen door de lofzangen en richt zijn blik volledig op de toekomst, waarin hij stap voor stap zijn eigen verhaal wil schrijven in de Formule 1.