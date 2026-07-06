Andrea Kimi Antonelli leek zondag lange tijd op weg naar een nieuwe overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar zag zijn ijzersterke race volledig in duigen vallen. De Mercedes-coureur kreeg in de slotfase af te rekenen met technische problemen, waardoor hij uiteindelijk zelfs zonder punten Silverstone verliet. Na afloop sprak de Italiaan van een bijzonder pijnlijke middag.

Antonelli begon de race vanaf poleposition, maar verloor bij de start direct de leiding aan Charles Leclerc. De Italiaan heroverde later wel de tweede plaats op Lewis Hamilton en reed op versere banden in hoog tempo het gat naar de Ferrari-coureur dicht. Een technisch mankement aan de voorkant van zijn Mercedes maakte echter abrupt een einde aan zijn jacht op de overwinning.

Antonelli zag overwinning uit handen glippen

Op ronde 41 liet een onderdeel rond het linker voorwiel los, waardoor Antonelli moeite kreeg om zijn auto in te sturen. Mercedes haalde hem tweemaal extra naar binnen in een poging het probleem te verhelpen, maar de jonge Italiaan viel ver terug. Daar kwam ook nog een tijdstraf van vijf seconden bovenop wegens het overschrijden van de track limits, veroorzaakt door het defect aan zijn auto.

"Ik kon het eigenlijk niet geloven. Het leek alsof alles wat fout kon gaan ook daadwerkelijk fout ging. Na de laatste pitstop was de auto nog enigszins bestuurbaar, al miste ik enorm veel downforce. Ondanks die tijdstraf dacht ik zelfs dat de tiende plaats nog haalbaar was."

De Safety Car in de slotfase betekende uiteindelijk definitief het einde van zijn kansen op punten. "Ik was bezig voldoende voorsprong op te bouwen om die straf op te vangen, maar toen de Safety Car naar buiten kwam wist ik meteen dat het voorbij was."

'Barcelona en Silverstone doen extra veel pijn'

Voor Antonelli was het al de tweede keer in korte tijd dat een topresultaat door technische problemen verloren ging. Ook in Barcelona zag hij een zekere tweede plaats in de slotfase verdwijnen. Daardoor slonk zijn voorsprong op teamgenoot George Russell in het kampioenschap aanzienlijk.

"We hadden een geweldige reeks met vijf overwinningen op rij en misschien zat het geluk toen iets te veel aan onze kant. Nu zijn we in drie races twee keer door pech uitgevallen. Dat is ontzettend moeilijk te accepteren, zeker omdat ik in Barcelona op weg was naar P2 en hier echt voor de overwinning vocht."

Toch wil Antonelli zich niet laten ontmoedigen door de tegenslag. "Ik zat binnen bereik van Charles en geloof echt dat we een serieuze kans hadden om te winnen. Het is jammer dat ik die strijd nooit heb kunnen aangaan, maar daar verander ik nu niets meer aan. We moeten hier sterker van terugkomen."