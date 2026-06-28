Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben een zeer zware Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. Op de bloedhete Red Bull Ring moesten ze een aantal felle duels uitvechten, en na afloop bleek dat bij beide coureurs het drinksysteem niet werkte.

Russell en Antonelli moesten in de Oostenrijkse Grand Prix van vandaag hard vechten met de Red Bull van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen opende de aanval op Russell, maar kwam net te kort om hem echt aan te vallen. In de laatste twee rondjes moest Verstappen niet alleen aanvallen, maar ook verdedigen. Antonelli jaagde hem op, maar de jonge Italiaan kwam er op geen moment voorbij. Na afloop stonden de drie coureurs te puffen in het parc fermé.

Wat viel er te bespreken?

Na de podiuminterviews liepen de drie coureurs druipend van het zweet naar de cooldown room. Daar legde Verstappen aan zijn goede vriend Antonelli uit hoe het gevoel was: "De racepace was zeker het beste van wat wij tot nu toe gehad hebben." Verstappens positieve preek over Red Bull werd beëindigd op het moment dat Russell de ruimte betrad, en de drie coureurs schakelden al snel over naar een ander onderwerp: de hitte.

In Oostenrijk kon het kwik vandaag oplopen naar zo'n 35 graden Celsius, en tijdens de race hadden ze het zwaar gehad. Verstappen liet aan zijn twee Mercedes-rivalen weten dat zijn drinken uit het drinksysteem tijdens de race aanvoelde als thee. Door de hoge temperaturen in de auto en de buitentemperatuur wordt de drinkfles immers zeer warm.

Het grote probleem van de Mercedessen

Waar Verstappen dacht dat hij het zwaar had, bleek al snel dat de andere twee coureurs het nog lastiger hadden gehad. Zowel Russell als Antonelli lieten namelijk aan Verstappen weten dat hun drinksysteem niet werkte tijdens de race. Het verklaarde deels waarom Russell tijdens het podiuminterview met David Coulthard zei dat hij verlangde naar iets om te drinken, en waarom de twee coureurs van de zilverkleurige renstal het veel zwaarder leken te hebben dan Verstappen.