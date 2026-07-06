user icon
icon

Drama voor Antonelli na pech in Silverstone: “Ontzettend moeilijk te accepteren”

<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Antonelli na pech in Silverstone: “Ontzettend moeilijk te accepteren”

Andrea Kimi Antonelli leek zondag lange tijd op weg naar een nieuwe overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar zag zijn ijzersterke race volledig in duigen vallen. De Mercedes-coureur kreeg in de slotfase af te rekenen met technische problemen, waardoor hij uiteindelijk zelfs zonder punten Silverstone verliet. Na afloop sprak de Italiaan van een bijzonder pijnlijke middag.

Antonelli begon de race vanaf poleposition, maar verloor bij de start direct de leiding aan Charles Leclerc. De Italiaan heroverde later wel de tweede plaats op Lewis Hamilton en reed op versere banden in hoog tempo het gat naar de Ferrari-coureur dicht. Een technisch mankement aan de voorkant van zijn Mercedes maakte echter abrupt een einde aan zijn jacht op de overwinning.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

28 jun
 Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

28 jun

Antonelli zag overwinning uit handen glippen

Op ronde 41 liet een onderdeel rond het linker voorwiel los, waardoor Antonelli moeite kreeg om zijn auto in te sturen. Mercedes haalde hem tweemaal extra naar binnen in een poging het probleem te verhelpen, maar de jonge Italiaan viel ver terug. Daar kwam ook nog een tijdstraf van vijf seconden bovenop wegens het overschrijden van de track limits, veroorzaakt door het defect aan zijn auto.

"Ik kon het eigenlijk niet geloven. Het leek alsof alles wat fout kon gaan ook daadwerkelijk fout ging. Na de laatste pitstop was de auto nog enigszins bestuurbaar, al miste ik enorm veel downforce. Ondanks die tijdstraf dacht ik zelfs dat de tiende plaats nog haalbaar was."

De Safety Car in de slotfase betekende uiteindelijk definitief het einde van zijn kansen op punten. "Ik was bezig voldoende voorsprong op te bouwen om die straf op te vangen, maar toen de Safety Car naar buiten kwam wist ik meteen dat het voorbij was."

'Barcelona en Silverstone doen extra veel pijn'

Voor Antonelli was het al de tweede keer in korte tijd dat een topresultaat door technische problemen verloren ging. Ook in Barcelona zag hij een zekere tweede plaats in de slotfase verdwijnen. Daardoor slonk zijn voorsprong op teamgenoot George Russell in het kampioenschap aanzienlijk.

"We hadden een geweldige reeks met vijf overwinningen op rij en misschien zat het geluk toen iets te veel aan onze kant. Nu zijn we in drie races twee keer door pech uitgevallen. Dat is ontzettend moeilijk te accepteren, zeker omdat ik in Barcelona op weg was naar P2 en hier echt voor de overwinning vocht."

Toch wil Antonelli zich niet laten ontmoedigen door de tegenslag. "Ik zat binnen bereik van Charles en geloof echt dat we een serieuze kans hadden om te winnen. Het is jammer dat ik die strijd nooit heb kunnen aangaan, maar daar verander ik nu niets meer aan. We moeten hier sterker van terugkomen."

Larry Perkins

Posts: 66.099

Dat zou dan tegen jouw eigen principes zijn @Ouw-hordelopert, want Kimi heeft al veel vrienden op het forum en jij kiest altijd voor een eenzame sneue (lelijke) aap als vriend...

  • 8
  • 6 jul 2026 - 12:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.767

    Over het algemeen middelt pech zich uit over een lange periode. Begin seizoen had Russell een paar maal pech. Maar ik geloof oprecht dat nu de balans in het voordeel van Russell is. Ruim.

    Maar Antonelli zich vast aan moet houden is dat hij ondanks de vele pech hij nog gewoon een volle race aan punten voor staat.

    Hij is gewoon een klasse beter dan de dit seizoen vrij matige Russell. Weet niet zo goed een Nederlands woord er voor. Gebruik daarom maar Engels. De corollary is dat Antonelli vrij eenvoudig de twee laatste races had gewonnen en bij Russell.... Was vrij zwak in de snelste auto.

    Moet zeggen dat ik het niet geheel snap. Russell is echt geen pannekoek.

    • + 3
    • 6 jul 2026 - 10:52
    • Snork

      Posts: 22.731

      Kimi kan vertrouwen op zijn pure racetalent. Hij is totaal anders bedraad dan Sjors, minder berekenend, meer op gevoel, dat is niet te kopieren. Ook niet wanneer Sjors zoals in Miami er voor kiest om de afstelling van Kimi over te nemen.
      Als Kimi blijft doen wat hij dit seizoen al heeft gedaan, is de kans dat hij wereldkampioen wordt erg groot. Achter hem mengen de Ferrari's zich in de strijd, wat ertoe leidt dat Sjors vaak niet eens als 2e weet te finishen en mag hopen op podiums.

      • + 2
      • 6 jul 2026 - 12:00
  • The Wolf

    Posts: 1.160

    Leuke rijder geworden, het had wel wat dat hij nog met zijn kapotte Benz tot het laatst toe wilde knokken voor dat ene puntje

    • + 4
    • 6 jul 2026 - 11:22
  • Larry Perkins

    Posts: 66.099

    Twee keer uitgevallen door pech maar wel twee keer de bevestiging gekregen dat hij Russell overal en altijd de baas kan zijn...

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 11:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.642

    Het zal niet lang meer duren voor ik hier bekend maak dat ik 'n nieuwe vriend heb in de persoon van Kimi.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 11:43
    • Larry Perkins

      Posts: 66.099

      Dat zou dan tegen jouw eigen principes zijn @Ouw-hordelopert, want Kimi heeft al veel vrienden op het forum en jij kiest altijd voor een eenzame sneue (lelijke) aap als vriend...

      • + 8
      • 6 jul 2026 - 12:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.642

      Ja, ik kies wel wat uit hè.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 13:24
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.232

      Nee dat kan niet Ouw_ je hebt je bed opgemaakt met Vriend dus blijf er dan ook in liggen. Het doet Stroll nog steeds pijn dat je hem hebt ingeruild 😀

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 13:43
    • snailer

      Posts: 33.767

      Heb je eindelijk een vriend die knapper is dan Verstappen, Ouw.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 13:59
  • fdorp

    Posts: 140

    Het wordt zo wel een kampioenschap van wie valt het minste uit. Kimi laat wel zien uit het juiste hout gesneden te zijn en dit jaar echt een serieuze gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. Dat betreft sukkelt z'n teamgenoot er een beetje achteraan.

    Of gaan ze bij George weer aangeven dat dit zijn baan niet is?

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 11:58
  • gridiron

    Posts: 3.587

    Het siert hem wel dat hij zich niet zomaar neerlegde bij de beslissing om op te geven.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 12:07
  • Hagueian

    Posts: 8.877

    Het had gewoon naar meer dan 55 punten verschil moeten gaan en nu is het 25. Dat is wel een enorm verschil, die andere kan je natuurlijk wegstrepen tegen de uitvalbeurt van die gladde in Canada. Ik hoop dat Kimi het weer goed oppakt en verder gaat waar hij gebleven was. Maar een mindere periode kan alles weer omdraaien. Zijn buffer is bijna weg, en met die Benzen die kapot blijven gaan kan het nog wel eens een heel oneerlijk seizoen worden.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 13:30

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 321
  • Podiums 10
  • Grand Prix 32
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar