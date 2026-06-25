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'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

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'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

De spanning tussen Ferrari en Mercedes beperkt zich niet langer tot het asfalt. Volgens internationale media heeft Ferrari bij de FIA vragen gesteld over de legaliteit van de nieuwste achterdiffuser van Mercedes, waarna de autosportfederatie overweegt om het onderdeel al voor de Grand Prix van Oostenrijk te verbieden. Een beslissing zou grote gevolgen kunnen hebben voor de titelstrijd die steeds meer vorm krijgt tussen beide topteams.

Ferrari reist met vertrouwen af naar de Red Bull Ring. Na de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor de Italiaanse renstal in Barcelona heeft de Scuderia een nieuwe motorupgrade klaarstaan, die volgens simulaties ongeveer twee tienden per ronde kan opleveren. Daarmee hoopt Ferrari het gat naar Mercedes verder te dichten.

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Mercedes vreest ingreep van FIA

Volgens berichten uit de paddock probeert Mercedes momenteel te voorkomen dat de FIA nog voor het raceweekend in Oostenrijk ingrijpt. De Duitse constructeur zou bij de autosportfederatie hebben aangedrongen om een eventuele beslissing minstens uit te stellen tot de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

Mercedes blijft ondertussen volhouden dat het bewuste ontwerp volledig binnen de reglementen valt. Vooral de recente uitbreidingen aan de diffuser trokken echter de aandacht van Ferrari, dat bij de FIA om verduidelijking vroeg over de interpretatie van de regels. Daarbij beschuldigt Ferrari zijn concurrent niet van valsspelen, maar wil het wel absolute duidelijkheid over de legaliteit van het concept.

Titelstrijd zorgt voor extra spanning

Of de FIA daadwerkelijk zal ingrijpen, blijft voorlopig onduidelijk. De federatie kan het ontwerp onmiddellijk verbieden, Mercedes extra tijd geven om aanpassingen door te voeren of beslissen dat het onderdeel volledig legaal is. Een definitief oordeel wordt de komende dagen verwacht.

De timing van de discussie is opvallend. Ferrari introduceert in Oostenrijk een belangrijke motorupgrade, terwijl Mercedes momenteel over een wagen beschikt die op papier beter lijkt te passen bij het karakter van de Red Bull Ring. Mocht de FIA de Silver Arrows alsnog verplichten om op het laatste moment wijzigingen door te voeren, dan kan dat een belangrijke invloed hebben op de onderlinge krachtsverhoudingen in de strijd om de wereldtitel. Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en George Russell lijken immers steeds nadrukkelijker verwikkeld te raken in een gevecht dat het seizoen zou kunnen bepalen.

Snelle Eddy

Posts: 5.892

Ze zijn de alinea vergeten waarin wordt vermeld dat Ferrari een soortgelijk idee mbt de diffuser in de winter bij de FIA heeft voorgelegd, waarna het werd afgekeurd. Is op zich wel interessante context in dezen. Daarnaast bevestigd het de vele vermoedens hier dat Mercedes de FIA in hun zak hebben... [Lees verder]

  • 22
  • 25 jun 2026 - 15:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Ferrari Mercedes

Reacties (14)

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  • Snelle Eddy

    Posts: 5.892

    Ze zijn de alinea vergeten waarin wordt vermeld dat Ferrari een soortgelijk idee mbt de diffuser in de winter bij de FIA heeft voorgelegd, waarna het werd afgekeurd. Is op zich wel interessante context in dezen. Daarnaast bevestigd het de vele vermoedens hier dat Mercedes de FIA in hun zak hebben, wat weer goed is voor de clicks.

    • + 22
    • 25 jun 2026 - 15:37
    • mr.Monza

      Posts: 10.104

      Maar, maar, FIArrari, veto, veto!

      • + 5
      • 25 jun 2026 - 15:48
    • DutchTifosi

      Posts: 2.878

      Waar is Jean Todt als je hem nodig hebt?

      • + 4
      • 25 jun 2026 - 15:50
  • Larry Perkins

    Posts: 65.935

    Mercedes, Ferrari, McLaren altijd met hun smerige spelletjes, maar toch ook wel jammer dat RBR daar nooit aan meedoet...

    (3, 2, 1...)

    • + 6
    • 25 jun 2026 - 15:46
    • schwantz34

      Posts: 42.251

      SennaS incoming!

      • + 5
      • 25 jun 2026 - 16:10
    • Larry Perkins

      Posts: 65.935

      Wie is dat? Die ken ik niet...

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 16:14
    • schwantz34

      Posts: 42.251

      H-Ouwe zo Larry!

      • + 3
      • 25 jun 2026 - 16:25
    • F1jos

      Posts: 5.397

      Senna zonder S die kennen we wel.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 16:38
    • RonHymer

      Posts: 183

      Sennas is geen echt persoon mensen. Het is een clicks verzamelaar. Let maar eens op zijn taalgebruik en het taalgebruik van 1 van de schrij-vers hier.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 17:53
  • gridiron

    Posts: 3.543

    Met een slijptol hebben ze dat ding binnen 5 minuten verwijdert.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 16:15
  • racepace1

    Posts: 817

    He? het zijn toch allemaal diff users?

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 16:23
  • KiekisNL

    Posts: 2.256

    Dan terug naar oude spec in afwachting van goedkeuring..

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 16:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.920

    Als je weet dat je iets hebt wat enorm voordeel geeft maar waarschijnlijk ook illegaal is, dan zorg je ervoor dat je ook een legale versie hebt, voor het geval het ontdekt en verboden wordt.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 16:50
  • RonHymer

    Posts: 183

    Tja ik heb er weinig vertrouwen in dat het illegaal verklaard wordt. Hooguit het 'na dit jaar mag het niet meer ' Mercedes heeft met dit soort zaken veel te veel macht. Bijna elk seizoen wel een Mercedes uitzondering.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 17:50

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Team
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1
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262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Haas F1
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Williams
11
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Audi
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Bahrain International Circuit
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Spanje
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Oostenrijk
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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