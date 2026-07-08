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Hamilton verwacht straffen voor Mercedes-coureurs

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Hamilton verwacht straffen voor Mercedes-coureurs

Lewis Hamilton denkt dat zijn concurrenten van Mercedes vroeg of laat tegen een motorstraf zullen aanlopen. De zevenvoudig wereldkampioen is heel trots op de gang van zaken bij zijn eigen werkgever Ferrari, maar ziet dat Mercedes kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen.

Hamilton vecht dit jaar regelmatig met Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De Brit wist zelf te winnen in Barcelona, en kwam afgelopen weekend in Silverstone als derde over de streep. In beide races profiteerde hij deels van problemen van Mercedes; in Barcelona viel Antonelli in de slotfase uit en in Silverstone brak er een onderdeel af bij de Italiaan. Zowel Russell als Antonelli heeft dit jaar al vaker last gehad van motorproblemen, en ze weten dat ze betrouwbaarheidsproblemen hebben.

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De situatie bij Ferrari

Hamilton is heel erg tevreden met de gang van zaken bij het team van Ferrari. In Silverstone stelde hij tegenover de internationale media dat hij trots is op de betrouwbaarheid en uitvoering van zijn team: "Ik ben enorm onder de indruk. Voorafgaand aan het seizoen wisten we dat we onze processen echt moesten verbeteren en dat we tijdens raceweekenden constanter moesten presteren. Daar hebben we vorig jaar al heel erg veel aandacht aan besteed."

Hij ziet dat het harde werk zich eindelijk begint uit te betalen: "Iedereen binnen het team levert een bijdrage op het allerhoogste niveau. De monteurs in de garage hebben heel hard gewerkt aan de pitstops, en die zijn nu heel sterk. Ook de mensen in de fabriek hebben veel werk verzet om die constante prestaties mogelijk te maken. Ik denk dat juist die consistentie uiteindelijk het verschil kan maken in de strijd om de titels."

Straffen voor Mercedes?

Bij de concurrentie gaat het volgens Hamilton veel minder goed: "Je ziet dat de motoren dit jaar vaker problemen hebben dan normaal. Ik weet niet precies hoe de situatie is met de batterijen van George en Kimi, maar op een gegeven moment zal daar waarschijnlijk een straf uit voortkomen. We mogen immers maar een beperkt aantal batterijen gebruiken."

mr.Monza

Posts: 10.167

Betrouwbaarheid is de echte tegenstander van MB en zolang Ferrari klaar staat om dat af te straffen kan dit seizoen nog een rare wending nemen.
Ik zie het niet gebeuren, maar laat me graag verrassen.

  • 3
  • 8 jul 2026 - 08:23
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Mercedes

Reacties (4)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.167

    Betrouwbaarheid is de echte tegenstander van MB en zolang Ferrari klaar staat om dat af te straffen kan dit seizoen nog een rare wending nemen.
    Ik zie het niet gebeuren, maar laat me graag verrassen.

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 08:23
    • The Wolf

      Posts: 1.193

      Dat is nou juist allemaal een beetje dubbel, enerzijds gun ik Antonelli geen pech, vind het een prima rijder, zelfs George niet die ik een stukje minder sympathiek vind. Aan de andere kant is pech bij Mercedes de sleutel naar een seizoen wat toch nog spannender kan worden dan vooraf gedacht. Als alles daar goed gaat en Kimi knoopt er weer even zo'n serie van 5 wins tegenaan dan is het game over..

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 08:55
    • f(1)orum

      Posts: 10.203

      Betrouwbaarheid is idd een zwakte die Benz punten kan blijven kosten. Anderzijds moet men bij Ferrari ook wel rekening houden in het geval Charles 'de boel weer op orde heeft', want dan ontstaat er een (mooie) strijd tussen hem en Lewis, wat potentieel ook punten kan kosten.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 09:04
    • Plextor

      Posts: 128

      Ferrari heeft de neiging om de 2de helft van het seizoen ineen te zakken naar een lager niveau...Ik vrees dat de hoogdagen bijna voorbij zijn... Zeker als de 2de motor-upgrade even waardeloos is als de eerste... Hoop van niet maar vrees ervoor....

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 09:15

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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