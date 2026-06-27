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Wolff overtuigd van Russell: "George hoeft zich niet te bewijzen"

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Wolff overtuigd van Russell: "George hoeft zich niet te bewijzen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich ondanks de eerste nederlaag van het seizoen geen zorgen. Volgens de Oostenrijker is een tegenvaller zelfs welkom, omdat het team daardoor scherp blijft. Daarnaast sprak hij zich uit over de batterijproblemen bij Mercedes én stak hij George Russell een hart onder de riem.

Mercedes moest voor het eerst dit seizoen een Grand Prix-overwinning aan zich voorbij laten gaan. De Duitse fabrikant moest afgelopen race in Barcelona toezien hoe Ferrari en Lewis Hamilton zegevierden. Wolff ziet daar echter ook een positief aspect in en benadrukt dat succes nooit vanzelfsprekend is in de Formule 1.

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Wolff ziet voordeel in eerste nederlaag van Mercedes

Volgens Wolff is het goed dat zijn team af en toe met de neus op de feiten wordt gedrukt. Zolang alles op rolletjes loopt, bestaat volgens hem het risico dat de scherpte verdwijnt. Bovendien wees hij erop dat Hamilton over veel snelheid beschikte, wat Mercedes dwingt om alert te blijven.

Ook ging Wolff in op de batterijproblemen die Mercedes dit seizoen al meermaals parten speelden. Volgens de teambaas gaat het niet om grote ontwerpfouten, maar juist om kleine technische mankementen. "Het is aan ons om die problemen op te lossen. Het ging telkens om minieme defecten, zoals temperatuurproblemen of hardware die onverwacht begaf. Dat waren zaken die je vooraf nauwelijks kon voorzien", aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports. 

Wolff neemt Russell nadrukkelijk in bescherming

Daarnaast sprak Wolff vol vertrouwen over George Russell, die volgens hem absoluut niet hoeft te bewijzen dat hij snel genoeg is. De Mercedes-teambaas benadrukte dat iedere Formule 1-coureur moeilijke fases kent, maar dat Russell in het verleden telkens heeft laten zien sterker terug te komen.

Wolff wees erop dat ook teamgenoot Kimi Antonelli over veel talent beschikt, waardoor de onderlinge verschillen minimaal zijn. Volgens hem draait het uiteindelijk vooral om vertrouwen in de eigen kwaliteiten, de afstelling van de auto en de keuzes die samen met de engineers worden gemaakt. "George hoeft niemand meer te overtuigen van zijn snelheid of zijn kwaliteiten. Wij weten al lang waartoe hij in staat is."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Mercedes

Reacties (1)

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  • Freek-Willem

    Posts: 6.761

    Je verwacht het niet hè, een teambaas die zijn coureurs te slecht vindt.

    Natuurlijk hoeft George zich niet te bewijzen. We weten allemaal wat hij kan en Toto nog beter. Maar als Max aan de deur rammelt zal Toto zich altijd achter zijn oor krabben of George dan nog goed genoeg is.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 14:50

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Ferrari
190
3
McLaren
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Red Bull Racing
89
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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