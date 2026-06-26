Max Verstappen en George Russell zijn elkaar voor de zoveelste keer tegengekomen tijdens een Formule 1-sessie. In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk reden de twee kemphanen elkaar in de weg, waarna de Nederlander een welbekend handgebaar opstak richting de Mercedes-coureur.

De eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring verliepen voor Verstappen allesbehalve vlekkeloos. Daar waar Red Bull Racing hoopte dichterbij te komen bij Mercedes, Ferrari en McLaren, liepen zij voornamelijk tegen mankementen aan met de RB22. Meer dan tweemaal de vierde tijd zat er voor Verstappen dan ook niet in.

Verstappen steekt middelvinger op naar Russell

Maar de problemen aan zijn auto waren voor Verstappen niet de enige frustratie. Terwijl de Nederlander bezig was aan een snelle ronde, werd hij door Russell opgehouden aan het einde van de tweede sector. Hiermee verloor de viervoudig wereldkampioen de nodige tijd, waarna hij ook nijdig reageerde ric richting de Engelsman.

Verstappen stak zijn middelvinger op richting Russell, wat op sociale media weer de nodige tongen los heeft gemaakt.

i'm crying did max just give russell the middle finger when he overtook him 😭😭pic.twitter.com/B6SuVtsV91 — Verstappen News (@verstappenews) June 26, 2026

Verstappen en Russell blijven tegenpolen

De relatie tussen Verstappen en Russell heeft meerdere malen alle F1-spotlights naar zich toegetrokken. Eens per seizoen lagen beide coureurs met elkaar in de clinch, met als absolute klapper het stewards-incident in Qatar in 2024. Daar stelde Verstappen genaaid te zijn door zijn concurrent bij de wedstrijdleiding, waarna hij zijn pole position verloor. Als gevolg daarvan gooiden beide coureurs, tegenover de internationale pers, modder naar elkaar.

Dit seizoen zijn zowel Verstappen als Russell zoekende naar vorm. De Engelsman, die eerder nog als torenhoge favoriet naar voren werd geschoven voor de wereldtitel, kijkt momenteel tegen een grote achterstand aan richting teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Tegelijkertijd heeft Verstappen het zwaar bij Red Bull, dat hem tot dusver nog geen winnende auto heeft kunnen geven.