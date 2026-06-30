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Wolff waarschuwt Russell: "Hij moet eens stoppen met nadenken over alles"

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Wolff waarschuwt Russell: "Hij moet eens stoppen met nadenken over alles"

George Russell blies zijn titelstrijd nieuw leven in met een overtuigende overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff begint het echte werk nu pas. De Oostenrijker wil voorkomen dat zijn coureur zich laat meeslepen door alle druk en roept hem op om vooral dicht bij zichzelf te blijven.

Russell boekte in Spielberg zijn eerste overwinning sinds de seizoensopener in Australië en verkleinde de achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli met tien punten. Na vijf opeenvolgende zeges van de jonge Italiaan was een sterk resultaat cruciaal voor de Brit, die weer volop meedoet in de strijd om de wereldtitel.

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'Russell moet gewoon weer gaan racen'

Volgens Wolff schuilt het grootste gevaar niet in de snelheid van de concurrentie, maar in de gedachten van Russell zelf. De Mercedes-teambaas ziet dat topsporters zichzelf soms onnodig onder druk zetten. "Als je ziet dat je jonge teamgenoot race na race wint en je zelf een uitvalbeurt hebt, ga je automatisch zoeken naar manieren om het verschil te maken. Dan ga je te veel analyseren en verlies je de essentie uit het oog."

De oplossing is volgens Wolff juist heel eenvoudig. "George moet zich niet bezighouden met strategieën of met wat Antonelli doet. Zijn enige taak is zo hard mogelijk rijden, de banden goed managen en volledig in het moment blijven. Dat is waar hij het verschil kan maken."

'Van held naar twijfelgeval in één weekend'

Wolff vindt bovendien dat er binnen de Formule 1 veel te snel conclusies worden getrokken over prestaties. Volgens hem slaat de stemming in de paddock voortdurend door van euforie naar pessimisme. "De ene week ben je volgens iedereen de toekomstige wereldkampioen en een paar dagen later zou ineens alles mis zijn. Dan zouden de upgrades niet werken en lijkt het alsof het hele seizoen verloren is."

De Mercedes-teambaas pleit daarom voor meer rust en perspectief. "Een kampioenschap wordt niet beslist in één weekend, maar over 22 races. Soms win je, soms pak je degelijke punten en soms zit het tegen. Als je George twee dagen voor de race had beoordeeld, had iedereen zich afgevraagd of hij nog terug kon komen in de titelstrijd. Nu wordt hij ineens weer als topfavoriet gezien. De waarheid ligt ergens in het midden. Dit kampioenschap is nog volledig open en er zijn op dit moment drie serieuze kanshebbers op de wereldtitel."

schwantz34

Posts: 42.270

Klopt, alleen ben jij daar echt nog wel een heel stuk beter in dan je enige vriend matennaaier Sjors!

  • 10
  • 30 jun 2026 - 18:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.591

    Vriend moet hetzelfde doen als ik.....niet denken!

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 17:46
    • schwantz34

      Posts: 42.270

      Klopt, alleen ben jij daar echt nog wel een heel stuk beter in dan je enige vriend matennaaier Sjors!

      • + 10
      • 30 jun 2026 - 18:15
    • Snork

      Posts: 22.705

      Daar waar de piemel regeert worden de grijze cellen genegeerd.
      Zo is de natuur. En zo sprak de heer, amen.

      • + 4
      • 30 jun 2026 - 20:07
    • nr 76

      Posts: 7.548

      Niet nadenken is voor de een wat makkelijker dan de ander.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 20:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.591

      Niet nadenken is voor mij 'n peulenschil 76.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 22:33
    • snailer

      Posts: 33.670

      Het vervelende bij Russell is dat hij hardop nadenkt.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 23:06
  • Larry Perkins

    Posts: 66.032

    Wolff: "De ene week ben je volgens iedereen de toekomstige wereldkampioen en een paar dagen later zou ineens alles mis zijn."

    Met "iedereen" wordt Second Choice George bedoeld.

    • + 2
    • 30 jun 2026 - 21:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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