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Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

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Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben een zeer zware Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. Op de bloedhete Red Bull Ring moesten ze een aantal felle duels uitvechten, en na afloop bleek dat bij beide coureurs het drinksysteem niet werkte.

Russell en Antonelli moesten in de Oostenrijkse Grand Prix van vandaag hard vechten met de Red Bull van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen opende de aanval op Russell, maar kwam net te kort om hem echt aan te vallen. In de laatste twee rondjes moest Verstappen niet alleen aanvallen, maar ook verdedigen. Antonelli jaagde hem op, maar de jonge Italiaan kwam er op geen moment voorbij. Na afloop stonden de drie coureurs te puffen in het parc fermé.

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Wat viel er te bespreken?

Na de podiuminterviews liepen de drie coureurs druipend van het zweet naar de cooldown room. Daar legde Verstappen aan zijn goede vriend Antonelli uit hoe het gevoel was: "De racepace was zeker het beste van wat wij tot nu toe gehad hebben." Verstappens positieve preek over Red Bull werd beëindigd op het moment dat Russell de ruimte betrad, en de drie coureurs schakelden al snel over naar een ander onderwerp: de hitte.

In Oostenrijk kon het kwik vandaag oplopen naar zo'n 35 graden Celsius, en tijdens de race hadden ze het zwaar gehad. Verstappen liet aan zijn twee Mercedes-rivalen weten dat zijn drinken uit het drinksysteem tijdens de race aanvoelde als thee. Door de hoge temperaturen in de auto en de buitentemperatuur wordt de drinkfles immers zeer warm. 

Het grote probleem van de Mercedessen

Waar Verstappen dacht dat hij het zwaar had, bleek al snel dat de andere twee coureurs het nog lastiger hadden gehad. Zowel Russell als Antonelli lieten namelijk aan Verstappen weten dat hun drinksysteem niet werkte tijdens de race. Het verklaarde deels waarom Russell tijdens het podiuminterview met David Coulthard zei dat hij verlangde naar iets om te drinken, en waarom de twee coureurs van de zilverkleurige renstal het veel zwaarder leken te hebben dan Verstappen.

arone

Posts: 1.200

Klopt nog steeds wat er staat.

  • 6
  • 28 jun 2026 - 17:57
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • Stillewerise

    Posts: 98

    Geen moment voorbij hahaha zat op ze staart. Een ronde erbij en het was klaar

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 17:19
    • arone

      Posts: 1.200

      Klopt nog steeds wat er staat.

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 17:57
    • WickieDeViking

      Posts: 1.229

      Amateur heeft een toetsenbord gevonden 😂

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 19:15
    • NicoS

      Posts: 20.897

      Negeer deze kleuter aub!…..

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 20:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.568

    Kijk, als je de race wint is dat al zeer bijzonder.
    Als je de race wint zonder drinken...is nog veel bijzonderderder.
    Petje af voor de Mercedes-mannen...

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 17:21
  • Hagueian

    Posts: 8.785

    Misschien kunnen we het nog even hebben over het feit dat er elke race een Mercedes motorpakket de finish niet haalt? Dat is toch een groter probleem. Iets wat ze maar niet opgelost krijgen en ongetwijfeld een dominante rol gaat spelen in de strijd om de titel.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 17:36
    • Patrace

      Posts: 6.802

      Ja, dat is opvallend, maar aan de andere kant ook weer niet want Mercedes heeft met 8 ook het grootste aantal motoren op de grid. Dus is de kans ook groter dan er bij die acht eens eentje stuk gaat.
      Zolang het niet elke keer het fabrieksteam is waar een motor stuk gaat, zal het niet zoveel impact hebben op de titel.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 18:58
  • jd2000

    Posts: 7.784

    Razend knap hoor,zonder drinksysteem. Dat kunnen ze alleen bij Mercedes zulke problemen overwinnen . Ieder ander was uitgevallen. We still rise!

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 18:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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