George Russell start de Grand Prix van Oostenrijk vandaag vanaf de pole position, maar hij rekent zich nog lang niet rijk. Russell denkt dat er veel coureurs zijn die hem kunnen uitdagen, en hij houdt zelfs rekening met Max Verstappen. De Red Bull-coureur moet na een crash vanaf de vijfde plek starten.

Russell kwam gisteren als grote winnaar uit de bus in de kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij ging kort van zijn gas na de crash van Verstappen, maar wist zich alsnog te verbeteren. Aangezien zijn concurrenten wel last hadden van de crash van Verstappen, pakte Russell de pole. Hierdoor geldt hij direct als de grote favoriet voor de zege, maar met de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc naast en achter hem, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli vlak achter hem, kan er van alles gebeuren.

Waarom rekent Russell zich nog niet rijk

Russell rekent zich nog niet rijk, en tijdens de persconferentie na de kwalificatie, wees hij eerst naar de twee Ferrari-coureurs naast hem: "Deze jongens zijn ontzettend snel en het wordt een uitdaging om ze hier allebei zo dichtbij te hebben. We hebben in Barcelona gezien hoe sterk de racepace van Lewis was."

Russell ziet dat er veel kan gebeuren: "Ik denk dat het voor hen lastig wordt om ons in te halen op de rechte stukken, omdat wij daar een groot voordeel hebben. Zij zijn daarentegen juist sterker in de bochten. Als ze verschillende strategieën kiezen om ons op die manier onder druk te zetten, wordt het misschien lastig om onze positie vast te houden."

Kunnen Verstappen en Antonelli terugslaan?

Russell kijkt echter veel verder dan de Ferrari's, en hij ziet veel meer concurrenten. Hij wijst bijvoorbeeld ook naar zijn Mercedes-teamgenoot Antonelli: "Kimi zal ook weer ontzettend snel zijn. De McLarens zagen er eveneens heel erg sterk uit."

Verstappen start door zijn crash als vijfde, maar Russell denkt dat hij snel naar voren kan komen: "Ik weet niet precies hoe zijn laatste ronde er precies uitzag, maar hij zat er ook gewoon weer goed bij, zeker met de nieuwe updates die Red Bull heeft meegenomen."