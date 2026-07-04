Andrea Kimi Antonelli gaat de Grand Prix van Groot-Brittannië starten van pole position. De 19-jarige Italiaan heeft na het winnen van de sprintrace de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificatie op Silverstone. Na afloop droop de tevredenheid van het gezicht van de Mercedes-coureur af.

De verschillen waren klein tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Op Britse bodem hadden de fans ongetwijfeld gehoopt dat thuishelden Lewis Hamilton, George Russell of Lando Norris aan de haal gingen met pole position. Echter was het Antonelli die alle Formule 1-coureurs met hun neus op de feiten drukte.

Antonelli dik tevreden na Silverstone-pole

Eenmaal uitgestapt uit de auto, gaf Antonelli toe dat hij onder druk stond. De Italiaan was niet blij dat hij in het slotstuk van Q3 als een van de eersten naar buiten werd gestuurd, maar desondanks ging hij aan de haal met pole position. "Ik was een beetje gestrest omdat ik het nooit leuk vind om als eerste te gaan voor de laatste run", zo klonk het.

"De laatste ronde was erg netjes. Ik moet eerlijk zijn, het kwam helemaal. Het was erg lastig met de wind omdat het erg windvlagen en onvoorspelbaar was. Maar we hebben een weg gebouwd door de kwalificatie. De paal mee naar huis nemen geeft veel voldoening."

Mercedes voerde kleine aanpassingen door

Antonelli erkende daarbij dat Mercedes aanpassingen aan zijn auto had doorgevoerd. "We hebben de auto helemaal niet veranderd, alleen differentieel. We hebben er omheen gewerkt en zijn erin geslaagd goede instellingen te vinden die me hielpen om door de kwalificatie te komen."

Achter Antonelli starten Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Hamilton. De Italiaan is zich er bewust van dat het nog een hels karwei wordt om zijn eerste overwinning op Silverstone te pakken tijdens de Britse GP die om 16:00 uur Nederlandse tijd van start zal gaan.

"Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, want ik heb twee Ferrari's achter me en ze zullen zeker samenwerken. Hun tempo is goed, maar het onze was sterk in de sprint. Hopelijk kunnen we dat voor morgen bewaren en een goede race doen."