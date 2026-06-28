WK-leider Andrea Kimi Antonelli haalde opgelucht adem na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. Hij had het niet makkelijk op de Red Bull Ring, maar kwam in de absolute slotfase nog dichtbij raceleiders George Russell en Max Verstappen. De grijns was dan ook niet verdwenen van zijn gezicht.

Antonelli startte de race op de vierde plaats, en hoopte bij de start direct zijn achterstand goed te kunnen maken. De Italiaanse tiener was echter iets te onrustig, en schoot meerdere keren van de baan. Hij moest zijn positie teruggeven aan Charles Leclerc, waarna Verstappen goed oplette en erlangs glipte. Antonelli moest gaan jagen, en kwam in de slotfase in de buurt van Verstappen. Het gat kromp naar een halve seconde, maar een echte aanval werd niet ingezet.

Wat ging er mis?

Na afloop van de race haalde Antonelli opgelucht adem, want op deze manier kon hij de schade beperken. Druipend van het zweet gaf hij na afloop tekst en uitleg: "Ik was iets te enthousiast bij de start van de race! Ik reed daar zeker niet geweldig. Ik maakte te veel foutjes tijdens mijn eerste stint op de medium. Ik verloor drie tot vier seconden door die foutjes. Ik was aan het worstelen met de remmen."

Te laat op het feestje

Antonelli kwam pas in de slotfase van de race weer bovendrijven, en wist zich weer te mengen in het gevecht met de andere topcoureurs. Hij kwam in de buurt van de zege, maar hij kwam Verstappen en Russell niet voorbij. Hij was tevreden met de slotfase van de race: "Nadat ik mijn banden had gewisseld, vond ik aan het einde mijn snelheid weer terug en voelde ik me sterk. Het was jammer dat ik daardoor net te laat op het feestje arriveerde."

Antonelli's eindconclusie is dan ook duidelijk: "Vanuit mijn kant is er nog steeds veel ruimte voor verbetering. Maar goed... We hebben de foutjes weten te minimaliseren."