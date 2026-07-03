Andrea Kimi Antonelli baalt van het feit dat hij naast de sprintpole heeft gegrepen op het circuit van Silverstone. De Italiaanse Mercedes-coureur was een fractie langzamer dan Lewis Hamilton, maar hij wil het hoofd niet buigen. Hij daagt Hamilton al uit voor de sprintrace van morgen.

Het team van Mercedes verscheen weer als de grote favoriet aan de start van de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone. Voor de propvolle tribunes ging Mercedes op jacht naar een pole position, maar ze werden van alle kanten aangevallen. Ook Oscar Piastri, de Ferrari's en de Red Bulls zagen er namelijk zeer snel uit. Uiteindelijk kwam Antonelli 0,011 seconden te kort om de sprintpole te pakken.

'Het was zo close'

Antonelli moest na afloop even bijkomen van al het geweld, en hij gaf tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports: "Het was zo close, het is echt jammer. Om eerlijk te zijn, in SQ1 voelde het niet heel goed aan, ik voelde me niet goed in de auto. We kwamen met een kleine aanpassing aan de balans, en in SQ2 voelde het als een verschil tussen dag en nacht. Ineens zaten we er weer bij. In SQ3 lieten we wat liggen, maar het was een aardig rondje. Jammer genoeg was het verschil met Lewis klein."

Moet Hamilton zich zorgen maken?

Antonelli deelt netjes zijn complimenten uit, maar zet de zevenvoudig wereldkampioen ook op scherp. Hij wil gaan aanvallen: "De auto voelde goed. Ferrari heeft een stap voorwaarts gezet, dus het wordt zeker heel erg zwaar. Daarnaast verkeert Lewis ook in geweldige vorm, maar dat is prima. We houden van een uitdaging en we gaan er morgen het beste van maken."

Antonelli kan niet wachten om die uitdaging aan te gaan: "Natuurlijk kan ik morgen voor de zege vechten. We gaan er voor en we gaan ons best doen. Het wordt zeker niet makkelijk, maar we hebben alles in huis om het goed te doen."