George Russell blies zijn titelstrijd nieuw leven in met een overtuigende overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff begint het echte werk nu pas. De Oostenrijker wil voorkomen dat zijn coureur zich laat meeslepen door alle druk en roept hem op om vooral dicht bij zichzelf te blijven.

Russell boekte in Spielberg zijn eerste overwinning sinds de seizoensopener in Australië en verkleinde de achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli met tien punten. Na vijf opeenvolgende zeges van de jonge Italiaan was een sterk resultaat cruciaal voor de Brit, die weer volop meedoet in de strijd om de wereldtitel.

'Russell moet gewoon weer gaan racen'

Volgens Wolff schuilt het grootste gevaar niet in de snelheid van de concurrentie, maar in de gedachten van Russell zelf. De Mercedes-teambaas ziet dat topsporters zichzelf soms onnodig onder druk zetten. "Als je ziet dat je jonge teamgenoot race na race wint en je zelf een uitvalbeurt hebt, ga je automatisch zoeken naar manieren om het verschil te maken. Dan ga je te veel analyseren en verlies je de essentie uit het oog."

De oplossing is volgens Wolff juist heel eenvoudig. "George moet zich niet bezighouden met strategieën of met wat Antonelli doet. Zijn enige taak is zo hard mogelijk rijden, de banden goed managen en volledig in het moment blijven. Dat is waar hij het verschil kan maken."

'Van held naar twijfelgeval in één weekend'

Wolff vindt bovendien dat er binnen de Formule 1 veel te snel conclusies worden getrokken over prestaties. Volgens hem slaat de stemming in de paddock voortdurend door van euforie naar pessimisme. "De ene week ben je volgens iedereen de toekomstige wereldkampioen en een paar dagen later zou ineens alles mis zijn. Dan zouden de upgrades niet werken en lijkt het alsof het hele seizoen verloren is."

De Mercedes-teambaas pleit daarom voor meer rust en perspectief. "Een kampioenschap wordt niet beslist in één weekend, maar over 22 races. Soms win je, soms pak je degelijke punten en soms zit het tegen. Als je George twee dagen voor de race had beoordeeld, had iedereen zich afgevraagd of hij nog terug kon komen in de titelstrijd. Nu wordt hij ineens weer als topfavoriet gezien. De waarheid ligt ergens in het midden. Dit kampioenschap is nog volledig open en er zijn op dit moment drie serieuze kanshebbers op de wereldtitel."