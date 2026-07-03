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Antonelli zet Hamilton onder druk: "We houden van een uitdaging"

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Antonelli zet Hamilton onder druk: "We houden van een uitdaging"

Andrea Kimi Antonelli baalt van het feit dat hij naast de sprintpole heeft gegrepen op het circuit van Silverstone. De Italiaanse Mercedes-coureur was een fractie langzamer dan Lewis Hamilton, maar hij wil het hoofd niet buigen. Hij daagt Hamilton al uit voor de sprintrace van morgen.

Het team van Mercedes verscheen weer als de grote favoriet aan de start van de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone. Voor de propvolle tribunes ging Mercedes op jacht naar een pole position, maar ze werden van alle kanten aangevallen. Ook Oscar Piastri, de Ferrari's en de Red Bulls zagen er namelijk zeer snel uit. Uiteindelijk kwam Antonelli 0,011 seconden te kort om de sprintpole te pakken.

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'Het was zo close'

Antonelli moest na afloop even bijkomen van al het geweld, en hij gaf tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports: "Het was zo close, het is echt jammer. Om eerlijk te zijn, in SQ1 voelde het niet heel goed aan, ik voelde me niet goed in de auto. We kwamen met een kleine aanpassing aan de balans, en in SQ2 voelde het als een verschil tussen dag en nacht. Ineens zaten we er weer bij. In SQ3 lieten we wat liggen, maar het was een aardig rondje. Jammer genoeg was het verschil met Lewis klein."

Moet Hamilton zich zorgen maken?

Antonelli deelt netjes zijn complimenten uit, maar zet de zevenvoudig wereldkampioen ook op scherp. Hij wil gaan aanvallen: "De auto voelde goed. Ferrari heeft een stap voorwaarts gezet, dus het wordt zeker heel erg zwaar. Daarnaast verkeert Lewis ook in geweldige vorm, maar dat is prima. We houden van een uitdaging en we gaan er morgen het beste van maken."

Antonelli kan niet wachten om die uitdaging aan te gaan: "Natuurlijk kan ik morgen voor de zege vechten. We gaan er voor en we gaan ons best doen. Het wordt zeker niet makkelijk, maar we hebben alles in huis om het goed te doen."

TylaHunter

Posts: 10.792

Als Antonelli de sprint wint, moet die tijdens de hoofdrace wel even extra uitkijken bij Copse...

  • 1
  • 3 jul 2026 - 21:01
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • koppie toe

    Posts: 5.433

    Ik zou zeggen " een 6,7 of 8 voudig kampioen haal je buitenom in" laat het maar zien.
    Vind ie niet leuk niet.
    Hou wel van een beetje grote mond zoals Antonelli nu doet.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 20:48
    • TylaHunter

      Posts: 10.792

      Als Antonelli de sprint wint, moet die tijdens de hoofdrace wel even extra uitkijken bij Copse...

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 21:01
    • koppie toe

      Posts: 5.433

      Sws voor rechtsachter.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 321
  • Podiums 10
  • Grand Prix 32
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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