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Wolff reageert op Ferrari-kritiek: "Weten dat hij emotioneel is"

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Wolff reageert op Ferrari-kritiek: "Weten dat hij emotioneel is"

Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt zijn schouders op over de ophef die hij heeft veroorzaakt over het team van Ferrari. Wolff plaatste vorige week zijn vraagtekens bij de updates die Ferrari elk weekend introduceert, en hij wees naar de budgetcap. Bij Ferrari reageerden ze kwaad, maar volgens Wolff is het allemaal een klein misverstand.

Onder de nieuwe regels in de Formule 1 is er een soort ontwikkelingsoorlog ontstaan. Vrijwel elk raceweekend introduceren teams grote updatepakketten, en bij Ferrari zitten ze zeker niet stil. De Italiaanse renstal heeft al meerdere grote updates geïntroduceerd, en dat zorgde in Oostenrijk voor vraagtekens bij Wolff. De Mercedes-teambaas vroeg zich af hoe ze dat doen met de budgetcap, en met die uitspraken wekte hij irritatie bij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur.

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Hoe kijkt Wolff naar de 'ruzie'?

Dat Vasseur zo fel reageerde, doet Wolff niets. De Oostenrijker werd er in Silverstone naar gevraagd door Sky Sports: "Fred is heel erg emotioneel. Als je mijn uitspraken hebt gelezen, en niet alleen de nieuwskoppen, dan had je gezien dat wat ik zei een observatie was, en dat het interessant zou zijn om te zien hoeveel updates je kan introduceren tot en met het einde van het seizoen."

De kritiek kan Wolff weinig uitmaken: "Maar dat is ook de emotionele kant die we allemaal hebben, en dat we gepassioneerd zijn over het succes van je team, daar ben ik helemaal oké mee."

Verkeerd begrepen?

Vasseur kwam fel uit de hoek, en dat zorgt voor vragen. Als Wolff wordt gevraagd of Vasseur zijn uitspraken uit de context heeft gehaald, haalt de Mercedes-man weer zijn schouders op: "Ik weet dat het verkeerd werd begrepen. Als ik dingen zeg waarvan ik wil dat ze het begrijpen, dan zal ik dat ook doen. Maar in dit specifieke geval, bedoelde ik dit niet helemaal."

Wolff en Vasseur kennen elkaar al vele jaren, en ze staan bekend als goede vrienden. Het lijkt er dan ook niet op dat dit die vriendschap in gevaar gaat brengen.

F1 Nieuws Toto Wolff Frédéric Vasseur Mercedes Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • racepace1

    Posts: 885

    No Mikey NO......

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 10:14
  • mr.Monza

    Posts: 10.151

    Fred zit voorlopig op de crew seat in Toto's jet.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 10:48
    • racepace1

      Posts: 885

      J'ose à peine demander, mais à quoi sert ce bouton ?

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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