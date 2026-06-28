Andrea Kimi Antonelli plaatst vraagtekens bij het besluit van de wedstrijdleiding om te wachten met dubbele gele vlaggen na de crash van Max Verstappen. De Red Bull-coureur crashte hard in de Oostenrijkse kwalificatie, maar de wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een enkele gele vlag. Antonelli ging hier vervolgens de fout in.

Verstappen vloog in de slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring hard van de baan in de voorlaatste bocht. De schade was groot, maar zijn collega-coureurs hadden er opvallend weinig last van. De wedstrijdleiding koos namelijk eerst voor een enkele gele vlag, waardoor de coureurs moesten liften, maar daarna weer op het gas konden gaan. George Russell kon zich hierdoor alsnog verbeteren, en veroverde de pole position.

Hoe ging het mis?

WK-leider Antonelli moest het op zijn beurt doen met een vierde tijd. Hij dacht dat er direct met dubbel geel werd gezwaaid, en verklaarde bij de internationale media dat hij een fout had gemaakt: "Ik zag een dubbele gele vlag, dus het was waarschijnlijk mijn eigen fout. Ik brak mijn rondje af, en dat was het. Ik hoorde 'geel, geel!', maar ik keek naar de marshalls en heb het toen waarschijnlijk verkeerd gezien. Ik zag twee gele vlaggen in plaats van één, dus brak ik mijn rondje af."

De omstandigheden maakten het volgens Antonelli alleen maar lastiger: "Het was ook moeilijk te zien, omdat de zon vol in mijn gezicht scheen. Ik keek alleen naar de marshall daar, omdat het paneel geel werd. Dan weet je natuurlijk niet of het om een enkele of dubbele gele vlag gaat. Ik keek dus alleen naar die marshall. Het was lastig te zien en ik dacht dat ik dubbele gele vlaggen zag, dus brak ik die ronde af."

Was de pole mogelijk?

Antonelli haalt zijn schouders op, want de pole was volgens hem niet mogelijk: "Ik zou ongeveer een tiende achter Russell zijn geëindigd, dus dat zou genoeg zijn geweest voor een plekje op de eerste startrij, maar niet voor de pole."

'Kan heel slecht aflopen'

Over het besluit om te wachten met de dubbele gele vlaggen, was Antonelli kritisch: "Er stond een auto in de muur in een heel snelle bocht, dus ik weet niet waarom er niet meteen met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Dat is immers een enorm snelle bocht. Als je daar op hetzelfde moment van de baan schiet, dan kan het heel slecht aflopen. Daarom was het allemaal verwarrend, maar het is wat het is."