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Antonelli dik tevreden na Silverstone-pole: "Ik was gestresst!"

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Antonelli dik tevreden na Silverstone-pole: "Ik was gestresst!"

Andrea Kimi Antonelli gaat de Grand Prix van Groot-Brittannië starten van pole position. De 19-jarige Italiaan heeft na het winnen van de sprintrace de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificatie op Silverstone. Na afloop droop de tevredenheid van het gezicht van de Mercedes-coureur af. 

De verschillen waren klein tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Op Britse bodem hadden de fans ongetwijfeld gehoopt dat thuishelden Lewis Hamilton, George Russell of Lando Norris aan de haal gingen met pole position. Echter was het Antonelli die alle Formule 1-coureurs met hun neus op de feiten drukte. 

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Eenmaal uitgestapt uit de auto, gaf Antonelli toe dat hij onder druk stond. De Italiaan was niet blij dat hij in het slotstuk van Q3 als een van de eersten naar buiten werd gestuurd, maar desondanks ging hij aan de haal met pole position. "Ik was een beetje gestrest omdat ik het nooit leuk vind om als eerste te gaan voor de laatste run", zo klonk het. 

"De laatste ronde was erg netjes. Ik moet eerlijk zijn, het kwam helemaal. Het was erg lastig met de wind omdat het erg windvlagen en onvoorspelbaar was. Maar we hebben een weg gebouwd door de kwalificatie. De paal mee naar huis nemen geeft veel voldoening." 

Mercedes voerde kleine aanpassingen door 

Antonelli erkende daarbij dat Mercedes aanpassingen aan zijn auto had doorgevoerd. "We hebben de auto helemaal niet veranderd, alleen differentieel. We hebben er omheen gewerkt en zijn erin geslaagd goede instellingen te vinden die me hielpen om door de kwalificatie te komen." 

Achter Antonelli starten Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Hamilton. De Italiaan is zich er bewust van dat het nog een hels karwei wordt om zijn eerste overwinning op Silverstone te pakken tijdens de Britse GP die om 16:00 uur Nederlandse tijd van start zal gaan. 

"Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, want ik heb twee Ferrari's achter me en ze zullen zeker samenwerken. Hun tempo is goed, maar het onze was sterk in de sprint. Hopelijk kunnen we dat voor morgen bewaren en een goede race doen." 

Stillewerise

Posts: 117

Fijn voor je. Blijf daar ook maar

  • 1
  • 4 jul 2026 - 19:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.796

    vanavond maar even een echte quali kijken.... Indycar.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 18:58
    • Stillewerise

      Posts: 117

      Fijn voor je. Blijf daar ook maar

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 19:35
  • Larry Perkins

    Posts: 66.055

    "De paal mee naar huis nemen geeft veel voldoening."

    Weet dat je op jonge leeftijd het langer kunt volhouden, maar zonder blauwe pilletjes gaat het Kimi echt niet lukken...

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 19:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 321
  • Podiums 10
  • Grand Prix 32
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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