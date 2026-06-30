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Verstappen geniet van Antonelli: "Hij doet het geweldig!"

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Verstappen geniet van Antonelli: "Hij doet het geweldig!"

Max Verstappen is enorm onder de indruk van de prestaties van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan is bezig met een geweldig seizoen, en voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Verstappen geldt als een soort mentor van de jonge coureurs, en stelt dat hij nooit had getwijfeld aan zijn kunnen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het goed kan vinden met de nieuwe generatie coureurs die momenteel doorbreekt in de Formule 1. Zo is Audi-coureur Gabriel Bortoleto een goede vriend van hem, en de Braziliaan vraagt soms zelfs tijdens het raceweekend tips aan de viervoudig wereldkampioen. Ook met de andere jongelingen kan Verstappen het uitstekend vinden, en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken.

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'Blij dat we een goede band hebben'

In een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wordt er gesteld dat Verstappen een soort mentor is voor de jonge coureurs. Als hij de vraag krijgt of hij het leuk vindt om tijd met hen door te brengen, reageert hij opgewekt: "Jazeker! Ze zijn allemaal heel aardig, van Antonelli tot Bortoleto, en het is geweldig om te zien hoe deze jonge getalenteerde jongens doorbreken en direct fantastisch werk leveren."

Verstappen voelt zich ook niet oud naast de nieuwe generatie: "Leeftijd maakt voor mij niet zoveel uit; als ik je mag en goed met je kan opschieten, maakt het niet uit of je tien jaar ouder of jonger bent. Deze jongens zijn gewoon heel intelligent en makkelijk in de omgang, en ik ben blij dat ik een goede band met hen heb opgebouwd."

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

De Italiaanse sportkrant is vanzelfsprekend vooral geïnteresseerd in hoe Verstappen over Antonelli denkt. Als er wordt gevraagd of Antonelli hem verrast, gaat Verstappen hier dieper op in: "Ik ken Kimi goed. We hebben vorig jaar een goede band opgebouwd en ik heb nooit getwijfeld aan zijn grote talent."

Hij geniet van de jonge Italiaanse WK-leider: "Hij doet dit seizoen iets geweldigs, hij is negentien en strijdt nu al voor het wereldkampioenschap. Ik ben vroeg in de Formule 1 terechtgekomen, maar ik heb lang moeten wachten voordat ik voor de titel kon strijden. Hij heeft daarentegen laten zien dat hij met een zeer competitieve auto meteen de druk vooraan het veld aankan en zich staande kan houden in een stressvolle omgeving. Ik denk dat het geweldig is voor de sport om iemand zoals hij aan kop te zien, vooral omdat hij bovenal een fantastisch mens is."

Patrace

Posts: 6.809

Feit is wel dat Antonelli vorig jaar veel heeft geleerd en al die lessen in dit seizoen in de praktijk brengt. Hij heeft de snelheid en maakt nu ook weinig fouten meer. En dat is waarom hij vooralsnog Russell de baas is. Dat is best indrukwekkend in zijn tweede seizoen.
Dat hij afgelopen weekend ... [Lees verder]

  • 5
  • 30 jun 2026 - 13:53
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (9)

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  • The Wolf

    Posts: 1.121

    Prachtig! Heel mooi. Heel goed. Heel heel heel mooi. Zo mooi. Geweldig. Ik kom superlatieven tekort. Pijn in m'n bek van het blazen op de loftrompet.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 13:39
    • f(1)orum

      Posts: 10.170

      Dat valt me tegen; ik heb altijd gedacht dat blazen geen enkel probleem moest zijn voor een Wolf aangezien hij een heel huis kon wegblazen van de goats?

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 13:43
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      Ik geniet veel meer van de blote tietenparade...

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 14:56
    • The Wolf

      Posts: 1.121

      Die blote tietenparade waar jij altijd zo vol van zit daar heb ik verhalen over gehoord. Geen mooie jonge ronde tetjes, maar gros van de vrouwen struikelt om de haverklap over d'r eigen afhangende tetters, schijnt geen gezicht te zijn...

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      Dan ben je slecht geïnformeerd @The Wolf, vast door lui die jou er niet bij willen hebben omdat zij jouw reputatie kennen...

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:13
    • The Wolf

      Posts: 1.121

      vooruit ik zal 'ns poolshoogte komen nemen, als jij maar zorgt dat er bier is, tetten en bier, het een kan niet zonder het ander, het is als yin en yang

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:36
  • Patrace

    Posts: 6.809

    Feit is wel dat Antonelli vorig jaar veel heeft geleerd en al die lessen in dit seizoen in de praktijk brengt. Hij heeft de snelheid en maakt nu ook weinig fouten meer. En dat is waarom hij vooralsnog Russell de baas is. Dat is best indrukwekkend in zijn tweede seizoen.
    Dat hij afgelopen weekend niet won, heeft alles te maken met de late (enkele) gele vlag in de kwalificatie. Anders had hij waarschijnlijk zondag ook gewonnen, want aan het einde van de race, toen hij eindelijk in vrije lucht reed, was hij sneller dan zowel Russell als Verstappen.

    • + 5
    • 30 jun 2026 - 13:53
  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    Interessant…

    What George Russell's win means for Verstappen? | Up To Speed
    (met David Coulthard en Will Buxton, 40,06 minuten)

    https://youtu.be/4LyIab4rcNM

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 13:55
  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    Max: "... vooral omdat hij (Antonelli) bovenal een fantastisch mens is."

    Het contrast met dinges - de teamgenoot van Kimi - is ook wel heel groot...

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 14:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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