George Russell vindt dat de FIA het juiste besluit heeft genomen door niet direct voor dubbele gele vlaggen te kiezen na de race van Max Verstappen. De Red Bull-coureur crashte hard aan het einde van de kwalificatie, en Russell behield zijn poletijd, omdat er op het moment dat hij de crash passeerde, er nog met enkele gele vlaggen werd gezwaaid.

De kwalificatie op de Red Bull Ring kende gisteren een chaotisch einde. Verstappen was op weg naar een razendsnelle tijd, maar in de voorlaatste bocht ging het mis en vloog hij in volle vaart van de baan. Na de crash werd er eerst met een enkele gele vlag gezwaaid, waarna er pas werd gekozen voor de passende dubbele gele vlaggen. Russell ging van zijn gas, maar pakte toch de pole. Als hij enkele seconden later langs de gecrashte Red Bull was gereden, was dit gebeurd onder dubbel geel en was hij zijn rondetijd kwijt.

Hoe kijkt Russell naar deze situatie?

De Britse Mercedes-coureur haalde na afloop dan ook opgelucht adem. In gesprek met de internationale media loofde hij het besluit van de FIA: "Zoals ik eerder al zei, ik zag de auto van Max niet eens aangezien de uitloopstrook zo groot is. En ik denk dat in dit geval de enkele gele vlag de juiste beslissing was, omdat een dubbele gele vlag direct gevaar betekent."

Russell haalt er ook zijn schouders over op, en wijst naar het incident van Verstappen: "Als je honderd meter voor een bocht al van het gas gaat of lift bij een enkele gele vlag, dan ga je de controle over de auto echt niet verliezen. De enige reden dat Max daar zo ver weg in de muur stond, was omdat hij aan het pushen was en daardoor de macht over het stuur verloor."

Ander verhaal

De eindconclusie van polesitter Russell is dan ook duidelijk: "Dus ik vind dat die enkele gele vlag terecht was. Volgens mij deed ik alles goed om de auto volledig onder controle te houden, en dit is echt een heel ander verhaal dan een situatie met dubbele gele vlaggen."