Volgens Nelson Valkenburg zijn er slechts twee coureurs die Max Verstappen echt hoog inschat. De viervoudig wereldkampioen vocht in de afgelopen jaren felle duels uit met meerdere coureurs, maar volgens de Viaplay-commentator ziet Verstappen alleen Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als echte uitdagers.

Verstappen moest afgelopen weekend in Oostenrijk met zowel Antonelli als Hamilton de degens kruisen. Vooral het duel met Hamilton zorgde voor veel complimenten, want de twee voormalig titelrivalen gingen met elkaar de strijd aan alsof het om leven en dood ging. In de slotfase joeg Mercedes-coureur Antonelli op Verstappen, maar hij kwam niet dichtbij genoeg om echt de aanval te kunnen openen.

Wie neemt Verstappen serieus?

Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met het team van Mercedes. Het lijkt niet van een transfer te komen, maar in de podcast van The Race wordt wel een mogelijke line-up van Verstappen en Antonelli besproken.

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg was te gast in de podcast, en daar ging hij in op dit vraagstuk: "Er is daar zoveel onderling respect. Als ik naar Verstappen kijk, dan denk ik dat er op de grid twee coureurs die hij, naast zichzelf, echt hoog inschat. En dat zijn Lewis en Kimi."

"De opkomst van Antonelli en de realisatie van wat Toto Wolff eerder zag, zou Max weleens langer in de Formule 1 kunnen houden dan dat hij aanvankelijk had verwacht. Ik denk dat hij daar enorm blij mee is. Hij heeft Hamilton al eens verslagen, maar Hamilton is ook wat ouder."

Nieuw gevecht op komst?

Valkenburg denkt dat Antonelli Verstappen nu echt kan gaan uitdagen, en dat hier een nieuw gevecht ontstaat. De commentator van Viaplay gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Als ik er van buitenaf naar kijk, dan zie ik Verstappen denken: 'Ik moet elke dag op mijn best zijn met deze jongen', en dat is echt heel erg leuk. Ik denk dat dit de situatie een beetje voor hem heeft vervangen."

Antonelli aan kop

Antonelli arriveert dit weekend in Silverstone als de leider in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur greep in de afgelopen twee races naast de zege, maar heeft nog altijd een flinke voorsprong. Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, maar staat slechts op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.