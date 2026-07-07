Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn eigen renstal op scherp gezet. Afgelopen weekend in Silverstone zag Andrea Kimi Antonelli een mogelijke zege in rook opgaan, omdat er een onderdeel afbrak van zijn auto. Mercedes is dit seizoen al vaker tegen betrouwbaarheidsproblemen aangelopen, en Wolff waarschuwt dat ze op deze manier geen wereldkampioen worden.

Het team van Mercedes is dit seizoen razendsnel, en Antonelli en George Russell staan dan ook op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend opende Antonelli in de slotfase van de Britse Grand Prix de jacht op raceleider Charles Leclerc. Hij zag de Ferrari van de Monegask steeds dichter en dichterbij komen, maar toen ging het mis. Er brak een onderdeel af, waardoor de Mercedes van Antonelli onbestuurbaar werd. Hij moest de jacht staken, en bleef met lege handen achter.

Frustratie over nieuwe problemen

Het was niet de eerste keer dat Mercedes tegen betrouwbaarheidsproblemen aanliep. De teleurstelling bij Mercedes-teambaas Toto Wolff was groot, en na afloop pleitte hij Antonelli vrij in gesprek met de internationale media: "Dit onderdeel zou niet kapot mogen gaan."

Eerder dit seizoen liep Mercedes al tegen andere, grote problemen aan. Zo viel George Russell in Canada uit met motorproblemen midden in een gevecht met Antonelli, en moest de jonge Italiaan in Barcelona zelf opgeven met soortgelijke problemen. Ook bij de klantenteams gaven de Mercedes-krachtbronnen al meerdere keren de geest.

Waarom maakt Wolff zich zorgen?

Al deze problemen zorgen voor hoofdpijn bij Wolff, die zich nog lang niet rijk rekent. De Oostenrijker blijft zeer kritisch: "Met drie uitvalbeurten kun je geen wereldtitel winnen. Er bestaat ook geen twijfel over dat het kampioenschap nu nog helemaal open ligt."

De stand van zaken

Antonelli gaat nog wel aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar Russell heeft zijn achterstand flink weten te verkleinen. De Brit staat nu op 154 punten, terwijl Antonelli 179 punten achter zijn naam heeft staan. Nieuwe problemen in België en Hongarije kunnen dus negatief uitpakken voor Antonelli. De twee Mercedes-coureurs moeten overigens ook rekening houden met Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die derde staat met 147 punten achter zijn naam.