Max Verstappen is enorm onder de indruk van de prestaties van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan is bezig met een geweldig seizoen, en voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Verstappen geldt als een soort mentor van de jonge coureurs, en stelt dat hij nooit had getwijfeld aan zijn kunnen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het goed kan vinden met de nieuwe generatie coureurs die momenteel doorbreekt in de Formule 1. Zo is Audi-coureur Gabriel Bortoleto een goede vriend van hem, en de Braziliaan vraagt soms zelfs tijdens het raceweekend tips aan de viervoudig wereldkampioen. Ook met de andere jongelingen kan Verstappen het uitstekend vinden, en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken.

'Blij dat we een goede band hebben'

In een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wordt er gesteld dat Verstappen een soort mentor is voor de jonge coureurs. Als hij de vraag krijgt of hij het leuk vindt om tijd met hen door te brengen, reageert hij opgewekt: "Jazeker! Ze zijn allemaal heel aardig, van Antonelli tot Bortoleto, en het is geweldig om te zien hoe deze jonge getalenteerde jongens doorbreken en direct fantastisch werk leveren."

Verstappen voelt zich ook niet oud naast de nieuwe generatie: "Leeftijd maakt voor mij niet zoveel uit; als ik je mag en goed met je kan opschieten, maakt het niet uit of je tien jaar ouder of jonger bent. Deze jongens zijn gewoon heel intelligent en makkelijk in de omgang, en ik ben blij dat ik een goede band met hen heb opgebouwd."

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

De Italiaanse sportkrant is vanzelfsprekend vooral geïnteresseerd in hoe Verstappen over Antonelli denkt. Als er wordt gevraagd of Antonelli hem verrast, gaat Verstappen hier dieper op in: "Ik ken Kimi goed. We hebben vorig jaar een goede band opgebouwd en ik heb nooit getwijfeld aan zijn grote talent."

Hij geniet van de jonge Italiaanse WK-leider: "Hij doet dit seizoen iets geweldigs, hij is negentien en strijdt nu al voor het wereldkampioenschap. Ik ben vroeg in de Formule 1 terechtgekomen, maar ik heb lang moeten wachten voordat ik voor de titel kon strijden. Hij heeft daarentegen laten zien dat hij met een zeer competitieve auto meteen de druk vooraan het veld aankan en zich staande kan houden in een stressvolle omgeving. Ik denk dat het geweldig is voor de sport om iemand zoals hij aan kop te zien, vooral omdat hij bovenal een fantastisch mens is."