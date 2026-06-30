George Russell ziet een groot titelgevecht dit jaar wel zitten. De Brit schreef afgelopen weekend de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam, en kwam daardoor dichterbij zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap. Een titelgevecht met onder meer Max Verstappen wil Russell graag aangaan.

Het team van Mercedes is dit seizoen vooralsnog een klasse apart. In de eerste fase van het jaar waren ze oppermachtig, en wist vooral Antonelli het verschil te maken. In de afgelopen weken werd hun voorsprong steeds kleiner, en wist Lewis Hamilton twee weken geleden in Barcelona te winnen. In Oostenrijk was Mercedes zeer snel, maar kregen ze wel concurrentie van de opgeleefde Max Verstappen in zijn Red Bull.

Hoe ziet Russell de titelstrijd voor zich?

In het wereldkampioenschap kan vooralsnog alleen Hamilton de twee Zilverpijlen een beetje bijhouden. Na afloop van de race werd Russell tijdens de persconferentie gevraagd of hij een felle titelstrijd ziet zitten: "Om eerlijk te zijn, ik zou dolgraag een groot gevecht willen zien. Je wil dat de beste coureurs en de beste teams met elkaar kunnen vechten. En natuurlijk, Max is één van de besten. En je wil Lewis, Charles, Lando en Oscar ook graag in het gevecht zien."

'Zo hoort het te zijn'

Russell weet ook wel dat het momenteel niet mogelijk is om zo'n droomduel te hebben. Hij droomt echter hardop: "Helaas zijn de teams in het midden- en achterveld er nu niet bij, maar hoe meer hoe beter. Het voelt een beetje alsof we weer aan het karten zijn. Je had daar nooit echt een één-op-één gevecht met iemand. Er waren vrijwel altijd minstens drie coureurs die streden om het kampioenschap. Toen ik later in de Formule 2, de Formule 3 en de Formule 4 reed, waren er altijd drie, vier of vijf coureurs die meevochten. En ja, zo hoort het ook te zijn."

Vooralsnog lijkt zo'n duel dit jaar niet mogelijk te zijn. Antonelli voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en hij staat op 171 WK-punten. Russell staat door zijn zege op de Red Bull Ring op de tweede plaats, en hij heeft 131 punten bij elkaar gereden. Ferrari-coureur Hamilton komt in de buurt en staat op 125 punten.