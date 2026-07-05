Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt zijn schouders op over de ophef die hij heeft veroorzaakt over het team van Ferrari. Wolff plaatste vorige week zijn vraagtekens bij de updates die Ferrari elk weekend introduceert, en hij wees naar de budgetcap. Bij Ferrari reageerden ze kwaad, maar volgens Wolff is het allemaal een klein misverstand.

Onder de nieuwe regels in de Formule 1 is er een soort ontwikkelingsoorlog ontstaan. Vrijwel elk raceweekend introduceren teams grote updatepakketten, en bij Ferrari zitten ze zeker niet stil. De Italiaanse renstal heeft al meerdere grote updates geïntroduceerd, en dat zorgde in Oostenrijk voor vraagtekens bij Wolff. De Mercedes-teambaas vroeg zich af hoe ze dat doen met de budgetcap, en met die uitspraken wekte hij irritatie bij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur.

Hoe kijkt Wolff naar de 'ruzie'?

Dat Vasseur zo fel reageerde, doet Wolff niets. De Oostenrijker werd er in Silverstone naar gevraagd door Sky Sports: "Fred is heel erg emotioneel. Als je mijn uitspraken hebt gelezen, en niet alleen de nieuwskoppen, dan had je gezien dat wat ik zei een observatie was, en dat het interessant zou zijn om te zien hoeveel updates je kan introduceren tot en met het einde van het seizoen."

De kritiek kan Wolff weinig uitmaken: "Maar dat is ook de emotionele kant die we allemaal hebben, en dat we gepassioneerd zijn over het succes van je team, daar ben ik helemaal oké mee."

Verkeerd begrepen?

Vasseur kwam fel uit de hoek, en dat zorgt voor vragen. Als Wolff wordt gevraagd of Vasseur zijn uitspraken uit de context heeft gehaald, haalt de Mercedes-man weer zijn schouders op: "Ik weet dat het verkeerd werd begrepen. Als ik dingen zeg waarvan ik wil dat ze het begrijpen, dan zal ik dat ook doen. Maar in dit specifieke geval, bedoelde ik dit niet helemaal."

Wolff en Vasseur kennen elkaar al vele jaren, en ze staan bekend als goede vrienden. Het lijkt er dan ook niet op dat dit die vriendschap in gevaar gaat brengen.