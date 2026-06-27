Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich ondanks de eerste nederlaag van het seizoen geen zorgen. Volgens de Oostenrijker is een tegenvaller zelfs welkom, omdat het team daardoor scherp blijft. Daarnaast sprak hij zich uit over de batterijproblemen bij Mercedes én stak hij George Russell een hart onder de riem.

Mercedes moest voor het eerst dit seizoen een Grand Prix-overwinning aan zich voorbij laten gaan. De Duitse fabrikant moest afgelopen race in Barcelona toezien hoe Ferrari en Lewis Hamilton zegevierden. Wolff ziet daar echter ook een positief aspect in en benadrukt dat succes nooit vanzelfsprekend is in de Formule 1.

Wolff ziet voordeel in eerste nederlaag van Mercedes

Volgens Wolff is het goed dat zijn team af en toe met de neus op de feiten wordt gedrukt. Zolang alles op rolletjes loopt, bestaat volgens hem het risico dat de scherpte verdwijnt. Bovendien wees hij erop dat Hamilton over veel snelheid beschikte, wat Mercedes dwingt om alert te blijven.

Ook ging Wolff in op de batterijproblemen die Mercedes dit seizoen al meermaals parten speelden. Volgens de teambaas gaat het niet om grote ontwerpfouten, maar juist om kleine technische mankementen. "Het is aan ons om die problemen op te lossen. Het ging telkens om minieme defecten, zoals temperatuurproblemen of hardware die onverwacht begaf. Dat waren zaken die je vooraf nauwelijks kon voorzien", aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports.

Wolff neemt Russell nadrukkelijk in bescherming

Daarnaast sprak Wolff vol vertrouwen over George Russell, die volgens hem absoluut niet hoeft te bewijzen dat hij snel genoeg is. De Mercedes-teambaas benadrukte dat iedere Formule 1-coureur moeilijke fases kent, maar dat Russell in het verleden telkens heeft laten zien sterker terug te komen.

Wolff wees erop dat ook teamgenoot Kimi Antonelli over veel talent beschikt, waardoor de onderlinge verschillen minimaal zijn. Volgens hem draait het uiteindelijk vooral om vertrouwen in de eigen kwaliteiten, de afstelling van de auto en de keuzes die samen met de engineers worden gemaakt. "George hoeft niemand meer te overtuigen van zijn snelheid of zijn kwaliteiten. Wij weten al lang waartoe hij in staat is."