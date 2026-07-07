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Wolff waarschuwt Mercedes: "Zo worden we geen kampioen"

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Wolff waarschuwt Mercedes: "Zo worden we geen kampioen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn eigen renstal op scherp gezet. Afgelopen weekend in Silverstone zag Andrea Kimi Antonelli een mogelijke zege in rook opgaan, omdat er een onderdeel afbrak van zijn auto. Mercedes is dit seizoen al vaker tegen betrouwbaarheidsproblemen aangelopen, en Wolff waarschuwt dat ze op deze manier geen wereldkampioen worden.

Het team van Mercedes is dit seizoen razendsnel, en Antonelli en George Russell staan dan ook op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend opende Antonelli in de slotfase van de Britse Grand Prix de jacht op raceleider Charles Leclerc. Hij zag de Ferrari van de Monegask steeds dichter en dichterbij komen, maar toen ging het mis. Er brak een onderdeel af, waardoor de Mercedes van Antonelli onbestuurbaar werd. Hij moest de jacht staken, en bleef met lege handen achter.

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Frustratie over nieuwe problemen

Het was niet de eerste keer dat Mercedes tegen betrouwbaarheidsproblemen aanliep. De teleurstelling bij Mercedes-teambaas Toto Wolff was groot, en na afloop pleitte hij Antonelli vrij in gesprek met de internationale media: "Dit onderdeel zou niet kapot mogen gaan."

Eerder dit seizoen liep Mercedes al tegen andere, grote problemen aan. Zo viel George Russell in Canada uit met motorproblemen midden in een gevecht met Antonelli, en moest de jonge Italiaan in Barcelona zelf opgeven met soortgelijke problemen. Ook bij de klantenteams gaven de Mercedes-krachtbronnen al meerdere keren de geest.

Waarom maakt Wolff zich zorgen?

Al deze problemen zorgen voor hoofdpijn bij Wolff, die zich nog lang niet rijk rekent. De Oostenrijker blijft zeer kritisch: "Met drie uitvalbeurten kun je geen wereldtitel winnen. Er bestaat ook geen twijfel over dat het kampioenschap nu nog helemaal open ligt."

De stand van zaken

Antonelli gaat nog wel aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar Russell heeft zijn achterstand flink weten te verkleinen. De Brit staat nu op 154 punten, terwijl Antonelli 179 punten achter zijn naam heeft staan. Nieuwe problemen in België en Hongarije kunnen dus negatief uitpakken voor Antonelli. De twee Mercedes-coureurs moeten overigens ook rekening houden met Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die derde staat met 147 punten achter zijn naam.

schwantz34

Posts: 42.335

Bose Wolff fileert geheel terecht zijn eigen team vanwege de onbetrouwbaarheid van hun auto, maar als Max exact hetzelfde doet bij RBR is het huis te klein.


zoek de verschillen...

  • 6
  • 7 jul 2026 - 13:07
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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