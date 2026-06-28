user icon
icon

Antonelli zelfkritisch na kostbare foutjes

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli zelfkritisch na kostbare foutjes

WK-leider Andrea Kimi Antonelli haalde opgelucht adem na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. Hij had het niet makkelijk op de Red Bull Ring, maar kwam in de absolute slotfase nog dichtbij raceleiders George Russell en Max Verstappen. De grijns was dan ook niet verdwenen van zijn gezicht.

Antonelli startte de race op de vierde plaats, en hoopte bij de start direct zijn achterstand goed te kunnen maken. De Italiaanse tiener was echter iets te onrustig, en schoot meerdere keren van de baan. Hij moest zijn positie teruggeven aan Charles Leclerc, waarna Verstappen goed oplette en erlangs glipte. Antonelli moest gaan jagen, en kwam in de slotfase in de buurt van Verstappen. Het gat kromp naar een halve seconde, maar een echte aanval werd niet ingezet.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

Antonelli reageert vol verbazing na crash Verstappen

28 jun
 <b> Uitslag VT1 Oostenrijk: </b> Antonelli de snelste, Verstappen in de problemen

Uitslag VT1 Oostenrijk: Antonelli de snelste, Verstappen in de problemen

26 jun

Wat ging er mis?

Na afloop van de race haalde Antonelli opgelucht adem, want op deze manier kon hij de schade beperken. Druipend van het zweet gaf hij na afloop tekst en uitleg: "Ik was iets te enthousiast bij de start van de race! Ik reed daar zeker niet geweldig. Ik maakte te veel foutjes tijdens mijn eerste stint op de medium. Ik verloor drie tot vier seconden door die foutjes. Ik was aan het worstelen met de remmen."

Te laat op het feestje

Antonelli kwam pas in de slotfase van de race weer bovendrijven, en wist zich weer te mengen in het gevecht met de andere topcoureurs. Hij kwam in de buurt van de zege, maar hij kwam Verstappen en Russell niet voorbij. Hij was tevreden met de slotfase van de race: "Nadat ik mijn banden had gewisseld, vond ik aan het einde mijn snelheid weer terug en voelde ik me sterk. Het was jammer dat ik daardoor net te laat op het feestje arriveerde."

Antonelli's eindconclusie is dan ook duidelijk: "Vanuit mijn kant is er nog steeds veel ruimte voor verbetering. Maar goed... We hebben de foutjes weten te minimaliseren."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Plextor

    Posts: 122

    ...toch zeer sterk teruggekomen... Kan je van Leclerc niet zeggen...Wat zat die te strugglen met de bolide

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 17:02
  • De Vogel is Geland

    Posts: 963

    Hij moet nog leren beter te doseren. De eindfases zijn altijd heel sterk maar hij vergooit veel in het begin

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 17:04

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 31
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar