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Daar gaan ze weer: Verstappen steekt middelvinger op naar Russell

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Daar gaan ze weer: Verstappen steekt middelvinger op naar Russell

Max Verstappen en George Russell zijn elkaar voor de zoveelste keer tegengekomen tijdens een Formule 1-sessie. In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk reden de twee kemphanen elkaar in de weg, waarna de Nederlander een welbekend handgebaar opstak richting de Mercedes-coureur. 

De eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring verliepen voor Verstappen allesbehalve vlekkeloos. Daar waar Red Bull Racing hoopte dichterbij te komen bij Mercedes, Ferrari en McLaren, liepen zij voornamelijk tegen mankementen aan met de RB22. Meer dan tweemaal de vierde tijd zat er voor Verstappen dan ook niet in. 

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Verstappen steekt middelvinger op naar Russell 

Maar de problemen aan zijn auto waren voor Verstappen niet de enige frustratie. Terwijl de Nederlander bezig was aan een snelle ronde, werd hij door Russell opgehouden aan het einde van de tweede sector. Hiermee verloor de viervoudig wereldkampioen de nodige tijd, waarna hij ook nijdig reageerde ric richting de Engelsman. 

Verstappen stak zijn middelvinger op richting Russell, wat op sociale media weer de nodige tongen los heeft gemaakt. 

Verstappen en Russell blijven tegenpolen 

De relatie tussen Verstappen en Russell heeft meerdere malen alle F1-spotlights naar zich toegetrokken. Eens per seizoen lagen beide coureurs met elkaar in de clinch, met als absolute klapper het stewards-incident in Qatar in 2024. Daar stelde Verstappen genaaid te zijn door zijn concurrent bij de wedstrijdleiding, waarna hij zijn pole position verloor. Als gevolg daarvan gooiden beide coureurs, tegenover de internationale pers, modder naar elkaar. 

Dit seizoen zijn zowel Verstappen als Russell zoekende naar vorm. De Engelsman, die eerder nog als torenhoge favoriet naar voren werd geschoven voor de wereldtitel, kijkt momenteel tegen een grote achterstand aan richting teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Tegelijkertijd heeft Verstappen het zwaar bij Red Bull, dat hem tot dusver nog geen winnende auto heeft kunnen geven.  

SennaS

Posts: 12.265

Wat een niveau weer.
Een beuk in de bocht is in de maak.

  • 5
  • 26 jun 2026 - 18:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (17)

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  • SennaS

    Posts: 12.265

    Wat een niveau weer.
    Een beuk in de bocht is in de maak.

    • + 5
    • 26 jun 2026 - 18:29
    • koppie toe

      Posts: 5.402

      Ind

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 18:31
    • koppie toe

      Posts: 5.402

      Inderdaad wat een niveau weer.

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 18:32
    • SennaS

      Posts: 12.265

      Inderdaad zullen gebaren heb ik gemist bij Lewis, Schumi, Prost, Senna

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 18:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.109

      "Wat een niveau weer.
      Een beuk in de bocht is in de maak."

      Jeez, wat een 'homo-opmerking' weer...
      O jee, dat mag je tegenwoordig natuurlijk ook niet meer zeggen.

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 18:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.109

      "Wat een niveau weer.
      Een beuk in de bocht is in de maak.:

      Jeez, wat een typische opmerking weer, komend van een natte tosti...

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 18:37
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.109

      Ah, het echt toch! Weet je gelijk wat ik van je vind als je je zo uitlaat - wat je overigens altijd - en dus permanent bent...? ;-)

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 18:40
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.109

      echt = mag

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 18:41
    • snailer

      Posts: 33.588

      Russell verliest zichzelf steeds meer en begint in zijn angst om door een teamgenoot vermorzeld te worden iedereen in de weg te rijden. Ze moeten wijken voor zijn inhaaljacht, dat nooit het boothuis verlaat.

      Russell begint mentaal te breken. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat Antonelli zomaar op dit Micky baantje ruim 6 tiende verliest.
      Mentaal in de piepzak.

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 18:41
    • The Apex

      Posts: 460

      Ja dat deed jouw held....beuken in de bocht.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 18:45
    • koppie toe

      Posts: 5.402

      Je zou het bijna vergeten, al de tikkies op een achterwiel.
      Zou Russell goed opgelet hebben?

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 18:47
    • Robin

      Posts: 3.296

      @glasvezel:

      “Jeez, wat een 'homo-opmerking' weer...
      O jee, dat mag je tegenwoordig natuurlijk ook niet meer zeggen”

      Als jij daar gelukkig van wordt moet je dat vooral blijven zeggen maar zou je kunnen uitleggen wat er ‘h*mo’ aan die opmerking was want die mis ik ff ?

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 18:55
    • Joeppp

      Posts: 8.672

      Sport is emotie youtube(.)com/watch?v=q3v6ga1i1p0

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 19:06
  • Pietje Bell

    Posts: 35.461

    Een beetje off topic.
    Max had graag de 24 uur van Spa gereden in z'n GT3 wagen. Misschien volgend jaar,
    als het tenminste niet samenvalt met de F1 kalender.
    Zijn team heeft zich zojuist op P4 gekwalificeerd! Top!

    verstappencom
    Circuit de Spa-Francorchamps

    verstappencom

    Second row for the 24 Hours of Spa 💪 The only Mercedes-AMG in the top four!
    Full push @chrislalham20, @dani_juncadella and @jules_gounon!

    • + 4
    • 26 jun 2026 - 18:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.921

    Bij een test sessie zullen de stewards niet echt ingrijpen, alleen als het een flinke overtreding is. Dus de middel vinger is een terecht een gebaar van afkeer.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 18:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.529

    Dit moet afgelopen zijn met die twee.
    Ik zal George Russell eens 'n bezoek moeten brengen om hem te vertellen dat je dit nooit moet doen bij 'n Verstappen....'n paar klopjes met m'n hand-gedraaide knuppel moet daar 'n eind aan maken....aldus Jos.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 18:56
  • Larry Perkins

    Posts: 65.948

    "Het was een teleurstellende sessie voor Antonelli’s teamgenoot George Russell, die met een tijd van 1m07,637s slechts de zesde plaats wist te behalen, waarbij elke ronde een uitdaging leek voor de Mercedes-titelkandidaat." (MS)

    Gluiperige George kreeg dusdanig de bibbers van Max speciale 'groet' dat Miss T-bone Move geen deuk meer in een pakje boter kon rijden, laat staan in een RB22...

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 19:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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