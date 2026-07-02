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Verstappen ziet slechts twee F1-coureurs van echt hoog niveau

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Verstappen ziet slechts twee F1-coureurs van echt hoog niveau

Volgens Nelson Valkenburg zijn er slechts twee coureurs die Max Verstappen echt hoog inschat. De viervoudig wereldkampioen vocht in de afgelopen jaren felle duels uit met meerdere coureurs, maar volgens de Viaplay-commentator ziet Verstappen alleen Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als echte uitdagers.

Verstappen moest afgelopen weekend in Oostenrijk met zowel Antonelli als Hamilton de degens kruisen. Vooral het duel met Hamilton zorgde voor veel complimenten, want de twee voormalig titelrivalen gingen met elkaar de strijd aan alsof het om leven en dood ging. In de slotfase joeg Mercedes-coureur Antonelli op Verstappen, maar hij kwam niet dichtbij genoeg om echt de aanval te kunnen openen.

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Wie neemt Verstappen serieus?

Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met het team van Mercedes. Het lijkt niet van een transfer te komen, maar in de podcast van The Race wordt wel een mogelijke line-up van Verstappen en Antonelli besproken.

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg was te gast in de podcast, en daar ging hij in op dit vraagstuk: "Er is daar zoveel onderling respect. Als ik naar Verstappen kijk, dan denk ik dat er op de grid twee coureurs die hij, naast zichzelf, echt hoog inschat. En dat zijn Lewis en Kimi."

"De opkomst van Antonelli en de realisatie van wat Toto Wolff eerder zag, zou Max weleens langer in de Formule 1 kunnen houden dan dat hij aanvankelijk had verwacht. Ik denk dat hij daar enorm blij mee is. Hij heeft Hamilton al eens verslagen, maar Hamilton is ook wat ouder."

Nieuw gevecht op komst?

Valkenburg denkt dat Antonelli Verstappen nu echt kan gaan uitdagen, en dat hier een nieuw gevecht ontstaat. De commentator van Viaplay gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Als ik er van buitenaf naar kijk, dan zie ik Verstappen denken: 'Ik moet elke dag op mijn best zijn met deze jongen', en dat is echt heel erg leuk. Ik denk dat dit de situatie een beetje voor hem heeft vervangen."

Antonelli aan kop

Antonelli arriveert dit weekend in Silverstone als de leider in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur greep in de afgelopen twee races naast de zege, maar heeft nog altijd een flinke voorsprong. Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, maar staat slechts op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.

butch3225

Posts: 42

Verstappen vindt helemaal niets. Dhr Valkenburg denkt te weten dat ........ zo slecht kan AI toch niet zijn om met zo een titel op de proppen te komen..... of zit er in de opdracht functie ook de taak clickbait verwerkt.....

  • 9
  • 2 jul 2026 - 09:58
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (14)

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  • shakedown

    Posts: 1.887

    Ik hoop echt dat Antonelli de juiste vorm kan behouden. Het is fijn om te zien dat iemand die als talent naar de F1 komt eindelijk ook daadwerkelijk laat zien dat hij het aan kan.

    De kampioenen uit de F2 breken geen van allen door. Piastri is de laatste in 2021(!)

    2025: Leonardo Fornaroli
    2024: Gabriel Bortoleto
    2023: Théo Pourchaire
    2022: Felipe Drugovich
    2021: Oscar Piastri
    2020: Mick Schumacher
    2019: Nyck de Vries
    2018: George Russell (Norris werd tweede)
    2017: Charles Leclerc


    Kun je na gaan dat van de laatste 10 jaar er maar 4 doorgebroken zijn en het laten zien in de F1. Beetje tragisch.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 09:38
    • Joeppp

      Posts: 8.686

      Ik kijk hier toch anders naar, er zijn er slechts 3 die de F1 niet gehaald hebben. Daarna is het aan hen om te laten of ze goed genoeg zijn. Er zijn jaren geweest dat er amper rookies ind e F1 waren.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 09:48
    • Patrace

      Posts: 6.814

      Fornaroli verwacht ik nog wel in de F1.
      Het hoeft immers niet altijd meteen het eerste jaar na de F2 titel te zijn, want er moet wel een stoeltje beschikbaar zijn.
      Nadeel is dat coureurs zich in de F2 al verbinden aan een F1 team en als dat F1 team geen plek heeft (of kan regelen) val je buiten de boot. Zo heeft Lindblad geluk dat Red Bull een plek voor hem had, maar Fornaroli heeft zich verbonden aan McLaren en die hebben geen junior team. Dus valt hij buiten de boot.

      Nu mag hij hopen dat een ander team hem voor komend seizoen een plekje wil geven, bijvoorbeeld Haas, maar dan zal zijn verbintenis met McLaren afgekocht moeten worden. Wil Haas (lees: Ferrari) dat doen?

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 09:53
    • Tra893SDk

      Posts: 123

      Je hebt kampioenen en kampioenen. Je moet ook kijken naar wat ze daarvoor deden, hoe lang ze erover deden en met wat voor team en natuurlijk hoe goed hun generatie was.

