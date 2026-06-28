Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix hard uitgehaald naar Ferrari. De Oostenrijker wees op het feit dat Ferrari kiest voor een agressieve strategie met de updates, en volgens hem zorgt dit ervoor dat ze snel tegen de financiële limieten aanzitten.

Het team van Mercedes was vandaag in de Grand Prix van Oostenrijk veel sneller en sterker dan de concurrentie. Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc startten als tweede en derde, maar konden bij de start niet de aanval openen. Sterker nog, de als vijfde gestarte Max Verstappen bleek de grootste uitdager van Mercedes te zijn. Voor Ferrari was het een tegenvallende dag, en dat zorgt voor hoofdbrekens bij de Italiaanse renstal.

Wat gaat er gebeuren met Ferrari?

Bij Mercedes wachten ze voorlopig met updates. Hiermee wijken ze af van de strategie van de concurrentie, en teambaas Wolff legde dat na afloop uit aan de internationale media: "Je moet altijd de balans zoeken tussen volgend jaar en dit jaar. We werken hard aan updates in de windtunnel, en op papier hebben we al een goed updatepakket klaarstaan, maar die gebruiken we nog niet. Je moet dat wel op het juiste moment doen."

Wolff wijst daarna naar grote concurrent Ferrari, die wél regelmatig met updates komen: "Ferrari sleutelt elke keer enorme updates op hun auto's. Ik denk dat ze snel tegen de randen van de budgetcap aanlopen, want wij kunnen dat bijvoorbeeld niet doen aangezien we simpelweg niet die financiële marge hebben. Dus laten we nu maar eens gaan kijken waar dit gaat eindigen voor hen."

Mercedes kijkt naar zichzelf

Wolff is nu vooral tevreden met de prestaties van zijn team. De Oostenrijker was blij met de zege van George Russell, en genoot van de manier waarop Andrea Kimi Antonelli op Verstappen joeg: "Het kwam er goed aan, en hoe dichterbij hij kwam, hoe lastiger het werd om in de vieze lucht zijn pace vast te houden. Het was spannend om te zien of hij het gat dicht zou rijden en of Kimi hem wel of niet zou pakken. Stefano Domenicali zei tegen me dat het mooie televisie was."