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Uitslag VT1 Groot-Brittannië: Hamilton de snelste, Verstappen zesde

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<b> Uitslag VT1 Groot-Brittannië: </b> Hamilton de snelste, Verstappen zesde

De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Silverstone zit erop. Op het iconische Britse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Charles Leclerc. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zesde tijd. 

Na een enerverende race op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar George Russell eindelijk weer eens wist te winnen, strandde het Formule 1-circus op Silverstone. Op de Britse klassieker van de kalender wil Mercedes ongetwijfeld de uitstekende vorm van dit seizoen doorzetten na maar liefst zeven overwinningen in de eerste acht races. Daarnaast hoopt Lewis Hamilton voor eigen fans aan te haken in de titelstrijd, terwijl ook Max Verstappen en Red Bull Racing aansluiting zoeken. 

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Red Bull kan Mercedes bijbenen 

In tegenstelling tot voorgaande races, leek het erop dat Red Bull dichter bij de Mercedessen wist te komen. Met name Isack Hadjar maakte indruk om in het eerste halfuur door de tweede plaats tussen Antonelli en Russell te pakken. 

Verstappen slaagde in dat tijdsbestek nog niet om in de buurt van zijn teamgenoot en de Mercedessen te komen. De viervoudig wereldkampioen, die afgelopen week de tweede plaats pakte in Oostenrijk, noteerde de vijfde plaats op een halve seconde van Antonelli. Echter verliep het eerste halfuur voor Verstappen niet zonder kleerscheuren, aangezien hij een keer bijna zijn RB22 op de kerbs verloor. 

Verstappen onder vergrootglas na spin Piastri 

Het scheelde niet veel of Oscar Piastri had ongetwijfeld de sprintkwalificatie niet gered. De Australiër verloor in een snelle ronde de controle over zijn McLaren en spinde op harde wijze van de baan. Echter slaagde hij erin om zijn bolide uit de muur te houden, waardoor slechts alleen de banden flink aangetast waren. 

Verstappen raakte hierbij onder een vergrootglas van de stewards. De Nederlander zou naar verluidt te hard hebben gereden onder de gele vlag-situatie. 

Verstappen en Red Bull met neus op de feiten 

Nadat alle teams de zachte band eronder hadden geschroefd, zijn Verstappen, Hadjar en het gehele team van Red Bull met hun neus op de feiten gedrukt. Hamilton reed de snelste tijd, gevolgd door Antonelli en Leclerc. Pas daarachter kwamen de rijders van Red Bull en McLaren in het stuk voor. Werk aan de winkel dus voor Verstappen en consorten. 

Om 17:30 uur Nederlandse tijd zal de sprintkwalificatie plaatsvinden voor morgen. Dan zal echt duidelijk worden of Verstappen en Red Bull het gat hebben weten te dichten.  

 

F1Grand Prix Groot Brittannië - Vrije training 1

GB Silverstone - 03 juli 2026

SennaS

Posts: 12.311

Lewis lijkt op zijn oude dag nog steeds af en toe de snelste coureur.
9 voudig winnaar hier, dan mag je gerust stellen dat dit circuit hem ligt.
Geef deze man een top auto en hij laat de jongeren huilen ;-)
Maar goed, test is test, quali maar afwachten

  • 13
  • 3 jul 2026 - 14:45
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Mercedes Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (23)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.400

    Ouch een seconde erachter.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 14:32
    • racepace1

      Posts: 870

      Nee niet doen! Ga Max nou niet al uitvlakken, rustig aan en kijk straks maar na de pauze.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 14:43
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.401

      Hamilton overigens wel ongeveer 2,5 seconden trager dan de snelste tijd in P1 in 2025. In die sessie was Lewis ook het snelst.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:40
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.476

    Eh. Hier snap ik niks van, als dit genuine pace is. Dat Ferrari beter zou gaan dan in Oostenrijk had ik wel verwacht, maar dit is dan weer erg overdreven.

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 14:36
    • RonHymer

      Posts: 219

      Rustig aan. Het is nog maar een training.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 14:38
    • Sander

      Posts: 1.831

      Dat waren Superclippinggloryruns.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 14:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.476

      Daarom zeg ik ook: áls het genuine pace is.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 14:51
    • Supa

      Posts: 2.722

      Snel op de hards en softs

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:07
    • mr.Monza

      Posts: 10.139

      Ik ben meestal wat sceptischer op mijn leeftijd, even wachten wat de sprint kwali brengt.
      No way dat Mercedes op vol vermogen reed.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.476

      @Monza

      Dat denk ik idd ook. Toch moet top 3 wel haalbaar zijn zou je zeggen.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:29
  • Joeppp

    Posts: 8.689

    Hamilton zit goed in zijn vel op zijn thuis circuit. Dit wordt vanmiddag een leuke kwali want ik geloof dat het potentieel ook wel in de RB zit als je naar de tijden op hard keek. Mercedes moet ook wel iets harder kunnen en Hamilton zit in de flow.

    • + 10
    • 3 jul 2026 - 14:38
    • RonHymer

      Posts: 219

      Hamilton lijkt dit seizoen sowieso goed in zijn vel te zitten. Hij heeft zich prima herpakt, lijkt het team bij de hand te pakken en lijkt gemotiveerder dan ooit. Hamilton was in het verleden meestal pas de 2e helft vh seizoen echt op stoom, dus wie weet wat hij nog gaat laten zien!

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 14:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.579

      Hamilton zit zeer goed in zijn vel. Hier werd gevraagd of dat door de wagen of door zijn nieuwe relatie komt. Zijn antwoord was door beiden. Dit was een fragment vanmorgen:

      urlr.me/8yrSD8

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 15:51
    • Pietje Bell

      Posts: 35.579

      LOL!

      urlr.me/rbhFdb

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:55
  • racepace1

    Posts: 870

    Zeg niet dat het zo blijft maar Hamilton stuurt er wel netjes doorheen al die mooie bochten, waar van te voren werd gezegd dat de Ferrari hier power tekort zal komen. Ik denk dat de bochten veel goed maken voor de Ferrari (Hamilton) maar we gaan het straks zien en morgen in de kwalli's

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 14:42
  • SennaS

    Posts: 12.311

    Lewis lijkt op zijn oude dag nog steeds af en toe de snelste coureur.
    9 voudig winnaar hier, dan mag je gerust stellen dat dit circuit hem ligt.
    Geef deze man een top auto en hij laat de jongeren huilen ;-)
    Maar goed, test is test, quali maar afwachten

    • + 12
    • 3 jul 2026 - 14:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 984

      De enige die huilt hier ben jij......

      • + 11
      • 3 jul 2026 - 15:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 982

      Bearman wint ook in een goede auto

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:18
    • SennaS

      Posts: 12.311

      The goat werkt als een rode lap op een Rode RBR Stier 33, zegt genoeg.
      Who the f*ck is Bearman?

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 16:21
    • snailer

      Posts: 33.722

      Wat heeft Verstappen te maken met dat nu Hamilton het snelst is, SennaS?

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:35
    • Robin

      Posts: 3.310

      De vogel is tegen het raam gevlogen denk ik, want met iedere bijdrage komt er meer onwetendheid uit….

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:52
  • monzaron

    Posts: 1.063

    De tekortkomingen van ‘Ford’ lijken goed aan het licht te komen☺️

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 15:36
    • SennaS

      Posts: 12.311

      Aan de sterkste RBPT powermotor kan het niet liggen.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 16:22

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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    Race / Startgrid

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  • Sprint shootout

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    Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
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6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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