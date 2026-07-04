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Russell verklaart bijna-crash: "Heel erg raar"

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Russell verklaart bijna-crash: "Heel erg raar"

George Russell heeft een verklaring gegeven voor zijn opmerkelijke spin in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De dag zat er bijna op voor de Britse Mercedes-coureur nadat hij van de baan schoot in Q1, maar hij hield de auto wonder boven wonder aan de praat. Wat er precies aan de hand was, wist hij ook niet precies.

Russell zorgde aan het begin van de kwalificatie in zijn thuisland voor een gele vlag. In bocht 7 blokkeerde hij zijn wielen, en schoot hij rechtdoor de grindbak in. Russell probeerde zijn auto weer onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en verloor kostbare tijd toen hij de grindbak uit probeerde te komen. Russell keerde terug in de pits, kreeg een nieuwe vleugel en kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde.

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Wat ging er precies mis?

De vraag is wat er precies misging bij Russell, maar dat lijkt hij zelf ook niet te weten. Bij Sky Sports zocht Russell naar antwoorden: "Ik weet het niet. Ik race hier al twaalf jaar, en ik heb mijn remmen nog nooit geblokkeerd in die bocht. We hebben wel wat veranderingen doorgevoerd aan de set-up. Het was waarschijnlijk iets extremer dan eerst. Ik weet niet precies wat er gebeurde, het was heel erg raar."

Zoeken naar oplossingen

Russells teamgenoot Andrea Kimi Antonelli pakte de pole position in Silverstone, en Russells achterstand was weer heel erg groot: "Het hele weekend zijn we al aan het worstelen met de snelheid in een rechte lijn. We weten ook niet waardoor dat komt, vergeleken met alle andere Mercedes-auto's verliezen we drie kilometer per uur in de laatste sector. En ook drie kilometer per uur in de middelste sector."

Russell tast volledig in het donker: "We verliezen een paar tienden tijdens een rondje vergeleken met alle andere Mercedes-auto's, dus ik weet niet echt wat er aan de hand is. Het team gaat er superhard aan werken en proberen dit te begrijpen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.612

Zeg vriend, als jij wilt dat ik jouw vriend blijft, zal je toch met minder smoesjes sneller moeten gaan rijden....je lijkt met je gejammer dundieje van Redbull wel!

  • 3
  • 4 jul 2026 - 21:58
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.612

    Zeg vriend, als jij wilt dat ik jouw vriend blijft, zal je toch met minder smoesjes sneller moeten gaan rijden....je lijkt met je gejammer dundieje van Redbull wel!

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 21:58
    • Schumi86

      Posts: 632

      Hij past goed bij RedBull, gewoon switche met MAX.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 23:08
  • Hagueian

    Posts: 8.808

    Hij wordt helemaal zoek gereden dit seizoen. Op alle soorten banen. Heeft niets met topspeed te maken. Zijn tweede Q3 run was dramatisch. Zijn zelfvertrouwen zal ook steeds verder gaan afnemen nu Kimi niet te stoppen is.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 22:03
  • Rimmer

    Posts: 13.356

    Toen Lewis vertrok had Russell moeten eisen dat hij Bono kreeg toegewezen ipv doordrammen over geld.
    Toen kwam Kimi en hij kreeg Bono toegewezen. We zien nu wat het voor verschil kan maken. Ik geloof oprecht dat Russell niet onderdoet voor Kimi. In het geheel niet. Maar Bono en Kimi weten gewoon de juiste afstellingen te vinden terwijl Russell met Dudley aan zijde blijft aanmodderen. Dat maakt het verschil in mijn optiek.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 00:35
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.230

     "Ik weet het niet. Ik race hier al twaalf jaar"

    Nou George het is best simoel: Lewis had je bij Mercedes in je zak, maar Kimi is different koek en dat zit in je (vierkante) kop

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 01:08

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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