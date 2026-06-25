De spanning tussen Ferrari en Mercedes beperkt zich niet langer tot het asfalt. Volgens internationale media heeft Ferrari bij de FIA vragen gesteld over de legaliteit van de nieuwste achterdiffuser van Mercedes, waarna de autosportfederatie overweegt om het onderdeel al voor de Grand Prix van Oostenrijk te verbieden. Een beslissing zou grote gevolgen kunnen hebben voor de titelstrijd die steeds meer vorm krijgt tussen beide topteams.

Ferrari reist met vertrouwen af naar de Red Bull Ring. Na de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor de Italiaanse renstal in Barcelona heeft de Scuderia een nieuwe motorupgrade klaarstaan, die volgens simulaties ongeveer twee tienden per ronde kan opleveren. Daarmee hoopt Ferrari het gat naar Mercedes verder te dichten.

Mercedes vreest ingreep van FIA

Volgens berichten uit de paddock probeert Mercedes momenteel te voorkomen dat de FIA nog voor het raceweekend in Oostenrijk ingrijpt. De Duitse constructeur zou bij de autosportfederatie hebben aangedrongen om een eventuele beslissing minstens uit te stellen tot de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

Mercedes blijft ondertussen volhouden dat het bewuste ontwerp volledig binnen de reglementen valt. Vooral de recente uitbreidingen aan de diffuser trokken echter de aandacht van Ferrari, dat bij de FIA om verduidelijking vroeg over de interpretatie van de regels. Daarbij beschuldigt Ferrari zijn concurrent niet van valsspelen, maar wil het wel absolute duidelijkheid over de legaliteit van het concept.

Titelstrijd zorgt voor extra spanning

Of de FIA daadwerkelijk zal ingrijpen, blijft voorlopig onduidelijk. De federatie kan het ontwerp onmiddellijk verbieden, Mercedes extra tijd geven om aanpassingen door te voeren of beslissen dat het onderdeel volledig legaal is. Een definitief oordeel wordt de komende dagen verwacht.

De timing van de discussie is opvallend. Ferrari introduceert in Oostenrijk een belangrijke motorupgrade, terwijl Mercedes momenteel over een wagen beschikt die op papier beter lijkt te passen bij het karakter van de Red Bull Ring. Mocht de FIA de Silver Arrows alsnog verplichten om op het laatste moment wijzigingen door te voeren, dan kan dat een belangrijke invloed hebben op de onderlinge krachtsverhoudingen in de strijd om de wereldtitel. Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en George Russell lijken immers steeds nadrukkelijker verwikkeld te raken in een gevecht dat het seizoen zou kunnen bepalen.