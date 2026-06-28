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Russell vreest voor Verstappen: "Hij zat er goed bij!"

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Russell vreest voor Verstappen: "Hij zat er goed bij!"

George Russell start de Grand Prix van Oostenrijk vandaag vanaf de pole position, maar hij rekent zich nog lang niet rijk. Russell denkt dat er veel coureurs zijn die hem kunnen uitdagen, en hij houdt zelfs rekening met Max Verstappen. De Red Bull-coureur moet na een crash vanaf de vijfde plek starten.

Russell kwam gisteren als grote winnaar uit de bus in de kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij ging kort van zijn gas na de crash van Verstappen, maar wist zich alsnog te verbeteren. Aangezien zijn concurrenten wel last hadden van de crash van Verstappen, pakte Russell de pole. Hierdoor geldt hij direct als de grote favoriet voor de zege, maar met de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc naast en achter hem, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli vlak achter hem, kan er van alles gebeuren.

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Waarom rekent Russell zich nog niet rijk

Russell rekent zich nog niet rijk, en tijdens de persconferentie na de kwalificatie, wees hij eerst naar de twee Ferrari-coureurs naast hem: "Deze jongens zijn ontzettend snel en het wordt een uitdaging om ze hier allebei zo dichtbij te hebben. We hebben in Barcelona gezien hoe sterk de racepace van Lewis was."

Russell ziet dat er veel kan gebeuren: "Ik denk dat het voor hen lastig wordt om ons in te halen op de rechte stukken, omdat wij daar een groot voordeel hebben. Zij zijn daarentegen juist sterker in de bochten. Als ze verschillende strategieën kiezen om ons op die manier onder druk te zetten, wordt het misschien lastig om onze positie vast te houden."

Kunnen Verstappen en Antonelli terugslaan?

Russell kijkt echter veel verder dan de Ferrari's, en hij ziet veel meer concurrenten. Hij wijst bijvoorbeeld ook naar zijn Mercedes-teamgenoot Antonelli: "Kimi zal ook weer ontzettend snel zijn. De McLarens zagen er eveneens heel erg sterk uit."

Verstappen start door zijn crash als vijfde, maar Russell denkt dat hij snel naar voren kan komen: "Ik weet niet precies hoe zijn laatste ronde er precies uitzag, maar hij zat er ook gewoon weer goed bij, zeker met de nieuwe updates die Red Bull heeft meegenomen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.557

"Jij met je onverdiende pole....jij met je Brits paspoort..
Je bent en blijft 'n engnek, niet omdat je dat bent, maar omdat ik 'n Max fan bent"....aldus de teleurgestelde Max fan.

  • 3
  • 28 jun 2026 - 13:36
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.557

    "Jij met je onverdiende pole....jij met je Brits paspoort..
    Je bent en blijft 'n engnek, niet omdat je dat bent, maar omdat ik 'n Max fan bent"....aldus de teleurgestelde Max fan.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 13:36
    • StevenQ

      Posts: 10.592

      En weer heeft hij aandacht tekort

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 14:41
  • Flexwing

    Posts: 431

    Kan beter vrezen voor ferrari

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 13:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.456

      Al hoop ik van wel, ik denk dat Russell een punt heeft.

      Ferrari komt gewoon echt te kort op de rechte stukken. Tel daarbij op dat er maar 1 echte bocht is waar entry belangrijker kan zijn dan exit, dan kun je Lewis dus al wegstrepen. Tel daarbij op dat Charles verre van zijn potentieel zit, en tel op dat dit een Max baan is met een lijkt het rappe RB.

      De “horde” kan zich wel eens op gaan maken voor een podium vandaag.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:50
    • snailer

      Posts: 33.618

      Ik heb maar even in de data gekeken. Zag ook direct van het liften deed bij Russell rond de Verstappen crash.

      Russell verloor ongeveer 0.209 seconde door het liften. Hij had nog 0.06 voorsprong over.

      Ik heb niets met Russell. Alles met Leclerc. Maar ik concludeer gewoon dat Russell terecht de pole haalde. Dat de FIA een onveilige beslissing nam kan Russell niets aan doen.


      Voor wat betreft de tractie. De Mercedes was zoals altijd mega met de tractie, De enige bocht waar dat niet lukte was na bocht 1, wat de op 1 na snelste bocht is als je even 4,5,6,7 vergeet dat doordraaiers en combinaite bochten zijn.
      Vooral de winst na bocht 3 was mega van Russell.
      Terugkomend op bocht 1. Ik vermoed dat hij er een fout maakte. Maar heb geen beelden gezien.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 14:07
    • mr.Monza

      Posts: 10.118

      @MS,
      Warmte en betrouwbaarheid, de grote variabelen vandaag.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 14:11
    • koppie toe

      Posts: 5.410

      Ze kunnen beter zichzelf vrezen.
      Heb het idee dat Mercedes niet zo blij is met hoge temperaturen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 14:56
  • De Vogel is Geland

    Posts: 956

    Dat hij de zeepkist van Max vreest is een compliment voor Max

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 14:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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