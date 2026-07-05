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Hamilton zoekt steun bij Leclerc om Antonelli te verslaan

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Hamilton zoekt steun bij Leclerc om Antonelli te verslaan

Lewis Hamilton zoekt de hulp van zijn teamgenoot Charles Leclerc om Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Het jonge Italiaanse talent start ook in Silverstone vanaf pole position. Het is de vijfde keer dat Antonelli vanaf de voorste startrij start in zijn carrière en daarbij ook dit seizoen. 

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton start vanaf de derde plek en Leclerc vanaf de tweede positie. Hierdoor kan de Italiaan onder druk staan van de twee Ferrari-coureurs.  De Scuderia blijft op Mercedes jagen, zodat zij kunnen inlopen in het wereldkampioenschap. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, start vanaf de vierde plek. 

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Hamilton vertelt tegenover Sky Sports dat hij zijn best gaat doen om het Antonelli lastig te maken in Groot-Brittannië. "Het is absoluut geweldig dat we (Hamilton en Leclerc, red.) hier allebei zijn. Of we Kimi volledig kunnen bijbenen, dat zullen we zien," zei Hamilton. De Ferrari-coureur is een van de grote concurrenten van Antonelli dit seizoen. De Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap met 179 punten. Hamilton staat derde met 132 punten. 

Ferrari wil de jonge Italiaan via strategieën verslaan. Hamilton hoopt daarbij de hulp van Leclerc te kunnen gebruiken. "Maar hopelijk kunnen we meespelen met de strategie en als team samenwerken om ze te verslaan. We zullen in ieder geval ons best doen." 

Mercedes is opgepast voor Ferrari

Toto Wolff benadrukt dat hij de competitiviteit van de Ferrari-coureurs erg serieus neemt. Hij verwacht, net zoals meerdere coureurs en figuren binnen de paddock, opnieuw een jojo-effect aan de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Je kunt ze wat mij betreft niet onderschatten. Je zag de snelheid die Lewis had. We moeten hopen op betrouwbaarheid tijdens de race. We registreren die resultaten pas als we de finishlijn passeren. Dus dat speelt allemaal een rol", aldus Wolff.

Hoewel Mercedes het seizoen begon als het meest dominante team, is het Ferrari dat zich goed heeft herpakt dit jaar. De Italiaanse renstal is, bijna, een constante dreiging voor de zilverpijlen. De blikken van de Ferrari-coureurs staan vooruit.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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