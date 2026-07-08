Lewis Hamilton denkt dat zijn concurrenten van Mercedes vroeg of laat tegen een motorstraf zullen aanlopen. De zevenvoudig wereldkampioen is heel trots op de gang van zaken bij zijn eigen werkgever Ferrari, maar ziet dat Mercedes kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen.

Hamilton vecht dit jaar regelmatig met Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De Brit wist zelf te winnen in Barcelona, en kwam afgelopen weekend in Silverstone als derde over de streep. In beide races profiteerde hij deels van problemen van Mercedes; in Barcelona viel Antonelli in de slotfase uit en in Silverstone brak er een onderdeel af bij de Italiaan. Zowel Russell als Antonelli heeft dit jaar al vaker last gehad van motorproblemen, en ze weten dat ze betrouwbaarheidsproblemen hebben.

De situatie bij Ferrari

Hamilton is heel erg tevreden met de gang van zaken bij het team van Ferrari. In Silverstone stelde hij tegenover de internationale media dat hij trots is op de betrouwbaarheid en uitvoering van zijn team: "Ik ben enorm onder de indruk. Voorafgaand aan het seizoen wisten we dat we onze processen echt moesten verbeteren en dat we tijdens raceweekenden constanter moesten presteren. Daar hebben we vorig jaar al heel erg veel aandacht aan besteed."

Hij ziet dat het harde werk zich eindelijk begint uit te betalen: "Iedereen binnen het team levert een bijdrage op het allerhoogste niveau. De monteurs in de garage hebben heel hard gewerkt aan de pitstops, en die zijn nu heel sterk. Ook de mensen in de fabriek hebben veel werk verzet om die constante prestaties mogelijk te maken. Ik denk dat juist die consistentie uiteindelijk het verschil kan maken in de strijd om de titels."

Straffen voor Mercedes?

Bij de concurrentie gaat het volgens Hamilton veel minder goed: "Je ziet dat de motoren dit jaar vaker problemen hebben dan normaal. Ik weet niet precies hoe de situatie is met de batterijen van George en Kimi, maar op een gegeven moment zal daar waarschijnlijk een straf uit voortkomen. We mogen immers maar een beperkt aantal batterijen gebruiken."