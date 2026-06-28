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Wolff voorspelt ingrijpende problemen voor Ferrari

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Wolff voorspelt ingrijpende problemen voor Ferrari

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix hard uitgehaald naar Ferrari. De Oostenrijker wees op het feit dat Ferrari kiest voor een agressieve strategie met de updates, en volgens hem zorgt dit ervoor dat ze snel tegen de financiële limieten aanzitten.

Het team van Mercedes was vandaag in de Grand Prix van Oostenrijk veel sneller en sterker dan de concurrentie. Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc startten als tweede en derde, maar konden bij de start niet de aanval openen. Sterker nog, de als vijfde gestarte Max Verstappen bleek de grootste uitdager van Mercedes te zijn. Voor Ferrari was het een tegenvallende dag, en dat zorgt voor hoofdbrekens bij de Italiaanse renstal.

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Wat gaat er gebeuren met Ferrari?

Bij Mercedes wachten ze voorlopig met updates. Hiermee wijken ze af van de strategie van de concurrentie, en teambaas Wolff legde dat na afloop uit aan de internationale media: "Je moet altijd de balans zoeken tussen volgend jaar en dit jaar. We werken hard aan updates in de windtunnel, en op papier hebben we al een goed updatepakket klaarstaan, maar die gebruiken we nog niet. Je moet dat wel op het juiste moment doen."

Wolff wijst daarna naar grote concurrent Ferrari, die wél regelmatig met updates komen: "Ferrari sleutelt elke keer enorme updates op hun auto's. Ik denk dat ze snel tegen de randen van de budgetcap aanlopen, want wij kunnen dat bijvoorbeeld niet doen aangezien we simpelweg niet die financiële marge hebben. Dus laten we nu maar eens gaan kijken waar dit gaat eindigen voor hen."

Mercedes kijkt naar zichzelf

Wolff is nu vooral tevreden met de prestaties van zijn team. De Oostenrijker was blij met de zege van George Russell, en genoot van de manier waarop Andrea Kimi Antonelli op Verstappen joeg: "Het kwam er goed aan, en hoe dichterbij hij kwam, hoe lastiger het werd om in de vieze lucht zijn pace vast te houden. Het was spannend om te zien of hij het gat dicht zou rijden en of Kimi hem wel of niet zou pakken. Stefano Domenicali zei tegen me dat het mooie televisie was."

Snelle Eddy

Posts: 5.894

Altijd mooi als de haantjes elkaar weer in de haren (proberen) te vliegen. Wat dat betreft mis ik die vileine Horner wel.

  • 4
  • 28 jun 2026 - 19:11
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.121

    “ Between McLaren, Red Bull, and ourselves, we brought a big package of updates to Montreal and then only small developments in the following races. That's what everyone is doing. The only exception seems to be Ferrari , which continues to introduce big updates. It almost seems like they have unlimited resources.” This is further compounded by rumors that Ferrari is working on a new engine to introduce during the season: “ We expect a new engine from them. If that were the case, it would mean that development started at least six months ago. The rules are the same for everyone… at least I hope so .”

    Dit moet hij gezegd hebben om Vasseur even te narren en er dan in de jet terug naar huis om te lachen, tenminste dat hoop ik.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 18:53
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.894

      Altijd mooi als de haantjes elkaar weer in de haren (proberen) te vliegen. Wat dat betreft mis ik die vileine Horner wel.

      • + 4
      • 28 jun 2026 - 19:11
    • mr.Monza

      Posts: 10.121

      Fred en Toto zijn maatjes, daar hoeven we geen vuurwerk van te verwachten.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 19:59
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.461

      Eens Eddy, het is nu vrij mak en Toto heeft simpelweg geen concurrentie op dat gebied meer en heeft denk ik echt alles en iedereen bij de kl*ten. Wat dat betreft is een terugkeer van Horner wel nodig.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 20:15
  • Dale U

    Posts: 1.973

    Stefano zei tegen Toto dat het mooie TV was........ daar gaat ut om, meer niet.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 19:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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