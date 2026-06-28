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Russell steunt FIA-besluit na crash Verstappen

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Russell steunt FIA-besluit na crash Verstappen

George Russell vindt dat de FIA het juiste besluit heeft genomen door niet direct voor dubbele gele vlaggen te kiezen na de race van Max Verstappen. De Red Bull-coureur crashte hard aan het einde van de kwalificatie, en Russell behield zijn poletijd, omdat er op het moment dat hij de crash passeerde, er nog met enkele gele vlaggen werd gezwaaid.

De kwalificatie op de Red Bull Ring kende gisteren een chaotisch einde. Verstappen was op weg naar een razendsnelle tijd, maar in de voorlaatste bocht ging het mis en vloog hij in volle vaart van de baan. Na de crash werd er eerst met een enkele gele vlag gezwaaid, waarna er pas werd gekozen voor de passende dubbele gele vlaggen. Russell ging van zijn gas, maar pakte toch de pole. Als hij enkele seconden later langs de gecrashte Red Bull was gereden, was dit gebeurd onder dubbel geel en was hij zijn rondetijd kwijt.

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Hoe kijkt Russell naar deze situatie?

De Britse Mercedes-coureur haalde na afloop dan ook opgelucht adem. In gesprek met de internationale media loofde hij het besluit van de FIA: "Zoals ik eerder al zei, ik zag de auto van Max niet eens aangezien de uitloopstrook zo groot is. En ik denk dat in dit geval de enkele gele vlag de juiste beslissing was, omdat een dubbele gele vlag direct gevaar betekent."

Russell haalt er ook zijn schouders over op, en wijst naar het incident van Verstappen: "Als je honderd meter voor een bocht al van het gas gaat of lift bij een enkele gele vlag, dan ga je de controle over de auto echt niet verliezen. De enige reden dat Max daar zo ver weg in de muur stond, was omdat hij aan het pushen was en daardoor de macht over het stuur verloor."

Ander verhaal

De eindconclusie van polesitter Russell is dan ook duidelijk: "Dus ik vind dat die enkele gele vlag terecht was. Volgens mij deed ik alles goed om de auto volledig onder controle te houden, en dit is echt een heel ander verhaal dan een situatie met dubbele gele vlaggen."

Spearhead

Posts: 498

"Russell steunt FIA-besluit na crash Verstappen."

Shocking!

  • 9
  • 28 jun 2026 - 08:49
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Red Bull Racing Mercedes GP Oostenrijk 2026

Reacties (12)

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  • Spearhead

    Posts: 498

    "Russell steunt FIA-besluit na crash Verstappen."

    Shocking!

    • + 9
    • 28 jun 2026 - 08:49
  • Pietje Bell

    Posts: 35.503

    "De enige reden dat Max daar zo ver weg in de muur stond, was

    omdat hij aan het pushen was en daardoor de macht over het stuur verloor.""


    Tuuuurlijk kerel. 🙄

    • + 6
    • 28 jun 2026 - 08:51
    • Need5Speed

      Posts: 4.029

      Hij doet wel erg zijn best om onsympathiek over te komen.
      Ik ben het met hem eens dat een enkele gele vlag op die plek genoeg was. Als je daar van je gas af gaat ga je never nooit crashen.
      Maar als de FIA het nodig vond om met dubbele gele vlaggen te zwaaien dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk. Het is niet dat het na 22 seconden ineens een stuk gevaarlijker wordt.

      Die opmerking dat het kwam omdat Max te hard pushte is gewoon stom. Red Bull gaf aan dat het een defect was. Maar je weet niet wanneer deze wijsheid uit zijn gelaat kwam, dat kan best voor het onderzoek van Red Bull zijn geweest, en op dat moment was hij zeker niet de enige die het aan overdriving toewees.
      Iets roepen zonder de feiten te weten is helaas vrij algemeen, zeker de laatste tijd.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 11:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.503

      Denk niet dat Russell op dat moment al van Mekies gehoord had waar het aan lag, maar op het moment dat hij het zei had Max al gezegd dat er iets niet goed was aan de wagen, dat had hij een paar bochten geleden ook al gemerkt zei hij.
      Russell in nu eenmaal heel goed in vingertje wijzen. Helemaal als het
      Max betreft.
      Hoop dat de weergoden vanmiddag voor gerechtigheid zorgen. :-))

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 12:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.556

    En ik steun vriend.

    De jankers, huilers, brullers, afijn de hordelingen dus, zullen het niet met hem eens zijn hahahahaha!
    Je zal maar hordeling zijn hahaha.

    • + 7
    • 28 jun 2026 - 09:56
    • NicoS

      Posts: 20.895

      Je zal maar iemand zijn die continu loopt te zeiken…..;)

      • + 9
      • 28 jun 2026 - 10:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.556

      Iets met lust en leven...
      Je kan 'n ouwe man zijn pleziertjes toch niet afnemen?

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 11:09
    • NicoS

      Posts: 20.895

      Ik neem je niets af, maar valt wel op dat je niet tegen de warmte kan….;)

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 11:28
    • Flexwing

      Posts: 430

      Al weer last van zonne steek.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 11:35
  • snailer

    Posts: 33.615

    Echt....
    Russell:
    Ik vind echt dat mijn pole tijd moet worden afgenomen. Foei FIA!

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 10:32
  • racepace1

    Posts: 835

    En daarom is Russel in mijn ogen een wijffie, als het andersom had geweest dan was het weer uuuueeeewwwwhh mijn luier is vol huilie huile dreumes russeltje is met deze reactie meteen af. want eigen gewin voor veiligheid toch? pussy

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 11:11
    • snailer

      Posts: 33.615

      Dan zou hij een pp van 33,44 pagina's maken.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 12:02

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Spanje
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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