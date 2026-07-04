George Russell heeft een verklaring gegeven voor zijn opmerkelijke spin in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De dag zat er bijna op voor de Britse Mercedes-coureur nadat hij van de baan schoot in Q1, maar hij hield de auto wonder boven wonder aan de praat. Wat er precies aan de hand was, wist hij ook niet precies.

Russell zorgde aan het begin van de kwalificatie in zijn thuisland voor een gele vlag. In bocht 7 blokkeerde hij zijn wielen, en schoot hij rechtdoor de grindbak in. Russell probeerde zijn auto weer onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en verloor kostbare tijd toen hij de grindbak uit probeerde te komen. Russell keerde terug in de pits, kreeg een nieuwe vleugel en kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde.

Wat ging er precies mis?

De vraag is wat er precies misging bij Russell, maar dat lijkt hij zelf ook niet te weten. Bij Sky Sports zocht Russell naar antwoorden: "Ik weet het niet. Ik race hier al twaalf jaar, en ik heb mijn remmen nog nooit geblokkeerd in die bocht. We hebben wel wat veranderingen doorgevoerd aan de set-up. Het was waarschijnlijk iets extremer dan eerst. Ik weet niet precies wat er gebeurde, het was heel erg raar."

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Russells teamgenoot Andrea Kimi Antonelli pakte de pole position in Silverstone, en Russells achterstand was weer heel erg groot: "Het hele weekend zijn we al aan het worstelen met de snelheid in een rechte lijn. We weten ook niet waardoor dat komt, vergeleken met alle andere Mercedes-auto's verliezen we drie kilometer per uur in de laatste sector. En ook drie kilometer per uur in de middelste sector."

Russell tast volledig in het donker: "We verliezen een paar tienden tijdens een rondje vergeleken met alle andere Mercedes-auto's, dus ik weet niet echt wat er aan de hand is. Het team gaat er superhard aan werken en proberen dit te begrijpen."