De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Silverstone zit erop. Op het iconische Britse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Charles Leclerc. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zesde tijd.

Na een enerverende race op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar George Russell eindelijk weer eens wist te winnen, strandde het Formule 1-circus op Silverstone. Op de Britse klassieker van de kalender wil Mercedes ongetwijfeld de uitstekende vorm van dit seizoen doorzetten na maar liefst zeven overwinningen in de eerste acht races. Daarnaast hoopt Lewis Hamilton voor eigen fans aan te haken in de titelstrijd, terwijl ook Max Verstappen en Red Bull Racing aansluiting zoeken.

Red Bull kan Mercedes bijbenen

In tegenstelling tot voorgaande races, leek het erop dat Red Bull dichter bij de Mercedessen wist te komen. Met name Isack Hadjar maakte indruk om in het eerste halfuur door de tweede plaats tussen Antonelli en Russell te pakken.

Verstappen slaagde in dat tijdsbestek nog niet om in de buurt van zijn teamgenoot en de Mercedessen te komen. De viervoudig wereldkampioen, die afgelopen week de tweede plaats pakte in Oostenrijk, noteerde de vijfde plaats op een halve seconde van Antonelli. Echter verliep het eerste halfuur voor Verstappen niet zonder kleerscheuren, aangezien hij een keer bijna zijn RB22 op de kerbs verloor.

Max-ing out over the kerbs 😮___Escaped_link_6a47cf64e3234___ ___Escaped_link_6a47cf64e3235___ pic.twitter.com/mt5Ld3qhXg — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a47cf64e3237___

Verstappen onder vergrootglas na spin Piastri

Het scheelde niet veel of Oscar Piastri had ongetwijfeld de sprintkwalificatie niet gered. De Australiër verloor in een snelle ronde de controle over zijn McLaren en spinde op harde wijze van de baan. Echter slaagde hij erin om zijn bolide uit de muur te houden, waardoor slechts alleen de banden flink aangetast waren.

Verstappen raakte hierbij onder een vergrootglas van de stewards. De Nederlander zou naar verluidt te hard hebben gereden onder de gele vlag-situatie.

Oscar Piastri has a huge moment at Becketts 😮



The Aussie has to use all of the run-off area before returning to the pits #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Et0bsTQ9OS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Verstappen en Red Bull met neus op de feiten

Nadat alle teams de zachte band eronder hadden geschroefd, zijn Verstappen, Hadjar en het gehele team van Red Bull met hun neus op de feiten gedrukt. Hamilton reed de snelste tijd, gevolgd door Antonelli en Leclerc. Pas daarachter kwamen de rijders van Red Bull en McLaren in het stuk voor. Werk aan de winkel dus voor Verstappen en consorten.

Om 17:30 uur Nederlandse tijd zal de sprintkwalificatie plaatsvinden voor morgen. Dan zal echt duidelijk worden of Verstappen en Red Bull het gat hebben weten te dichten.