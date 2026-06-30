user icon
icon

Russell droomt van uitgebreide titelstrijd met Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell droomt van uitgebreide titelstrijd met Verstappen

George Russell ziet een groot titelgevecht dit jaar wel zitten. De Brit schreef afgelopen weekend de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam, en kwam daardoor dichterbij zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap. Een titelgevecht met onder meer Max Verstappen wil Russell graag aangaan.

Het team van Mercedes is dit seizoen vooralsnog een klasse apart. In de eerste fase van het jaar waren ze oppermachtig, en wist vooral Antonelli het verschil te maken. In de afgelopen weken werd hun voorsprong steeds kleiner, en wist Lewis Hamilton twee weken geleden in Barcelona te winnen. In Oostenrijk was Mercedes zeer snel, maar kregen ze wel concurrentie van de opgeleefde Max Verstappen in zijn Red Bull.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun

Hoe ziet Russell de titelstrijd voor zich?

In het wereldkampioenschap kan vooralsnog alleen Hamilton de twee Zilverpijlen een beetje bijhouden. Na afloop van de race werd Russell tijdens de persconferentie gevraagd of hij een felle titelstrijd ziet zitten: "Om eerlijk te zijn, ik zou dolgraag een groot gevecht willen zien. Je wil dat de beste coureurs en de beste teams met elkaar kunnen vechten. En natuurlijk, Max is één van de besten. En je wil Lewis, Charles, Lando en Oscar ook graag in het gevecht zien."

'Zo hoort het te zijn'

Russell weet ook wel dat het momenteel niet mogelijk is om zo'n droomduel te hebben. Hij droomt echter hardop: "Helaas zijn de teams in het midden- en achterveld er nu niet bij, maar hoe meer hoe beter. Het voelt een beetje alsof we weer aan het karten zijn. Je had daar nooit echt een één-op-één gevecht met iemand. Er waren vrijwel altijd minstens drie coureurs die streden om het kampioenschap. Toen ik later in de Formule 2, de Formule 3 en de Formule 4 reed, waren er altijd drie, vier of vijf coureurs die meevochten. En ja, zo hoort het ook te zijn."

Vooralsnog lijkt zo'n duel dit jaar niet mogelijk te zijn. Antonelli voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en hij staat op 171 WK-punten. Russell staat door zijn zege op de Red Bull Ring op de tweede plaats, en hij heeft 131 punten bij elkaar gereden. Ferrari-coureur Hamilton komt in de buurt en staat op 125 punten.

da_bartman

Posts: 6.712

"Je wil dat de beste coureurs .......... met elkaar kunnen vechten. " Dat zeker Sjors maar of jij daar ook bij hoort?Je bent iig al niet de beste in je eigen team.

  • 9
  • 30 jun 2026 - 11:47
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.108

    Droom maar gerust verder 😎

    • + 5
    • 30 jun 2026 - 11:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.585

    Het zal idd om de twee Mercedessen gaan en één Redbull.
    Hopelijk gaan de Ferrari's en McLaren's ook nog 'n woordje meespreken....het zal voor de neutrale fans alleen maar mooier zin als er 4 teams meedoen voor de hoogste prijzen.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 11:47
    • Golf-GTI

      Posts: 1.822

      Speciaal voor jou: natte dromen zijn bedrog

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:07
  • da_bartman

    Posts: 6.712

    "Je wil dat de beste coureurs .......... met elkaar kunnen vechten. " Dat zeker Sjors maar of jij daar ook bij hoort?Je bent iig al niet de beste in je eigen team.

    • + 9
    • 30 jun 2026 - 11:47
  • Snork

    Posts: 22.697

    Sjors heeft vooral een kluif aan Kimi, die is gewoon sneller. Ook in Oostenrijk ging Kimi als de brandweer in de laatste stint. Was Kimi op P2 vertrokken in de race, dan was Sjors al snel de Sjors geweest. Sjors mag toekijken hoe Lewis en Max met Kimi het gevecht aangaan. Dat dan weer wel.

    • + 9
    • 30 jun 2026 - 11:51
  • Sander

    Posts: 1.814

    Ene Marco B. had daar ooit nog eens een cover over gemaakt.....

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      orsato

      Wat heb ik met deze quiz gewonnen?
      En waarom?

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 13:23
    • Sander

      Posts: 1.814

      Een zelf georganiseerde en geheel onverzorgde voettocht naar King's Lynn.
      Omdat je het goed had.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 14:39
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      Thanx, maar daar lopen vast lookalikes van Russell rond en ik doe niet aan ramptoerisme...

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 14:49
  • schwantz34

    Posts: 42.268

    Matennaaier Sjors heeft blijkbaar heel 21 met stront in z'n doppen rondgereden, want anders had hij wel geweten dat uitgerekend Max wel de allerlaatste coureur is (zelfs als hij in een mindere auto zit) met wie je in een langdurige titelstrijd wil belanden...

    • + 3
    • 30 jun 2026 - 12:58
  • Patrace

    Posts: 6.809

    Totdat die droom uitmondt in een nachtmerrie…. Dan is Russell niet meer zo blij.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 13:22
  • TylaHunter

    Posts: 10.781

    Hij vertelt er niet bij dat die droom een nachtmerrie is... een van de eerste ronden met de Gele Red Bull neus achter hem ipv de Ferrari verloor die 2 seconden door een enorme fout. Gedurende de hele race telkesn 2 a 3 tienden te kort... Dat Red Bull hem circa 8 seconden cadeau geeft heeft gisteren de zege gered. Ook goede strategie voor Mercedes. Russell snel stoppen en Antonelli als een soort halve dreiging (vooral door de rondetijden die Antonelli kon rijden) even door laten rijden.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 13:23
  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    De genoemde persconferentie:

    F1 Race Press Conference - Austrian GP | George Russell, Max Verstappen, Kimi Antonelli
    (16,49 minuten)

    https://youtu.be/dVt5aVavg5E

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 13:39
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      De grapjas meldt ook nog ff dat de Red Bull Ring (ook) niet echt bij zijn rijstijl past, om zichzelf een extra veer in zijn kont te stoppen. Russell heeft niet door dat hij daarmee juist een zwak punt van zichzelf benoemt...

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 13:45
  • nr 76

    Posts: 7.547

    "Russell ligt wakker van gedachte aan..."

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:20

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar