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Mercedes kondigt updates aan na grote problemen

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Mercedes kondigt updates aan na grote problemen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft updates aangekondigd voor de Grand Prix van Oostenrijk van aankomend weekend. De Duitse renstal voert nog altijd het wereld- en het constructeurskampioenschap aan, maar ze zien de concurrentie ook dichterbij komen. Wolff stelt dan ook dat de race in Barcelona een soort realitycheck was.

Mercedes werd anderhalve week geleden in Barcelona voor het eerst dit seizoen in de race verslagen. De zege ging naar Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die geen kind had aan Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse WK-leider viel in de absolute slotfase ook uit met motorproblemen, en het was niet de eerste keer dit seizoen dat een Mercedes-krachtbron de geest gaf.

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'Dat was een realitycheck voor ons'

In de preview van Mercedes kijkt teambaas Toto Wolff eerst even kort terug op het weekend van anderhalve week geleden: "Barcelona fungeerde als een soort graadmeter voor onze huidige performance, en nadat we de laatste zes races hadden gewonnen, was dat een realitycheck."

Wolff ziet dat de concurrentie bloed begint te ruiken: "Anderen hebben snel het gat dichtgereden, en we moeten nu met een antwoord komen. We vechten voor beide kampioenschappen, maar we moeten ons blijven verbeteren als we aan het einde van het seizoen aan kop willen staan."

Wat gaat Mercedes doen?

Wolff weet waar het fout gaat, en hij kondigt dan ook verbeteringen aan: "Onze achilleshiel is tot nu toe de betrouwbaarheid. We hebben met beide auto's veel punten verloren in de afgelopen paar races, als we geen foutloze weekenden kunnen afwerken, dan zullen onze concurrenten daar dankbaar gebruik van maken. We staan ook niet stil; we nemen updates mee naar Oostenrijk met de focus op zowel de performance als de betrouwbaarheid."

Wat heeft Mercedes dit weekend nodig?

Wolff weet dat dit niet direct het verschil kan maken, want elk foutje kan dodelijk zijn op de verraderlijke Red Bull Ring: "De marges zijn klein, en die zullen nog kleiner zijn in Spielberg als je naar de lengte van het rondje kijkt. We moeten een beter weekend hebben dan we hebben gehad in de recente raceweekenden, en als we het maximale eruit kunnen halen, dan weten we dat we om de zege kunnen vechten."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Oostenrijk 2026

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AT Grand Prix van Oostenrijk

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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