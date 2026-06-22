Binnen Mercedes groeit de discussie over een mogelijke voorkeursbehandeling voor Kimi Antonelli. De jonge Italiaan heeft een stevige voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap en lijkt de nieuwe ster van het team te zijn. Volgens technisch directeur James Allison is er echter geen sprake van favoritisme binnen de Duitse renstal.

Antonelli leidt het kampioenschap momenteel met 41 punten voorsprong op Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot George Russell na een reeks tegenslagen al vijftig punten moet toegeven op de achttienjarige Italiaan. Ondanks de onderlinge titelstrijd laat Mercedes beide coureurs vrij racen, zonder teamorders.

Op sociale media wordt desondanks gespeculeerd dat teambaas Toto Wolff liever Antonelli kampioen ziet worden. Beelden waarop Wolff uitbundig reageert op successen van de Italiaan en teleurgesteld oogt bij tegenvallers, voeden die geruchten.

Allison haalt hard uit naar geruchten over favoritisme

Allison begrijpt dat fans hun favoriete coureur steunen, maar benadrukt dat de realiteit binnen een Formule 1-team compleet anders is.

"Voor mensen buiten de sport lijkt het misschien logisch om te denken dat een team een voorkeur heeft voor één coureur, maar binnen een Formule 1-team bestaat die gedachte simpelweg niet", stelt Allison. "Als je hier zou werken, zou je meteen begrijpen hoe vreemd dat idee voor ons is. We willen dat beide coureurs maximaal presteren."

Volgens de Brit draait alles bij Mercedes om het constructeurskampioenschap, niet om de strijd om de wereldtitel bij de coureurs.

"Wij willen in iedere race een één-twee scoren en eerlijk gezegd maakt het ons niet uit wie er wint. Pas wanneer één van de coureurs mathematisch is uitgeschakeld voor de titel en de ander nog vecht met een concurrent van een ander team, ontstaat er ruimte voor een andere aanpak."

Wolff spreekt vertrouwen uit in Russell na moeilijke periode

Ook Wolff kreeg de afgelopen weken vragen over de vermeende voorkeur voor Antonelli. De Oostenrijker stond na de Grand Prix van Monaco op het podium na de overwinning van zijn jonge coureur, terwijl Russell door een reeks ongelukkige incidenten puntloos bleef.

"Ik vermijd al jaren het podium, juist omdat de ene kant van de garage vaak feestviert terwijl de andere teleurgesteld is", legt Wolff uit. "In Monaco kon ik er simpelweg niet onderuit, omdat niemand anders beschikbaar was om het team te vertegenwoordigen."

De Mercedes-teambaas heeft er alle vertrouwen in dat Russell terug zal slaan na zijn moeilijke reeks.

"George is nog altijd één van de beste coureurs op de grid. Je verleert het rijden niet ineens en je wordt ook niet van de ene op de andere dag een wonderkind. In de Formule 1 draait alles om de auto die je onder je hebt. Daarom maak ik me absoluut geen zorgen over zijn niveau."