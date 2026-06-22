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Mercedes wil Antonelli en Russell gelijk blijven behandelen

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Mercedes wil Antonelli en Russell gelijk blijven behandelen

Binnen Mercedes groeit de discussie over een mogelijke voorkeursbehandeling voor Kimi Antonelli. De jonge Italiaan heeft een stevige voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap en lijkt de nieuwe ster van het team te zijn. Volgens technisch directeur James Allison is er echter geen sprake van favoritisme binnen de Duitse renstal.

Antonelli leidt het kampioenschap momenteel met 41 punten voorsprong op Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot George Russell na een reeks tegenslagen al vijftig punten moet toegeven op de achttienjarige Italiaan. Ondanks de onderlinge titelstrijd laat Mercedes beide coureurs vrij racen, zonder teamorders.

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Op sociale media wordt desondanks gespeculeerd dat teambaas Toto Wolff liever Antonelli kampioen ziet worden. Beelden waarop Wolff uitbundig reageert op successen van de Italiaan en teleurgesteld oogt bij tegenvallers, voeden die geruchten.

Allison haalt hard uit naar geruchten over favoritisme

Allison begrijpt dat fans hun favoriete coureur steunen, maar benadrukt dat de realiteit binnen een Formule 1-team compleet anders is.

"Voor mensen buiten de sport lijkt het misschien logisch om te denken dat een team een voorkeur heeft voor één coureur, maar binnen een Formule 1-team bestaat die gedachte simpelweg niet", stelt Allison. "Als je hier zou werken, zou je meteen begrijpen hoe vreemd dat idee voor ons is. We willen dat beide coureurs maximaal presteren."

Volgens de Brit draait alles bij Mercedes om het constructeurskampioenschap, niet om de strijd om de wereldtitel bij de coureurs.

"Wij willen in iedere race een één-twee scoren en eerlijk gezegd maakt het ons niet uit wie er wint. Pas wanneer één van de coureurs mathematisch is uitgeschakeld voor de titel en de ander nog vecht met een concurrent van een ander team, ontstaat er ruimte voor een andere aanpak."

Wolff spreekt vertrouwen uit in Russell na moeilijke periode

Ook Wolff kreeg de afgelopen weken vragen over de vermeende voorkeur voor Antonelli. De Oostenrijker stond na de Grand Prix van Monaco op het podium na de overwinning van zijn jonge coureur, terwijl Russell door een reeks ongelukkige incidenten puntloos bleef.

"Ik vermijd al jaren het podium, juist omdat de ene kant van de garage vaak feestviert terwijl de andere teleurgesteld is", legt Wolff uit. "In Monaco kon ik er simpelweg niet onderuit, omdat niemand anders beschikbaar was om het team te vertegenwoordigen."

De Mercedes-teambaas heeft er alle vertrouwen in dat Russell terug zal slaan na zijn moeilijke reeks.

"George is nog altijd één van de beste coureurs op de grid. Je verleert het rijden niet ineens en je wordt ook niet van de ene op de andere dag een wonderkind. In de Formule 1 draait alles om de auto die je onder je hebt. Daarom maak ik me absoluut geen zorgen over zijn niveau."

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell James Allison Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.479

    "We zeggen tegen de buitenwereld dat we onze coureurs gelijke kansen geven, maar de doordenker heeft al gezien dat we Kimi voortrekken boven George....die denkt dat hij pech heeft gehad haha.
    George heeft dus niet in de gaten dat we hem saboteren hihi"...aldus Toto die heeft afgesproken met de top om Kimi de jongste kampioen ooit te maken.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 20:09
    • mr.Monza

      Posts: 10.090

      Ferrari : " it ain't over 'till the fat lady sings ".

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 22:30

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Bahrein
6 - 8 maa
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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