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Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

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Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

Andrea Kimi Antonelli plaatst vraagtekens bij het besluit van de wedstrijdleiding om te wachten met dubbele gele vlaggen na de crash van Max Verstappen. De Red Bull-coureur crashte hard in de Oostenrijkse kwalificatie, maar de wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een enkele gele vlag. Antonelli ging hier vervolgens de fout in.

Verstappen vloog in de slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring hard van de baan in de voorlaatste bocht. De schade was groot, maar zijn collega-coureurs hadden er opvallend weinig last van. De wedstrijdleiding koos namelijk eerst voor een enkele gele vlag, waardoor de coureurs moesten liften, maar daarna weer op het gas konden gaan. George Russell kon zich hierdoor alsnog verbeteren, en veroverde de pole position.

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Hoe ging het mis?

WK-leider Antonelli moest het op zijn beurt doen met een vierde tijd. Hij dacht dat er direct met dubbel geel werd gezwaaid, en verklaarde bij de internationale media dat hij een fout had gemaakt: "Ik zag een dubbele gele vlag, dus het was waarschijnlijk mijn eigen fout. Ik brak mijn rondje af, en dat was het. Ik hoorde 'geel, geel!', maar ik keek naar de marshalls en heb het toen waarschijnlijk verkeerd gezien. Ik zag twee gele vlaggen in plaats van één, dus brak ik mijn rondje af."

De omstandigheden maakten het volgens Antonelli alleen maar lastiger: "Het was ook moeilijk te zien, omdat de zon vol in mijn gezicht scheen. Ik keek alleen naar de marshall daar, omdat het paneel geel werd. Dan weet je natuurlijk niet of het om een enkele of dubbele gele vlag gaat. Ik keek dus alleen naar die marshall. Het was lastig te zien en ik dacht dat ik dubbele gele vlaggen zag, dus brak ik die ronde af."

Was de pole mogelijk?

Antonelli haalt zijn schouders op, want de pole was volgens hem niet mogelijk: "Ik zou ongeveer een tiende achter Russell zijn geëindigd, dus dat zou genoeg zijn geweest voor een plekje op de eerste startrij, maar niet voor de pole."

'Kan heel slecht aflopen'

Over het besluit om te wachten met de dubbele gele vlaggen, was Antonelli kritisch: "Er stond een auto in de muur in een heel snelle bocht, dus ik weet niet waarom er niet meteen met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Dat is immers een enorm snelle bocht. Als je daar op hetzelfde moment van de baan schiet, dan kan het heel slecht aflopen. Daarom was het allemaal verwarrend, maar het is wat het is."

NicoS

Posts: 20.896

Veiligheid is altijd hetgeen waar de FIA mee schermt, dan is dit onverklaarbaar.
De willekeur wanneer er met rode en gele vlaggen gezwaaid wordt is nog steeds een raadsel.
Voor mindere zaken heb ik rode vlaggen gezien, nu “slechts” enkel geel, het is allemaal nogal onlogisch.
Dit had natuurli... [Lees verder]

  • 17
  • 28 jun 2026 - 10:29
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (15)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.742

    Het is werkelijk onbestaanbaar dit gedoe en een enorme blunder van de westrijdleiding en de regelgevers van de FIA.

    Onder geel een pole position trainen en door. Eerder al gezegd, Jules Bianchi.....

    Had gisteren maar zo kunnen gebeuren, opnieuw, misschien door olie in die bocht waar Verstappen eraf ging of iets anders, met andere woorden, Russell of wie dan ook had hierdoor altijd langzamer moeten gaan, stel voor dat die eraf tolde zo tegen die RedBull aan? Of een uitstappende rijder of marshall?

    En zoals gezegd heel simpel. Onder geel, door een crash of stilstaande wagen door deffect elke ronde ongeldig verklaren tot het opgeheven is.

    • + 16
    • 28 jun 2026 - 10:28
  • NicoS

    Posts: 20.896

    Veiligheid is altijd hetgeen waar de FIA mee schermt, dan is dit onverklaarbaar.
    De willekeur wanneer er met rode en gele vlaggen gezwaaid wordt is nog steeds een raadsel.
    Voor mindere zaken heb ik rode vlaggen gezien, nu “slechts” enkel geel, het is allemaal nogal onlogisch.
    Dit had natuurlijk meteen een rode vlag moeten zijn.

    • + 17
    • 28 jun 2026 - 10:29
    • skibeest

      Posts: 2.107

      Maar als iemand met het juiste paspoort daardoor in de problemen kan komen moet uiteraard wel even gewacht worden, sommige zaken zijn belangrijker dan veiligheid

      • + 9
      • 28 jun 2026 - 11:35
  • powered by bye

    Posts: 524

    De marshals zijn vogelvrij verklaard door de stewards

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 10:41
    • k.w

      Posts: 1.196

      De stewards zijn zo vrij als een vogel...of was het nu , De marchals speelde vrij met de de vogel van de stewards ...of was het nu ............

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 12:16
  • nr 76

    Posts: 7.544

    Iedereen, behalve voorvechter van de veiligheid Russell, was stomverbaasd na dit besluit.

    #17

    • + 10
    • 28 jun 2026 - 10:44
  • Damon Hill

    Posts: 19.823

    Vandaag hoop ik in ieder geval één ding: dat Russell niet de race wint. Voor iemand die voorstander is van veiligheid vind ik het echt te debiel voor woorden dat Russell niet meer gas terug nam en ook nog zijn tijd mocht behouden.

    • + 5
    • 28 jun 2026 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 35.504

      Met zo'n crash op die plek had men meteen met rood moeten zwaaien.
      Veiligheid gaat voor alles!
      Maar goed, als er racegoden bestaan komt het wel goed.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 11:18
  • Pietje Bell

    Posts: 35.504

    Maar even hier:

    De coureurs zijn al drukbezig met handtekeningen uitdelen en selfies toestaan.
    Er is een kleine kans op een stevige onweersbui gedurende de GP.

    Hier zijn de banden te zien die men nog heeft:

    pbs.twimg.com/medi(...)XcAAuUlL?format=jpg

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 11:16
    • da_bartman

      Posts: 6.695

      M.I.: Als RedBull meteen vanaf de start voor een multistopper gaat ,en ik denk dat dat hun bedoeling is met die extra medium band, dan kan er vandaag nog een heel mooi resultaat in zitten

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:25
    • da_bartman

      Posts: 6.695

      Trouwens... Ik vind het nog altijd een gemis dat we standaard voor iedere Kwali of race zo'n lijstje gepresenteerd krijgen aan het begin van de uitzending

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:27
  • Stillewerise

    Posts: 94

    Haters die bashen op russel. Imola 2022 max onder geel pole gepakt. Op kijken jullie pas. Lekker janken in de muur joj

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 12:44
    • koppie toe

      Posts: 5.409

      Wie is hier nu eigenlijk de grootste hater?

      • + 7
      • 28 jun 2026 - 12:47
    • Lulham

      Posts: 784

      Russell is met dubbel L. En met hoofdletter R...

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:29
    • NicoS

      Posts: 20.896

      Ik heb het idee dat het fontanelletje van deze persoon nog niet helemaal is dichtgegroeid, gezien zijn commentaar hier op het forum.
      Zelf niet anders doen dan bashen, en dan boos reageren als anderen het niet eens zijn met Russell, typisch het gedrag van een puber……
      Gewoon negeren is het beste….

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:38

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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