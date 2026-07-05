Lewis Hamilton zoekt de hulp van zijn teamgenoot Charles Leclerc om Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Het jonge Italiaanse talent start ook in Silverstone vanaf pole position. Het is de vijfde keer dat Antonelli vanaf de voorste startrij start in zijn carrière en daarbij ook dit seizoen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton start vanaf de derde plek en Leclerc vanaf de tweede positie. Hierdoor kan de Italiaan onder druk staan van de twee Ferrari-coureurs. De Scuderia blijft op Mercedes jagen, zodat zij kunnen inlopen in het wereldkampioenschap. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, start vanaf de vierde plek.

Hamilton zoekt steun bij Leclerc

Hamilton vertelt tegenover Sky Sports dat hij zijn best gaat doen om het Antonelli lastig te maken in Groot-Brittannië. "Het is absoluut geweldig dat we (Hamilton en Leclerc, red.) hier allebei zijn. Of we Kimi volledig kunnen bijbenen, dat zullen we zien," zei Hamilton. De Ferrari-coureur is een van de grote concurrenten van Antonelli dit seizoen. De Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap met 179 punten. Hamilton staat derde met 132 punten.

Ferrari wil de jonge Italiaan via strategieën verslaan. Hamilton hoopt daarbij de hulp van Leclerc te kunnen gebruiken. "Maar hopelijk kunnen we meespelen met de strategie en als team samenwerken om ze te verslaan. We zullen in ieder geval ons best doen."

Mercedes is opgepast voor Ferrari

Toto Wolff benadrukt dat hij de competitiviteit van de Ferrari-coureurs erg serieus neemt. Hij verwacht, net zoals meerdere coureurs en figuren binnen de paddock, opnieuw een jojo-effect aan de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Je kunt ze wat mij betreft niet onderschatten. Je zag de snelheid die Lewis had. We moeten hopen op betrouwbaarheid tijdens de race. We registreren die resultaten pas als we de finishlijn passeren. Dus dat speelt allemaal een rol", aldus Wolff.

Hoewel Mercedes het seizoen begon als het meest dominante team, is het Ferrari dat zich goed heeft herpakt dit jaar. De Italiaanse renstal is, bijna, een constante dreiging voor de zilverpijlen. De blikken van de Ferrari-coureurs staan vooruit.