      Als ik kijk naar wat Pourchaire allemaal gewonnen heeft is het gewoon heel jammer dat hij geen kans kreeg. Drugovich heeft gewoon de fout gemaakt niet bij een academy te gaan omdat hij dacht dat onafhankelijkheid hem meer opties zou geven en dat kon hij doen omdat hij enorm veel geld heeft. Mick Schumacher zag nooit iemand het in zitten. Nyck deed er drie jaar over en kreeg het in zijn eerste jaar zelfs niet gedaan in een Prema dat toch nog een machtig team was,

      Als het Prema waar Antonelli het mee moest doen nog het machtige Prema was, dan was hij gewoon dik kampioen geworden en zijn teamgenoot Bearman tweede. In 2018 lagen Norris en Albon (en De Vries die voor de 3e keer meedeed en over het algemeen ook meer ervaren en veel ouder was (generatie Wherlein eigenlijk)) zeer dicht bij elkaar.

      Kortom, het is gewoon wachten op een goede generatie en dan breken er weer meerdere door. Om de zoveel tijd heb je die, en soms moet je daar even op wachten. Verstappen komt uit een goede lichting, maar de lichting daarvoor... Volgens mij was dat echt Hamilton's generatie (Rosberg, Kubica, Sutil, DiResta, Vettel (iets jonger), Giedo (lol))

      Zoals anderen al opmerken is de kans dat we Fornaroli gaan zien racen best wel te verwachten. Sowieso gaat de carrière van een paar coureurs relatief spoedig beëindigd worden.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 10:05
    • snailer

      Posts: 33.700

      De afgelopen zeg 20 jaar zijn er twee rijders die twee zeer belangrijke eigenschappen hebben gehad. Extreem hard gaan en tegelijkertijd de banden goed houden. Dat is een zeer lastig talent om te hebben en ik heb me laten vertellen door racers dat het ook de moeilijkste eigenschap is om aan te leren.

      Die twee waren uiteraard Hamilton en Verstappen. Maar het lijkt er op, gebaseerd op de data, dat ook Antonelli deze 2 eigenschappen heeft opgeslagen in zijn dna.

      Buiten die 2 eigenschappen zijn het ook nog drie metronomen gebleken. Ja. Ook Antonelli. En dat geeft echt een extreem voordeel aan de strateeg. Ze kunnen een opdracht uitvoeren.

      Bij Antonelli nog even onder voorbehoud. Het is me pas de laatste zeg 4 races opgevallen en bij een oaar was Antonelli aan het knokken wat nooit ten goede komt aan het metronoomschap.

      Hoedan ook. Het lijkt er steeds meer op wat mij betreft, dat Antonelli niveau Verstappen en Hamilton gaat worden.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 11:15
    • snailer

      Posts: 33.700

      Wat Russell betreft. Die heb ik nooit in de rijtjes gezet. Ik weet wel dat men bij Sky en bij f1tv constant roept dat hij in zijn eerste jaar dat hij meedeed aan een klasse ook kampioen werd. Dat blijkt niet te kloppen. Russell heeft bijvoorbeeld 2 seizoenen Brits F3 gedaan. Hij werd bijvoorbeeld over een seizoen 2 maal verslagen door ene Stroll. Dacht dat Russell iets van 5de/6de en 3de werd.

      Als je dan verder kijkt. De mannen die nu exceptioneel zijn, waren veelwinnaars. Ook in de Karts.

      Bekijk dan Antonelli. Je ziet dat terug. Die jongen won alles wat los en vast zat.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 11:21
    • Tra893SDk

      Posts: 123

      Dingen als leeftijd ervaring en begeleiding telt natuurlijk ook. Stroll zat bij het toen nog zeer machtige Prema. Lawrence had ook nog een flink geïnvesteerd in dat team, en Stroll kreeg zelfs Baldisserri (Ferrari, werkte o.a. met Schumacher) als race-engineer.

      Stroll versloeg Russell (die bij een veel kleiner team zat, maar destijds was alles veel kleiner dan Prema) in het algemene kampioenschap, maar niet in het rookie-kampioenschap. Een jaar later won Stroll weer en zijn teamgenoot Günther die al sinds 2018 op niet bepaald prominente plekken in de Formule E rijdt, werd 2e.

      Verstappen werd ook verslagen door Ocon in de F3.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:03
  • butch3225

    Posts: 42

    Verstappen vindt helemaal niets. Dhr Valkenburg denkt te weten dat ........ zo slecht kan AI toch niet zijn om met zo een titel op de proppen te komen..... of zit er in de opdracht functie ook de taak clickbait verwerkt.....

    • + 9
    • 2 jul 2026 - 09:58
  • The Wolf

    Posts: 1.145

    ik denk ook wel 'ns wat, daar maak ik dan ook niet gelijk iedereen deelgenoot van...

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 10:09
    • f(1)orum

      Posts: 10.184

      Niet gelijk misschien, maar wel na 1 minuut?

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 10:22
  • hupholland

    Posts: 10.031

    vorig jaar waren dat geen eens top-10 coureurs. Dan was het waarschijnlijk Alonso Leclerc geweest. Met Antonelli heeft Verstappen een goede band, misschien een beetje vergelijkbaar met bv Bortoleto. Of hij daar echt zn grootste uitdager inziet? Ik denk toch ook vooral degenen met de snelste auto.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 11:22
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.116

    Dus die Via-juf vindt iets... Wat een onzinnig gezwets hier weer!

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 11:27
    • schwantz34

      Posts: 42.280

      Geloof het of niet, maar Russel heeft zelfs weleens een extra l gevonden....

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:14
  • AUDI_F1

    Posts: 3.939

    Valkenburg, is die van Videoland?

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 13:38

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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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